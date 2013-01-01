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Ночная экскурсия «Огни Казани»

4.3
0 отзывов
Спутник К.
Спутник К. – Гид из Казани
С наступлением темноты Казань превращается в сказочный город 🏙️.

Вы увидите, как зажигаются огни волшебного замка-театра «Экият», как выглядит ночью стадион 🏟️ «Казань Арена» и получите эстетическое наслаждение от множества разноцветных брызг фонтанов города.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

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Ночная экскурсия «Огни Казани»
Ночная экскурсия «Огни Казани»

Что вы увидите

  • сказочный замок – кукольный театр
  • как горит на медленном огне Казан – новый городской ЗАГС
  • поражает воображение самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань-Арена
  • феерическое зрелище миллиона разноцветных брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани
  • Дворец земледельцев и Кремлёвская набережная
Вас очарует неповторимая ночная панорама Кремля. Ночные прогулки по Казани прекрасны не только в летнюю ночь, но и в другое время года, когда искусно подсвеченные здания, мосты с декоративными фонарями создают ощущение сказочной атмосферы, которая навсегда останется с вами и заставит еще не раз вернуться в этот город 🏙️ экскурсия ⛳ включает осмотр прекрасно подсвеченных, самых красивых 🤩 исторических зданий и достопримечательностей: визитной карточки города мечети Кул-Шариф, гордой красавицы башни Сююмбике, знаменитого Дворца земледельцев (им можно любоваться и днем и ночью), волшебной Чаши Любви, изумрудного города — театра кукол «Экият», спортивных объектов универсиады 2013: «Казань-Арена», Дворец водных видов спорта и т. д. Вы услышите старинные татарские легенды об озере Кабан, об «особенной жизни добронравных и ласковых людей в Старо-татарской слободе» (М. Горький) и многое другое.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Ночная экскурсия «Огни Казани»
Ночная экскурсия «Огни Казани»
Ночная экскурсия «Огни Казани»
Ночная экскурсия «Огни Казани»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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