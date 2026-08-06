23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю в экспресс-путешествие по самобытной Казани. Вы объедете главные памятники старины и взглянете на современные символы города. Узнаете, где искать несметные сокровища ханов, познакомитесь с исконным бытом татар, услышите о личностях, прославивших город, и прикоснетесь к тайнам знаменитой иконы Казанской Божьей Матери.

Описание экскурсии

Богатое наследие прошлого

Вы побываете в знаковом квартале Казани — Старо-Татарской слободе со старинными домами и мечетью Марджани, где услышите о казанских татарах и их непростой судьбе в городе. Увидите овеянное легендами и мистикой озеро Кабан, где поговорим о мифических кладах на дне. В деревне Туган Авылым познакомитесь с исконным татарским укладом жизни. Также в программе — знаменитый Казанский Университет, возле которого я расскажу о гордости столицы республики в мире науки. И, конечно, не обойдем вниманием предания, связанные с культовой реликвией Русской Православной Церкви — иконой Казанской Божией Матери.

Современная Казань

Далее в программе — история создания крупнейшего и одного из старейших кукольных театров России, сказочный «Экият». У здания-парусника театра им Г. Камала речь пойдет о талантливом татарском драматурге и истории национального театра. Обязательно заедем к одному из новых символов Казани — эффектному Дворцу земледельцев, с которого вы откроете прекрасные ракурсы Казанского кремля. Также я отвезу вас к впечатляющему сооружению — дворцу бракосочетаний «Казан», где вы услышите о татарском институте семьи и свадебных традициях. В завершение вы взглянете на монументальный стадион «Казань Арена», построенный к Универсиаде-2013, и мост «Миллениум», символизирующий 1000-летнюю историю нашего города.

Организационные детали