8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нетипичная летопись Кремля

Истории о появлении крепости и ее осаде царем Иваном Грозным на экскурсии не будет. Вы откроете другую сторону Кремля, а заодно познакомитесь со сказочными героями города. Почему Казанский Кот стал дворянином и как появились прозвища Барсик и Мурзик? Какие тайны хранит Кремль и где находится самый популярный подземный ход крепости? Вы получите ответы на эти и другие необычные вопросы о Казани.

Кроме того, услышите, как бывшее название Преображенской башни связано с войском Чингисхана и кто построил «падающее» здание в честь татарской царицы. Прогуляетесь по недоступным туристам строениям и полюбуетесь башней Сююмбике, губернаторским дворцом и вдохновитесь панорамой города с высоты.

Кот Казанский и его команда: увлекательный квест

Конечно, вас ждут не только рассказы о жизни Кремля, но и интересные задания. Например, вы попробуете себя в старинных боевых искусствах: поупражняетесь в стрельбе из лука и борьбе на мечах. Разгадывать тайны Казани вы будете не в одиночестве: на помощь вам и Коту придут другие персонажи легенд. Вы встретите стражников цитадели, расшифруете загадки мудрого старца и пройдете обряд очищения от красавицы Айши. А в конце увлекательной прогулки по Кремлю вас наградят настоящими ханскими грамотами.