Старо-Татарская слобода — одно из самобытных мест Казани. Здесь жива память о татарской культуре, традициях и быте. Вы пройдёте по историческим улочкам, полюбуетесь озером Кабан и благоустроенной набережной. Я расскажу, какой была жизнь здешних обитателей, и поделюсь с вами местными легендами и тайнами.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Набережную озера Кабан, хранящую легенды о ханских сокровищах.
- Мечеть Марджани — первую каменную мечеть Казани, а также её ровесницу — Апанаевскую мечеть.
- Кунче — одну из самых коротких улиц Казани.
- Юнусовскую площадь и четыре сада с поэтичными названиями.
- Усадьбы богатых татарских купцов 19 века, передающих атмосферу прошлого.
- Уютный дворик с бронзовыми фигурами домашних животных.
- Два здания театра им. Г. Камала: старинное в форме парусника и современное, напоминающее ледяной цветок.
Вы узнаете:
- Какие забавные истории связаны с театром Камала.
- Почему улица Каюма Насыри стала третьей пешеходной улицей города.
- Как одевались татарские девушки и откуда появилось выражение «Татарку сначала слышно, а потом видно».
- Какое отношение императрица Екатерина II имела к первой каменной мечети Казани.
- Что скрывают муралы на фасадах домов и какие тайные послания они передают.
- Почему проект благоустройства набережной получил престижную архитектурную премию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с театром им. Камала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 15:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгуль — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 153 туристов
Привет, друзья, меня зовут Айгуль, я гид по Казани и её окрестностям. Я здесь родилась, с 2005 года работаю гидом и переводчиком с французского и английского, влюбляя гостей в прекрасную Казань.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Варвара
3 авг 2025
Прогулка с Айгуль получилась очень увлекательной и приятной. Отличное знакомство со Старотатарской слободой. Место замечательное, с богатой историей и своим колоритом. В качестве приятного дополнения к экскурсии - красивые фото на память.
Спасибо, Айгуль!
Анастасия
30 июн 2025
Прекрасная экскурсия узнала много нового о татарской культуре, быте и исторических фактах.
М
Мария
11 мая 2025
Экскурсия понравилась. Информация была прекрасно подана. Грамотная речь, эмоциональный рассказ, любовь к своему делу. Спасибо!
П
Полина
24 апр 2025
Очень понравилась экскурсия. Во время прогулки узнала много интересного о жизни Старо-Татарской слободы.
Павел
18 апр 2025
Замечательный экскурсовод Айгуль! Большое ей спасибо! Сама экскурсия очень интересная, но, как известно, впечатление как минимум на 75% зависит от рассказчика. Прекрасный гид, отлично знает всё то, о чём говорит, и добавляет в рассказ много необычных деталей, которые поднимают настроение и делают экскурсию праздником.
