Отправляемся в единственный город в России на букву «Й»! Столица Республики Марий Эл, «Европа в центре России», город, создающий настроение, — всё это Йошкар-Ола, ставшая в последние годы настоящей жемчужиной Поволжья, где за каких-то 10 лет на месте пустырей и бараков выросли итальянские палаццо, величественные набережные, городские площади и скверы. Исследуем их!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Йошкар-Ола — особенный город
- Вы насладитесь шармом трёх самобытных площадей — Патриаршей, Республики и Оболенского-Ноготкова
- Увидите три самые красивые набережные — Амстердам, Брюгге и Воскресенскую
- Оцените три самых необычных памятника — Лоренцо Медичи Великолепному, князю Монако Ренье III и Фёдору Иоанновичу — последнему Рюриковичу
- А также побываете в уникальном Царевококшайском кремле, встретите Йошкиного кота, сверитесь с самыми точными марийскими часами «с осликом» на здании художественной галереи, увидите копию Царь-пушки и часы с движущимися фигурами святых апостолов и многое другое!
Мы расскажем вам о том, почему в Йошкар-Оле такая концентрация примечательных мест, какие истории за ними стоят и каково это, жить в таком необычном городе.
Организационные детали
- Дорога до Йошкар-Олы займёт около 2,5 часов
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный аккредитованный гид из нашей команды
- В стоимость входит страховка по общероссийскому полису ОМС, действует на всей территории РФ
- По воскресеньям дополнительно оплачивается национальный централизованный обед — 650 руб. /чел., в будние дни у вас будет 1 час свободного времени для самостоятельного обеда
в воскресенье в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 900 ₽
|Пенсионеры
|2 600 ₽
|Дети от 3 до 7 лет
|Бесплатно
|Дети от 7 до 14 лет
|2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле отеля «Ибис»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 28953 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
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