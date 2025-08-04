Индивидуальная
до 3 чел.
Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск
Погрузитесь в атмосферу татарской культуры и истории, посетив этнодеревню и остров-град Свияжск. Уникальные достопримечательности и гостеприимство ждут вас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Архитектурный калейдоскоп
Путешествие в Йошкар-Олу подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные тайны этого удивительного города
Начало: В районе улицы Баумана
16 дек в 09:00
28 дек в 09:00
3100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Пешая экскурсия по национальному комплексу «Туган Авылым»
Открыть для себя очарование татарской культуры, истории и традиций
Начало: У экскурсионного центра
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00
1 янв в 14:00
5 янв в 11:00
600 ₽ за человека
Индивидуальная
Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
Посетить старинный купеческий город, погулять по дворянской усадьбе и увидеть секретный водопад
Начало: На ул. Марселя Салимжанова
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 6900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мне для отдыха души подошли бы Тетюши!
Удивиться деревянной архитектуре и рыбным местам на фоне тихой размеренной жизни
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
