читать дальше все самое интересное, ответили на все вопросы и запросы, даже в поле подсолнечника остановили на фотопаузу. Благодарю от души наших гидов, (они же водители)!

Совершила автомобильную поездку из Казани в Тетюши с Артемом и Ксенией. Великолепно, доброжелательно, информативно, с любовью! еще и накормили, показали