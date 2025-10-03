«Музыкальный экспресс»: вечерняя прогулка по Казанке с живой музыкой

Предлагаем провести полный эмоций вечер на «Музыкальном экспрессе»! Этот мини-круиз на двухпалубном теплоходе по реке Казанка подарит вам незабываемые впечатления от вечернего города: вы увидите его в свете вечерних огней, а еще вас ждут музыка от лучших исполнителей, отличный сервис и незабываемые виды.
4.7
23 отзыва
Описание экскурсии

Что вас ожидает:Это идеальное предложение для влюбленных, эстетов и романтиков. Во время мини-круиза вы осмотрите самые знаменитые достопримечательности столицы, получите удовольствие от речной прохлады, красок неба, живописных видов ночной Казани и музыкального сопровождения от лучших музыкантов города. Не упустите свой шанс послушать на борту теплохода аккордеон, саксофон или провести вечер под чарующие звуки скрипки. Обратите внимание! Путешествие проходит без сопровождения экскурсовода и без аудиоэкскурсии. Важная информация: После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ. На причал необходимо приходить заблаговременно — не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете. На борт строго запрещено приносить продукты питания, пиво и безалкогольные напитки (крепкий алкоголь в умеренных количествах только с чеком из магазина). Льготный билет действует для пенсионеров, студентов, инвалидов 2 и 3 групп. Обратите внимание! Экскурсионное обслуживание на прогулке не предусмотрено. В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс.

Ежедневно в 19:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Казанка
  • Панорамы вечернего города и набережной
Что включено
  • Билеты на прогулочный теплоход без экскурсионного обслуживания
  • Живая музыка
Что не входит в цену
  • Личные расходы (еда и напитки)
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
Нижнезареченская дамба, 1, ресторан «Круиз»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ
  • На причал необходимо приходить заблаговременно - не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете
  • На борт строго запрещено приносить продукты питания, пиво и безалкогольные напитки (крепкий алкоголь в умеренных количествах только с чеком из магазина)
  • Льготный билет действует для пенсионеров, студентов, инвалидов 2 и 3 групп
  • Обратите внимание! Экскурсионное обслуживание на прогулке не предусмотрено
  • В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
7
3
2
1
Н
Приятная морская прогулка с живой музыкой. У нас был саксофон. Артист отыграл всю прогулку на ура!
Но, было очень холодно в помещение.
Е
Вечерняя прогулка с музыкальныи сопровождением. Спасибо все отлично!
Д
Чисто,хороший вид и музыка
Т
Все было музыкально - классно!
Г
Случайно в интернете узнали, что у нас в Казани есть такие прогулки. За час до прогулки онлайн купила билеты. К назначенному времени приехали. Организованность на 5 баллов из 5. Прогулка очень понравилась, придем с детьми. Хотелось бы в следующий раз чтоб были на 2 этаже свободные места, так как половину пути мы стояли.,
Е
Очень понравилось: красивые виды, прекрасная живая музыка. Нам повезло ещё и с погодой. Легкий ветерок, закат, покачивание на волнах под звуки саксофона (огромное спасибо музыканту!)… Прекрасный отдых от городской суеты.
Хороший романтический вечер для пар: можно и за столиком посидеть, и на палубе постоять.
Мы провели прекрасный вечер. Спасибо!
Единственный минус: перед началом пришлось побегать, поискать место сбора. Но мы это восприняли с юмором: теперь есть что вспомнить. А, учитывая то, что сама поездка была наполнена таким теплым умиротворением, то какие-то шероховатости организации сбора группы вспоминаются с улыбкой.

У
Понравилось, какую музыку исполнял саксофонист, что есть возможность приобрести напитки и закуски, но снимаю одну звезду потому что было мало мест, и многим приходилось стоять
О
Прогулка понравилась,но хотелось побольше живой музыки,а не в перерывах с простой. Получилось так,что играет музыка,все сидят и откуда то выходит девушка,поиграла отрывок и пропала.
Е
Были с супругом на вечерней прогулке по Волге с живой музыкой, мы просто в восторге! Все очень понравилось!
А
Круиз очень понравился. Красивые виды, особенно хочется отметить закат. Хорошая музыка играла приятная девушка на скрипке. Всё очень хорошо.
А
Очень все понравилось, в полном восторге, организация супер🩷
Е
Отличная прогулка с незабываемым музыкальным сопровождением,особенно понравилась подборка композиций.
Из недостатков отмечу отсутствие кухни на борту,что могло бы ещё больше повысить уровень комфорта.
В
Прекрасная прогулка, очень понравилось, организованно классно, приедем ещё.
Л
Прекрасно провели всей семьёй. Живая музыка, чудесная погода, романтика!
Р
Всё отлично

