Что вы увидите
- Площадь Габдулы Тукая
- Старо-татарская слобода
- Суконная слобода
- Булак (Батуринский мост)
- Дом татарской кулинарии (Дом чая)
- Собор Петра и Павла
- Площадь 1 мая (Казанский Кремль)
- Центр семьи "Казан"
- Отель Ривьера
- Футбольный стадион "Казань-Арена"
- Аквапарк Ривьера
- ЦПКиО им. Горького
- Госсовет РТ
- Кремлевская набережная (Дворец земледельцев)
- Лядской сад
Дневной маршрут нашей обзорной экскурсии 🧭 включает 15 фиксированных остановок:
1Площадь Габдулы Тукая
2Старо-татарская слобода
3Суконная слобода
4Булак (Батуринский мост)
5Дом татарской кулинарии (Дом чая)
6Собор Петра и Павла
7Площадь 1 мая (Казанский Кремль)
8Центр семьи "Казан"
9Отель Ривьера
10Футбольный стадион 🏟️ "Казань-Арена"
11Аквапарк Ривьера
12ЦПКиО им. Горького
13Госсовет РТ
14Кремлевская набережная (Дворец земледельцев)
15Лядской сад
Билет на автобус действует в течение всего дня, количество посадок неограниченно
Что входит
- Аудиогид на 9 языках
- Пара наушников и карта города в подарок
- Двухэтажный экскурсионный автобус
- Панорамный вид на город
Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Дополнительные платежи
- Входные билеты на достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 Любая из 15ти остановок указанных в описании
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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