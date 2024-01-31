Познакомиться с колоритным городом и его главными местами - легко, душевно, с любовью и юмором
Мы прокатимся на небольшом комфортном микроавтобусе по вечернему городу. Будем выходить у знаковых достопримечательностей, подсвеченных ночными огнями. Я погружу вас в исторические факты и легенды 1000-летней столицы.
Вы увидите, как эпохи старинного города тесно переплетаются друг с другом — также, как русская и татарская культура в нашем крае.
Вы увидите, как эпохи старинного города тесно переплетаются друг с другом — также, как русская и татарская культура в нашем крае.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- В Татарской слободе пройдём вдоль купеческих усадеб 19 века, которые сегодня выполняют «вкусную» функцию ресторанов национальной кухни. Я поделюсь, чем татарские дома отличались от русских и как жили состоятельные купцы.
- Проезжая мимо университета, мы поговорим об известных личностях страны.
- У оперного театра я расскажу о театральной жизни Казани.
- Полюбуемся дворцом Земледельцев с огромным бронзовым деревом в подсветке.
- Сделаем остановку у Чаши — центра семьи «Казан», где я расскажу о геральдических символах Казани и Татарстана.
- У спортивных объектов вы узнаете о мировых рекордах, установленных в Казани в период чемпионатов мира.
- Проехав по мосту Миллениум, вернёмся в историческую часть города, где расположился монументальный театр кукол «Экият» — один из лучших в России. Вы попробуете отгадать героев детских сказок, изображённых на фасаде.
- Затем прогуляемся по стилизованному под татарскую деревню комплексу «Туган Авылым», где вы сможете поужинать после экскурсии.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
- Поездка проходит на минивэне Volkswagen Caravelle.
- Дополнительно оплачивается ужин (по вашему желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Суконная слобода»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чингиз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 3516 туристов
Аккредитованный экскурсовод по Казани. Моя деятельность много лет связана с туризмом. Сейчас я провожу авторские, интересные, индивидуальные экскурсии для гостей города на своем автомобиле. Мои экскурсии динамичные, полны живого общения, шуток и загадок, историй местного жителя. С радостью познакомлю вас с лучшими местами города Казани!
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