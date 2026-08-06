23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вечерняя Казань вчера и сегодня

Познакомиться с самыми яркими визитными карточками столицы Татарстана днём или ближе к ночи
Приглашаю в экспресс-путешествие по самобытной Казани. Вы объедете главные памятники старины и взглянете на современные символы города.

Узнаете, где искать несметные сокровища ханов, познакомитесь с исконным бытом татар, услышите о личностях, прославивших город, и прикоснетесь к тайнам знаменитой иконы Казанской Божьей Матери.
5
291 отзыв
Вечерняя Казань вчера и сегодня
Вечерняя Казань вчера и сегодня
Вечерняя Казань вчера и сегодня

Описание экскурсии

Богатое наследие прошлого

Вы побываете в знаковом квартале Казани — Старо-Татарской слободе со старинными домами и мечетью Марджани, где услышите о казанских татарах и их непростой судьбе в городе. Увидите овеянное легендами и мистикой озеро Кабан, где поговорим о мифических кладах на дне. В деревне Туган Авылым познакомитесь с исконным татарским укладом жизни. Также в программе — знаменитый Казанский Университет, возле которого я расскажу о гордости столицы республики в мире науки. И, конечно, не обойдем вниманием предания, связанные с культовой реликвией Русской Православной Церкви — иконой Казанской Божией Матери.

Современная Казань

Далее в программе — история создания крупнейшего и одного из старейших кукольных театров России, сказочный «Экият». У здания-парусника театра им Г. Камала речь пойдет о талантливом татарском драматурге и истории национального театра. Обязательно заедем к одному из новых символов Казани — эффектному Дворцу земледельцев, с которого вы откроете прекрасные ракурсы Казанского кремля. Также я отвезу вас к впечатляющему сооружению — дворцу бракосочетаний «Казан», где вы услышите о татарском институте семьи и свадебных традициях. В завершение вы взглянете на монументальный стадион «Казань Арена», построенный к Универсиаде-2013, и мост «Миллениум», символизирующий 1000-летнюю историю нашего города.

Организационные детали

  • ЭПоедем на минибусе Peugeot Traveller (8 мест)
  • Обязательных дополнительных расходов нет
  • При желании вы сможете прокатиться на колесе обозрения (билеты приобретаются дополнительно — от 400 ₽ за чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат
Руфат — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5913 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная,
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инновационная. Все эти стороны я стараюсь отразить в своих экскурсиях. С тех пор как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которыми с удовольствием делюсь с гостями. Увлечение постепенно переросло в профессию — я аккредитованный гид. Мои экскурсии проходят увлекательно, с моментами юмора, а иногда и с элементами квеста. Коммуникабельность помогает мне вовлекать каждого участника — я нахожу общий язык с разной аудиторией и делаю всё, чтобы экскурсия запомнилась.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 291 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
284
4
7
3
2
1
Т
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, прекрасно всё!!!
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, прекрасно всё!!!
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, прекрасно всё!!!
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, прекрасно всё!!!
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М
Благодарим за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Было интересно,познавательно,Казань ночная прекрасна! Отличный вариант для первого знакомства с городом. Нашей семье все очень понравилось (взрослым и детям)! Большое спасибо!!
Благодарим за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Было интересно,познавательно,Казань ночная прекрасна! Отличный вариант для первого знакомства
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Алина
Посетили индивидуальную вечернюю экскурсию с Руфатом. Забрали нас от места проживания, поездили по городу, рассказал доступно о достопримечательностях, пофоткал нас, нам все очень понравилось, спасибо
Посетили индивидуальную вечернюю экскурсию с Руфатом. Забрали нас от места проживания, поездили по городу, рассказал доступно
Посетили индивидуальную вечернюю экскурсию с Руфатом. Забрали нас от места проживания, поездили по городу, рассказал доступно
Посетили индивидуальную вечернюю экскурсию с Руфатом. Забрали нас от места проживания, поездили по городу, рассказал доступно
Посетили индивидуальную вечернюю экскурсию с Руфатом. Забрали нас от места проживания, поездили по городу, рассказал доступно
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Svetlana
Интересная экскурсия, без перегруза информацией. Однозначно рекомендую к посещению 👍
Интересная экскурсия, без перегруза информацией. Однозначно рекомендую к посещению 👍
Интересная экскурсия, без перегруза информацией. Однозначно рекомендую к посещению 👍
Интересная экскурсия, без перегруза информацией. Однозначно рекомендую к посещению 👍
Интересная экскурсия, без перегруза информацией. Однозначно рекомендую к посещению 👍
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Яна
Отличная экскурсия, очень объемно и безумно интересно. Честно, много где была и много было различных экскурсий. Но Руфат превзошел всех!!! Рекомендую всем для обязательного посещения именно его!!! Будет интересно и взрослым и детям! Благодарю Руфата за его глубокое знания истории и умение заинтересовать слушателей!
Отличная экскурсия, очень объемно и безумно интересно. Честно, много где была и много было различных экскурсий.
Отличная экскурсия, очень объемно и безумно интересно. Честно, много где была и много было различных экскурсий.
Отличная экскурсия, очень объемно и безумно интересно. Честно, много где была и много было различных экскурсий.
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А
Вчера вечером прокатились по Казани с гидом Руфатом — остались очень довольны! Экскурсия длилась 2,5 часа, формат автомобильный на комфортной чёрной Мазде.
Особенно удобно, что Руфат забрал нас прямо из дома
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— не пришлось искать место встречи или добираться куда-то самим. Вечерняя Казань в огнях выглядит просто волшебно, и автомобильный формат позволил охватить много интересных мест за короткое время.
Руфат оказался знающим и приятным гидом, рассказывал увлекательно. Маршрут был продуман, время пролетело незаметно.
Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом в комфортном формате.

Вчера вечером прокатились по Казани с гидом Руфатом — остались очень довольны! Экскурсия длилась 2,5 часа,
Вчера вечером прокатились по Казани с гидом Руфатом — остались очень довольны! Экскурсия длилась 2,5 часа,
Вчера вечером прокатились по Казани с гидом Руфатом — остались очень довольны! Экскурсия длилась 2,5 часа,
Вчера вечером прокатились по Казани с гидом Руфатом — остались очень довольны! Экскурсия длилась 2,5 часа,
Вчера вечером прокатились по Казани с гидом Руфатом — остались очень довольны! Экскурсия длилась 2,5 часа,
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