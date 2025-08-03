читать дальше

Моими гостями за это время были Пьер Ришар, Алиса Гребенщикова, мэр Парижа Анн Идальго, а ещё юные спортсмены, школьники, и многие другие. Я считаю, что экскурсии — это не лекции об истории, а увлекательный вид отдыха и знакомства с городом. На моих экскурсиях повествование о Казани проходит легко и с юмором, без занудных терминов и дат, так, что даже детям и подросткам бывает интересно. Скорее бронируйте место и я гарантирую, что вы влюбитесь в Казань!