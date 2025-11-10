На экскурсии вы познакомитесь с казанским Арбатом. Рассмотрите купеческие дома, соборы и памятники. Поймёте, как многонациональный характер города отражается в архитектуре и жизни улицы Баумана. Завершите прогулку аутентичным чаепитием с татарскими сладостями. На закуску также будут истории о кулинарии и чайных традициях.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Часы «Сказки Тукая» — уникальный арт-объект, посвящённый татарскому поэту Габдулле Тукаю. Каждые 60 минут из этих часов появляются персонажи татарских сказок.
- Старая Проломная аптека — историческое здание 19 века, в котором сейчас расположен музей фармацевтики. Вы узнаете о развитии медицины в Казани и увидите старинные аптечные инструменты и рецепты.
- Памятник Шаляпину — рядом с домом, где родился великий оперный певец. Гид расскажет о его жизни в Казани и творческом пути.
- Богоявленский собор — один из старейших православных храмов города. Вы познакомитесь с историей христианства в регионе и увидите уникальные иконы.
- Здание государственного банка — пример архитектуры начала 20 века. Вы услышите о финансовой истории города.
- Фонтаны «Лягушки», «Голуби» и «Су-анасы» — возле них можно загадать желание и сфотографироваться.
- Дом печати — историческое здание типографии. Вы поймёте, как в городе развивались книгоиздание и журналистика.
- Бронзовая копия кареты Екатерины II — напоминание о визите императрицы в Казань. Вы услышите о её пребывании в городе.
- Театр имени Качалова — один из старейших театров России. Вы познакомитесь с театральными традициями города и при возможности заглянете в фойе.
- Петропавловский собор — исключительный для казанского зодчества образец архитектуры. Гид поделится историей его создания.
- Памятник Коту Казанскому — обязательно погладьте его на удачу.
Во время чаепития:
- Гид познакомит вас с традициями татарского чаепития.
- Объяснит особенности национальной кухни и гостеприимства.
- Расскажет о роли чаепития в татарской культуре.
- Поделится историей и рецептами традиционных сладостей.
Организационные детали
- Тайминг экскурсии: 2 часа прогулки + 30 минут чаепития.
- Чаепитие оплачивается дополнительно — 200 ₽ за чел. В него входят чай и татарские сладости — чак-чак, баурсак и талкыш калеве.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1038 туристов
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Николай, я аккредитованный гид по Казани и Татарстану. Провожу экскурсии с 2015 года, работаю с командой гидов. С радостью познакомим вас с одним из самых интересных регионов страны!Задать вопрос
