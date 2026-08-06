23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы побываете в знаковом квартале Казани — Старо-Татарской слободе со старинными домами и мечетью Марджани, где услышите о казанских татарах и их непростой судьбе в городе. Увидите овеянное легендами и мистикой озеро Кабан, где поговорим о мифических кладах на дне. В деревне Туган Авылым познакомитесь с исконным татарским укладом жизни. Также в программе — знаменитый Казанский Университет, возле которого я расскажу о гордости столицы республики в мире науки. И, конечно, не обойдем вниманием предания, связанные с культовой реликвией Русской Православной Церкви — иконой Казанской Божией Матери.
Современная Казань
Далее в программе — история создания крупнейшего и одного из старейших кукольных театров России, сказочный «Экият». У здания-парусника театра им Г. Камала речь пойдет о талантливом татарском драматурге и истории национального театра. Обязательно заедем к одному из новых символов Казани — эффектному Дворцу земледельцев, с которого вы откроете прекрасные ракурсы Казанского кремля. Также я отвезу вас к впечатляющему сооружению — дворцу бракосочетаний «Казан», где вы услышите о татарском институте семьи и свадебных традициях. В завершение вы взглянете на монументальный стадион «Казань Арена», построенный к Универсиаде-2013, и мост «Миллениум», символизирующий 1000-летнюю историю нашего города.
Организационные детали
ЭПоедем на минибусе Peugeot Traveller (8 мест)
Обязательных дополнительных расходов нет
При желании вы сможете прокатиться на колесе обозрения (билеты приобретаются дополнительно — от 400 ₽ за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5913 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная, читать дальшеуменьшить
инновационная. Все эти стороны я стараюсь отразить в своих экскурсиях.
С тех пор как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которыми с удовольствием делюсь с гостями. Увлечение постепенно переросло в профессию — я аккредитованный гид.
Мои экскурсии проходят увлекательно, с моментами юмора, а иногда и с элементами квеста. Коммуникабельность помогает мне вовлекать каждого участника — я нахожу общий язык с разной аудиторией и делаю всё, чтобы экскурсия запомнилась.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 291 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Было интересно,познавательно,Казань ночная прекрасна! Отличный вариант для первого знакомства с городом. Нашей семье все очень понравилось (взрослым и детям)! Большое спасибо!!
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Алина
Посетили индивидуальную вечернюю экскурсию с Руфатом. Забрали нас от места проживания, поездили по городу, рассказал доступно о достопримечательностях, пофоткал нас, нам все очень понравилось, спасибо
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Svetlana
Интересная экскурсия, без перегруза информацией. Однозначно рекомендую к посещению 👍
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Яна
Отличная экскурсия, очень объемно и безумно интересно. Честно, много где была и много было различных экскурсий. Но Руфат превзошел всех!!! Рекомендую всем для обязательного посещения именно его!!! Будет интересно и взрослым и детям! Благодарю Руфата за его глубокое знания истории и умение заинтересовать слушателей!
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А
Антон
Вчера вечером прокатились по Казани с гидом Руфатом — остались очень довольны! Экскурсия длилась 2,5 часа, формат автомобильный на комфортной чёрной Мазде. Особенно удобно, что Руфат забрал нас прямо из дома читать дальшеуменьшить
— не пришлось искать место встречи или добираться куда-то самим. Вечерняя Казань в огнях выглядит просто волшебно, и автомобильный формат позволил охватить много интересных мест за короткое время. Руфат оказался знающим и приятным гидом, рассказывал увлекательно. Маршрут был продуман, время пролетело незаметно. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом в комфортном формате.
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