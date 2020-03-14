23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с самыми яркими визитными карточками столицы Татарстана на автомобильной экскурсии

Руфат
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Руфат – ваш гид
Приглашаю в экспресс-путешествие по самобытной Казани.

Вы объедете главные памятники старины и взглянете на современные символы города.

Узнаете, где искать несметные сокровища ханов, познакомитесь с исконным бытом татар, услышите о личностях, прославивших город, и прикоснетесь к тайнам знаменитой иконы Казанской Божьей Матери.
3575 ₽
2860 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча от вашего отеля
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У этой экскурсии23 отзыва
4.91
Вечерняя Казань вчера и сегодня
Вечерняя Казань вчера и сегодня

Что вас ожидает

Богатое наследие прошлого
Вы побываете в знаковом квартале Казани — Старо-Татарской слободе со старинными домами и мечетью Марджани, где услышите о казанских татарах и их непростой судьбе в городе. Увидите овеянное легендами и мистикой озеро Кабан, где поговорим о мифических кладах на дне. В деревне Туган Авылым познакомитесь с исконным татарским укладом жизни. Также в программе — знаменитый Казанский Университет, возле которого я расскажу о гордости столицы республики в мире науки. И, конечно, не обойдем вниманием предания, связанные с культовой реликвией Русской Православной Церкви — иконой Казанской Божией Матери.

Современная Казань
Далее в программе — история создания крупнейшего и одного из старейших кукольных театров России, сказочный «Экият». У здания-парусника театра им Г. Камала речь пойдет о талантливом татарском драматурге и истории национального театра. Обязательно заедем к одному из новых символов Казани — эффектному Дворцу земледельцев, с которого вы откроете прекрасные ракурсы Казанского Кремля. Также я отвезу вас к впечатляющему сооружению — дворцу бракосочетаний «Казан», где вы услышите о татарском институте семьи и свадебных традициях. В завершение вы взглянете на монументальный стадион «Казань Арена», построенный к Универсиаде-2013, и мост «Миллениум», символизирующий 1000-летнюю историю нашего города.

Организационные детали

Трансфер включен в стоимость экскурсииЯ встречу вас в любом удобном месте города и после экскурсии отвезу обратно

Вечерняя Казань вчера и сегодня
Вечерняя Казань вчера и сегодня
Вечерняя Казань вчера и сегодня
Вечерняя Казань вчера и сегодня
Вечерняя Казань вчера и сегодня
Вечерняя Казань вчера и сегодня
Вечерняя Казань вчера и сегодня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руфат
Руфат
Я живу в Казани со студенческих лет. С тех пор, как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которые с удовольствием рассказываю гостям. Путешествуя по другим городам, я сам люблю индивидуальные прогулки с местными проводниками, и стараюсь, чтобы на моих экскурсиях людям тоже было комфортно, уютно и интересно!
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Обзорная экскурсия по старой и новой Казани на авто. Очень понравилась. Рекомендуем для общего ознакомления с городом сразу как приедете. Лёгкая.
13 марта 2020
Вечерняя Казань это нечто неописуемое!!! Я в восторге от увиденного! Днём конечно не увидите такой игры света, перелива разноцветных подсветок... это просто сказка!!! Благодарю за подаренные впечатления, за новые знания...за шквал положительных эмоций!!! Я по новому взглянула на этот город! Экскурсия была великолепной!!!
12 марта 2020
Мы начали наше посещение Казани с этой экскурсии, и это было верное решение. На следующий день можно было вернуться в особенно запомнившиеся места, и в целом, представление о городе уже было более полное. Руфат много рассказал, показал, мы переезжали на машине, иногда выходили прогуляться, экскурсия не была слишком утомительна, все сбалансированно. Я была с дочкой 10 лет. Руфат предварительно уточнил, чем она увлекается и делал соответствующие ее увлечениям акценты в своём рассказе. Это было приятно!
29 февраля 2020
Доброжелательный гид, любящий свой город. В феврале погода слякотная и ветреная, поэтому автомобильная экскурсия по вечернему городу - отличная идея для такого большого города, как Казань. Объехали и центр и новые районы, куда сами точно бы не собрались заглянуть. Вечером город хорошо иллюминирован - есть чем полюбоваться. Получили удовольствие, хотя и подмерзли на ветру во время остановок (одевайтесь теплее). Порекомендую Руфату включить в маршрут остановку в какой-нибудь кафешке: согреться, продегустировать татарские пироги (и посетить туалет). Для первого знакомства с городом - очень подходящая экскурсия.
22 февраля 2020
Руфат супер! Все понравилось. Ненавязчиво, лаконично, много интересных фактов.
20 февраля 2020
Руфат прекрасно провел экскурсию. Все предварительные договорённости были соблюдены. Маршрут экскурсии, рассказы о истории города, о значимых местах и событиях, выбранные на маршруте точки остановки с потрясающими ракурсами - всё это открыло город во всём великолепии.
Небольшая викторина "по пройденному материалу" во время экскурсии, с небольшими призами за правильные ответы, позволила больше запомнить и ярче воспринимать новую информацию.
Сын-подросток после прокомментировал: если бы учитель в школе так историю преподавал, было бы намного интереснее.
Руфат, огромное спасибо ещё раз!
12 февраля 2020
Оценка 5 звёзд- это даже мало для такой экскурсии.Были в Казани первый раз,поэтому конечно выбрали эту экскурсию для начального ознакомления.И не на секунду не пожалели.Наш гид Руфат заехал за нами к месту нашего проживания,что тоже очень удобно.А уж как содержательно и с любовью он рассказал о своём любимом городе.Нам очень понравилась Казань.Приедем обязательно еще.
9 февраля 2020
Впервые посетили Казань. Заказали данную экскурсию. Очень интересная, содержательная экскурсия. Очень много нового узнали для себя. Руфат отличный экскурсовод, даже не заметили как пролетело время. Спасибо большое Руфату, за столь интересную , содержательную экскурсию. Всем рекомендую эту экскурсию, а именно Руфата. Спасибо Вам большое. Казань замечательный, интересный с вековой историей город.
8 февраля 2020
Были на вечерней экскурсии по Казани! Руфат в назначенное время приехал, очень интересно рассказывал, с любовью и знанием к своему краю! Рекомендую этого гида, и интересно и комфортно!
8 февраля 2020
Отличная, познавательная экскурсия, гид молодец
Ещё 13 отзывов

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