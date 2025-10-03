Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем провести полный эмоций вечер на «Музыкальном экспрессе»! Этот мини-круиз на двухпалубном теплоходе по реке Казанка подарит вам незабываемые впечатления от вечернего города: вы увидите его в свете вечерних огней, а еще вас ждут музыка от лучших исполнителей, отличный сервис и незабываемые виды. 4.7 23 отзыва

Teplohod Info Ваш гид в Казани Задать вопрос Групповая экскурсия 1700 ₽ за человека 4.7 23 отзыва 1.5 часа Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Что вас ожидает:Это идеальное предложение для влюбленных, эстетов и романтиков. Во время мини-круиза вы осмотрите самые знаменитые достопримечательности столицы, получите удовольствие от речной прохлады, красок неба, живописных видов ночной Казани и музыкального сопровождения от лучших музыкантов города. Не упустите свой шанс послушать на борту теплохода аккордеон, саксофон или провести вечер под чарующие звуки скрипки. Обратите внимание! Путешествие проходит без сопровождения экскурсовода и без аудиоэкскурсии. Важная информация: После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ. На причал необходимо приходить заблаговременно — не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете. На борт строго запрещено приносить продукты питания, пиво и безалкогольные напитки (крепкий алкоголь в умеренных количествах только с чеком из магазина). Льготный билет действует для пенсионеров, студентов, инвалидов 2 и 3 групп. Обратите внимание! Экскурсионное обслуживание на прогулке не предусмотрено. В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс.

Ежедневно в 19:00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Казанка

Панорамы вечернего города и набережной Что включено Билеты на прогулочный теплоход без экскурсионного обслуживания

Живая музыка Что не входит в цену Личные расходы (еда и напитки)

Экскурсионное обслуживание Место начала и завершения? Нижнезареченская дамба, 1, ресторан «Круиз» Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 19:00. Экскурсия длится около 1.5 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек. Важная информация После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ

На причал необходимо приходить заблаговременно - не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете

На борт строго запрещено приносить продукты питания, пиво и безалкогольные напитки (крепкий алкоголь в умеренных количествах только с чеком из магазина)

Льготный билет действует для пенсионеров, студентов, инвалидов 2 и 3 групп

Обратите внимание! Экскурсионное обслуживание на прогулке не предусмотрено

В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.