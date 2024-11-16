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Охотники за небанальными местами и потрясающими видами, вам сюда! Дорога в Тетюши напоминает побережье Западной Европы: бархатные холмы и поля, крутые обрывы и пёстрые дома. А сам городок хоть и маленький, но очень концентрированный.



Говорят, что Тетюши — это Татарстан в миниатюре: та же богатая история, приветливость и гостеприимство. Давайте проверим!