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Обзорная экскурсия по Казани на двухэтажном автобусе

4.8
13 отзывов
CitySightSeeing
CitySightSeeing – Гид из Казани
Обзорная экскурсия ⛳ проходит по самому сердцу города.

Мимо вас пронесутся исторические и современные здания Казани.

Вы окунетесь в историю 📖 фактически каждого дома центральных улиц.

Узнаете загадочные факты столицы ⭐️ Татарского ханства, проникнете в закулисную жизнь известных Казанцев, насладитесь необычными историями, связанные с нашим городом.

И все это – на шикарном двухэтажном комфортабельном автобусе 🚌, из окон которого открывается вид на все главные достопримечательности 🏛️ Казани.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 900 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Казани на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия по Казани на двухэтажном автобусе

Что вы увидите

  • Площадь Габдулы Тукая
  • Старо-татарская слобода
  • Суконная слобода
  • Булак (Батуринский мост)
  • Дом татарской кулинарии (Дом чая)
  • Собор Петра и Павла
  • Площадь 1 мая (Казанский Кремль)
  • Центр семьи "Казан"
  • Отель Ривьера
  • Футбольный стадион "Казань-Арена"
  • Аквапарк Ривьера
  • ЦПКиО им. Горького
  • Госсовет РТ
  • Кремлевская набережная (Дворец земледельцев)
  • Лядской сад

Дневной маршрут нашей обзорной экскурсии 🧭 включает 15 фиксированных остановок:

    1Площадь Габдулы Тукая
    2Старо-татарская слобода
    3Суконная слобода
    4Булак (Батуринский мост)
    5Дом татарской кулинарии (Дом чая)
    6Собор Петра и Павла
    7Площадь 1 мая (Казанский Кремль)
    8Центр семьи "Казан"
    9Отель Ривьера
    10Футбольный стадион 🏟️ "Казань-Арена"
    11Аквапарк Ривьера
    12ЦПКиО им. Горького
    13Госсовет РТ
    14Кремлевская набережная (Дворец земледельцев)
    15Лядской сад
    Билет на автобус действует в течение всего дня, количество посадок неограниченно
    Что входит
    • Аудиогид на 9 языках
    • Пара наушников и карта города в подарок
    • Двухэтажный экскурсионный автобус
    • Панорамный вид на город
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Питание
    • Дополнительные платежи
    • Входные билеты на достопримечательности
    Начало и место завершения
    🚩 Любая из 15ти остановок указанных в описании
    Обзорная экскурсия по Казани на двухэтажном автобусе
    Обзорная экскурсия по Казани на двухэтажном автобусе
    Обзорная экскурсия по Казани на двухэтажном автобусе
    Обзорная экскурсия по Казани на двухэтажном автобусе

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    CitySightSeeing
    CitySightSeeing
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    13 отзывов оставили туристы

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