CitySightSeeing – Гид из Казани

Обзорная экскурсия ⛳ проходит по самому сердцу города.



Мимо вас пронесутся исторические и современные здания Казани.



Вы окунетесь в историю 📖 фактически каждого дома центральных улиц.



Узнаете загадочные факты столицы ⭐️ Татарского ханства, проникнете в закулисную жизнь известных Казанцев, насладитесь необычными историями, связанные с нашим городом.



И все это – на шикарном двухэтажном комфортабельном автобусе 🚌, из окон которого открывается вид на все главные достопримечательности 🏛️ Казани.