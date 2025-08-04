Мои заказы

Тетюши – экскурсии в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Тетюши» в Казани, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск
Погрузитесь в атмосферу татарской культуры и истории, посетив этнодеревню и остров-град Свияжск. Уникальные достопримечательности и гостеприимство ждут вас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Архитектурный калейдоскоп: из Казани в Йошкар-Олу
На автобусе
10 часов
45 отзывов
Групповая
Архитектурный калейдоскоп
Путешествие в Йошкар-Олу подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные тайны этого удивительного города
Начало: В районе улицы Баумана
16 дек в 09:00
28 дек в 09:00
3100 ₽ за человека
Пешая экскурсия по национальному комплексу «Туган Авылым»
Пешая
1 час
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Пешая экскурсия по национальному комплексу «Туган Авылым»
Открыть для себя очарование татарской культуры, истории и традиций
Начало: У экскурсионного центра
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00
1 янв в 14:00
5 янв в 11:00
600 ₽ за человека
Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
Посетить старинный купеческий город, погулять по дворянской усадьбе и увидеть секретный водопад
Начало: На ул. Марселя Салимжанова
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 6900 ₽ за человека
Мне для отдыха души подошли бы Тетюши!
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мне для отдыха души подошли бы Тетюши!
Удивиться деревянной архитектуре и рыбным местам на фоне тихой размеренной жизни
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лейла
    4 августа 2025
    Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
    Совершила автомобильную поездку из Казани в Тетюши с Артемом и Ксенией. Великолепно, доброжелательно, информативно, с любовью! еще и накормили, показали
    читать дальше

    все самое интересное, ответили на все вопросы и запросы, даже в поле подсолнечника остановили на фотопаузу. Благодарю от души наших гидов, (они же водители)!

