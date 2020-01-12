8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»

Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости

Руслан
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Руслан – экскурсионное агентство
Кремль — главный символ Казани.

Изучить его с разных сторон вам помогут герои местных легенд — Кот Казанский и его друзья.

Вы услышите о тайнах крепости и узнаете, кто построил падающую башню Сююмбике.

Рассмотрите губернаторский дворец, вдохновитесь панорамой древнего города и даже получите ханскую грамоту!
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у Спасской башни Казанского Кремля
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»

Что вас ожидает

Нетипичная летопись Кремля
Истории о появлении крепости и ее осаде царем Иваном Грозным на экскурсии не будет. Вы откроете другую сторону Кремля, а заодно познакомитесь со сказочными героями города. Почему Казанский Кот стал дворянином и как появились прозвища Барсик и Мурзик? Какие тайны хранит Кремль и где находится самый популярный подземный ход крепости? Вы получите ответы на эти и другие необычные вопросы о Казани.

Кроме того, услышите, как бывшее название Преображенской башни связано с войском Чингисхана и кто построил «падающее» здание в честь татарской царицы. Прогуляетесь по недоступным туристам строениям и полюбуетесь башней Сююмбике, губернаторским дворцом и вдохновитесь панорамой города с высоты.

Кот Казанский и его команда: увлекательный квест
Конечно, вас ждут не только рассказы о жизни Кремля, но и интересные задания. Например, вы попробуете себя в старинных боевых искусствах: поупражняетесь в стрельбе из лука и борьбе на мечах. Разгадывать тайны Казани вы будете не в одиночестве: на помощь вам и Коту придут другие персонажи легенд. Вы встретите стражников цитадели, расшифруете загадки мудрого старца и пройдете обряд очищения от красавицы Айши. А в конце увлекательной прогулки по Кремлю вас наградят настоящими ханскими грамотами.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведёт Казанский Кот. Помогать ему будут другие сказочные персонажи.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»
Групповая экскурсия-квест по Кремлю «Сказ Казанского Кота»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Спасской башни Казанского Кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Руслан
Руслан
Добрый день, путешественники! Я представляю компанию профессиональных гидов, которые будут рады познакомить вас со столицей Татарстана. Казанский Кот — это исторический персонаж. Именно этот хвостатый дворянин будет вашим проводником на квест-экскурсии по стенам и бастионам Казанского Кремля. С ним вы узнаете о знаменитой крепости много интересного!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Ребята молодцы!подняли настроение на целый день!весело,задорно,на одном дыхании прошел этот квест!интересно не только детям,но и взрослым!рекомендую однозначно!))
6 января 2020
Мы участвовали в квест экскурсии "сказ казанского кота" дети и я просто в восторге. Очень рекомендую всем. Игра актеров просто супер, такое ощущение что реально побывали в сказке, текст читали наизусть, очень познавательно рассказывали, насколько старший не любит аниматоров и то участвовал на одном дыхании. Наша оценка 10 из 10
5 января 2020
Благодарим за замечательную экскурсию которая превзошла наши ожидания.
Спасибо за яркие впечатления.
С нетерпением ждём новых встреч!!
Алексей, Ксения, Алла, Егор, Галина.
3 ноября 2019
Увлекательно, весело - и детям и взрослым! Живое общение участников и ребят-организаторов, исторические сведения подаются в процессе игры-квеста. Нам очень понравилось!
14 октября 2019
Здорово! Весело, задорно, интересно! Час пролетел совершенно незаметно. Дочка (10 лет) в полном восторге, всем в первую очередь рассказывает именно про эту экскурсию;) Ребята, спасибо вам, вы большие молодцы! Отдельное спасибо, что проводите квест и для небольших групп( нас было 2 детей+2 взрослых). Очень рекомендую!
6 октября 2019
Экскурсия очень понравится младшим школьникам. В игровой форме представлена история города. Задания нестандартные, интересные. Персонажи постоянно добавлялись. Экскурсия прошла на одном дыхании. Информация усвоилась, остались только положительные эмоции! Команда ведущих - молодцы!!!
31 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Дети(7 и 11лет) в восторге! Для более старшего возраста экскурсия вряд ли подойдёт. Информации не много, в стихах, они не устали, побегали. Хорошо, что часть маршрута в стене-было не так жарко. Гид молодец! Каждому уделил внимание, всех заинтересовал.
22 июня 2019
Огромное спасибо организаторам и участникам этого замечательного квеста!
Сыну (11лет) очень понравилось! Факты из истории подавались с учётом детской аудитории, а многочисленные "практические" задания не давали заскучать никому.
Ещё раз спасибо!!!

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