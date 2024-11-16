Охотники за небанальными местами и потрясающими видами, вам сюда! Дорога в Тетюши напоминает побережье Западной Европы: бархатные холмы и поля, крутые обрывы и пёстрые дома. А сам городок хоть и маленький, но очень концентрированный.
Говорят, что Тетюши — это Татарстан в миниатюре: та же богатая история, приветливость и гостеприимство. Давайте проверим!
Говорят, что Тетюши — это Татарстан в миниатюре: та же богатая история, приветливость и гостеприимство. Давайте проверим!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
В последние годы Тетюши по турпотоку уверенно догоняют Болгар и Свияжск: число путешественников, прибывающих сюда, многократно превышает местное население. Путешествие по колоритному уездному городу подарит вам море впечатлений и воспоминаний!
- Нас радушно встретит единственная сохранившаяся сельская дворянская усадьба в Татарстане — усадьба Молоствовых
- В поисках атмосферы провинциального очарования прогуляемся среди деревянных домов и купеческих особняков
- Посетим собор Живоначальной Троицы 18 века
- Выйдем на самую высокую точку города — знаменитую гору Вшиху, откуда открывается потрясающий вид на Волгу с «лестницей в небо» (так о ней когда-то сказал Фёдор Шаляпин)
- Если захотите, заглянем в единственный в Поволжье интерактивный музей рыболовства и сфотографируемся со знаменитой композицией белуги весом 960 килограммов и длиной в 5 метров
- Как вариант, можно отправиться в музей истории Тетюшского края, второму по возрасту после Национального музея Республики Татарстан, и узнать, почему даже «городовой в Тетюшах плёл лапти»
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Путешествие проходит на автомобиле KIA Rio. Имеется детское кресло и бустер
- Ограничений по возрасту и уровню физической подготовки нет
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в объекты осмотра: музей рыболовства — 200 ₽, музей истории Тетюшского края — 250 ₽
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 36 туристов
Я опытный гид-экскурсовод, аккредитованный на двух объектах ЮНЕСКО со стажем ведения самых разнообразных и нестандартных экскурсий 7 лет, имею Всероссийскую аттестацию и состою в гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. В моейЗадать вопрос
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