Вы увидите достопримечательности столицы Татарстана, узнаете, какие легенды и любопытные истории с ними связаны и как в Казани соседствуют современность, национальная культура и местный фольклор. Поговорим и о тайнах озера Кабан, и о том, что шепчет лесной дух Шурале, глядя на огни вечернего города.

Дворец земледельцев

Вы увидите фасад с гигантским бронзовым деревом высотой почти 20 метров — символом жизни и плодородия. В вечерней подсветке эта деталь выглядит особенно впечатляюще.

Центр семьи «Казан»

Далее отправитесь к знаменитой «Чаше» — главному ЗАГСу города. Здание выполнено в форме большого казана, который в татарской культуре символизирует домашний очаг и достаток.

Театр кукол «Экият»

Следующей остановкой станет театр, похожий на сказочный замок. И неслучайно: фасад украшен героями татарских и мировых сказок.

Комплекс «Туган Авылым»

Пространство напоминает татарскую деревню. Традиционные дома и детали быта помогут прочувствовать национальный колорит и лучше понять местные культурные обычаи.

Смотровая площадка у Национального культурного центра «Казань»

Отсюда открывается панорама на огни Казани, набережные и архитектурные доминанты. Это место, где особенно хорошо ощущается масштаб столицы Татарстана.

Колесо обозрения «Вокруг света» (по желанию)

После основной части желающие смогут продолжить вечер на колесе обозрения. Это аттракцион высотой 65 метров, один из самых высоких в России. Внутри 36 закрытых кабинок, каждая оформлена в стиле городов мира — от Парижа до Рио-де-Жанейро.

