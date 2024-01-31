Вечерняя Казань (в мини-группе)
Групповая экскурсия в Казани

Познакомиться с колоритным городом и его главными местами - легко, душевно, с любовью и юмором

Мы прокатимся на небольшом комфортном микроавтобусе по вечернему городу. Будем выходить у знаковых достопримечательностей, подсвеченных ночными огнями. Я погружу вас в исторические факты и легенды 1000-летней столицы.

Вы увидите, как эпохи старинного города тесно переплетаются друг с другом — также, как русская и татарская культура в нашем крае.
Вечерняя Казань (в мини-группе)
Вечерняя Казань (в мини-группе)
Вечерняя Казань (в мини-группе)
Ближайшие даты:
31
янв
1
фев
9
фев
10
фев
24
фев
25
фев
1
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • В Татарской слободе пройдём вдоль купеческих усадеб 19 века, которые сегодня выполняют «вкусную» функцию ресторанов национальной кухни. Я поделюсь, чем татарские дома отличались от русских и как жили состоятельные купцы.
  • Проезжая мимо университета, мы поговорим об известных личностях страны.
  • У оперного театра я расскажу о театральной жизни Казани.
  • Полюбуемся дворцом Земледельцев с огромным бронзовым деревом в подсветке.
  • Сделаем остановку у Чаши — центра семьи «Казан», где я расскажу о геральдических символах Казани и Татарстана.
  • У спортивных объектов вы узнаете о мировых рекордах, установленных в Казани в период чемпионатов мира.
  • Проехав по мосту Миллениум, вернёмся в историческую часть города, где расположился монументальный театр кукол «Экият» — один из лучших в России. Вы попробуете отгадать героев детских сказок, изображённых на фасаде.
  • Затем прогуляемся по стилизованному под татарскую деревню комплексу «Туган Авылым», где вы сможете поужинать после экскурсии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
  • Поездка проходит на минивэне Volkswagen Caravelle.
  • Дополнительно оплачивается ужин (по вашему желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Суконная слобода»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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