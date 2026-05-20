Вы увидите фасад с гигантским бронзовым деревом высотой почти 20 метров — символом жизни и плодородия. В вечерней подсветке эта деталь выглядит особенно впечатляюще.
Центр семьи «Казан»
Далее отправитесь к знаменитой «Чаше» — главному ЗАГСу города. Здание выполнено в форме большого казана, который в татарской культуре символизирует домашний очаг и достаток.
Театр кукол «Экият»
Следующей остановкой станет театр, похожий на сказочный замок. И неслучайно: фасад украшен героями татарских и мировых сказок.
Комплекс «Туган Авылым»
Пространство напоминает татарскую деревню. Традиционные дома и детали быта помогут прочувствовать национальный колорит и лучше понять местные культурные обычаи.
Смотровая площадка у Национального культурного центра «Казань»
Отсюда открывается панорама на огни Казани, набережные и архитектурные доминанты. Это место, где особенно хорошо ощущается масштаб столицы Татарстана.
Колесо обозрения «Вокруг света» (по желанию)
После основной части желающие смогут продолжить вечер на колесе обозрения. Это аттракцион высотой 65 метров, один из самых высоких в России. Внутри 36 закрытых кабинок, каждая оформлена в стиле городов мира — от Парижа до Рио-де-Жанейро.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (в зависимости от количества человек). Каждому участнику, включая детей, предоставляется отдельное место. Для малышей нужна люлька или кресло. Перевозить детей на руках нельзя
Все локации осматриваем только снаружи
Еду в автобус брать нельзя. Разрешены только напитки в герметичных бутылках
Дети до 3 лет включительно участвуют бесплатно (посещение колеса обозрения также не оплачивается). Для детей от 4 до 7 лет включительно экскурсия бесплатная, доплата за колесо обозрения — 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Казани
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 72 туристов
Гиды нашей команды родились в Казани. На наших экскурсиях вы не просто осмотрите достопримечательности — вы почувствуете ритм города и увидите Казань глазами местных.
Е
Егор
Был на вечерней экскурсии в Казани. Город ночью раскрывается совсем иначе: подсветка Кремля, уютные огни улицы Баумана и особенно красивая набережная. Отдельное спасибо гиду за атмосферу и легенды, которые под читать дальшеуменьшить
вечер слушаются особенно хорошо. Очень рекомендую, чтобы увидеть Казань без суеты и дневной жары. Всё организовано чётко — никаких задержек, не пришлось никого искать на месте, маршрут продуман. А работники — просто молодцы: вежливые, тактичные и настоящие профессионалы. Видно, что люди любят свой город и свою работу.
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемый, Егор! От всей души благодарим Вас за такой душевный и содержательный отзыв. Мы очень рады, что Вам удалось увидеть и читать дальшеуменьшить
оценить красоту вечерней Казани именно в нашей компании. Ваши слова о работе гида и организации — лучшая награда и главный стимул для нас двигаться дальше. Обещаем и впредь держать планку качества. Ждём вас снова в Казани.
Виктория
Спасибо организаторам экскурсии за такой прекрасный вечер ✨ Экскурсия оставила очень тёплые впечатления: красивый вечерний город, уютная атмосфера и интересный рассказ, который хотелось слушать до самого конца. Особенно понравилось, как удалось передать читать дальшеуменьшить
настроение Казани — спокойной, красивой и по-настоящему живой. Вечерние огни, набережная и архитектура сделали прогулку особенно атмосферной. Спасибо за заботу, внимательное отношение и возможность увидеть Казань с новой стороны. После такой экскурсии остаются не только красивые фотографии, но и приятные воспоминания 💛
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо Вам за такие добрые слова и атмосферный отзыв! Очень приятно знать, что прогулка по вечерней Казани Вам понравилась и оставила читать дальшеуменьшить
тёплые впечатления.
Мы стараемся делать экскурсии не только интересными, но и по-настоящему душевными, чтобы гости могли почувствовать настроение города и насладиться его красотой. Рады, что этот вечер подарил вам именно такие эмоции.
Будем счастливы снова встретиться с Вами в Казани ✨
Т
Татьяна
Вечерняя Казань - это сказка!!!! Гид Аркадий - лучший из гидов. Историю знает на 5+,рассказывает весело. Маршрут просто идеальный,включена смотровая площадка НКЦ (ни у кого такого больше нет). Автобус чистый,комфортабельный. Вождение очень аккуратное. Вся команда вежливая,приветливая. Ребята вам 5+!) Вы молодцы. Лучшие в своем деле.
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Татьяна! Сердечно благодарим за такой тёплый отзыв и высшую оценку! Очень рады, что вечерняя Казань показалась вам сказкой, а маршрут читать дальшеуменьшить
— идеальным. Отдельное спасибо за добрые слова гиду Аркадию и всей нашей команде. Для нас особенно ценно, что вы отметили уникальную смотровую площадку НКЦ, аккуратное вождение и чистоту автобуса.
Будем ждать Вас снова🤍
