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Магия вечерней Казани - с земли и воздуха

Обзорная экскурсия по городу + катание на колесе обозрения «Вокруг Света»
С наступлением темноты Казань загорается тысячами огней: подсвеченные мечети и дворцы, набережные и мосты позволяют взглянуть на город с нового ракурса.

Вы проедете мимо главных достопримечательностей, а затем прокатитесь на колесе обозрения, чтобы полюбоваться сказочными панорамами с высоты.
5
2 отзыва
Магия вечерней Казани - с земли и воздуха
Магия вечерней Казани - с земли и воздуха
Магия вечерней Казани - с земли и воздуха

Описание экскурсии

Во время обзорной экскурсии вы увидите:

  • световой ансамбль Казанского кремля с мечетью Кул-Шариф, башней Сююмбике, Благовещенским собором и дворцом Губернатора
  • знаменитый «Казан» — центральный дворец бракосочетаний в виде чаши, переливающейся огнями
  • Дворец земледельцев с огромным металлическим деревом на фасаде
  • волшебный кукольный театр Экият, стадион «Казань Арена» и сказочную Старо-татарскую слободу с резными домиками

А после — прокатитесь на колесе обозрения «Вокруг Света»

Дизайн кабин посвящён крупнейшим мировым городам ― Москве, Лондону, Парижу, Риму и другим. Во время поездки вся Казань будет как на ладони: вам откроются виды на современный бизнес-центр «URBAN», Кремлёвскую набережную, площади, скверы и огни речных мостов.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на автобусе туристического класса и поездка на колесе обозрения
  • Достопримечательности осматриваем снаружи
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 20:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный1900 ₽
Дети до 12 лет1800 ₽
Дети до 7 лет400 ₽
Пенсионеры1800 ₽
Школьники1800 ₽
Студенты1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Баумана 26
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 1158 туристов
Мы оказываем услуги в сфере туризма и экскурсий с 2018 года. Комфортабельные и современные автобусы и теплоходы делают экскурсии в Казани и за её пределами максимально удобными, интересными и приятными. В наши программы входят обзорные экскурсии по Казани, посещение таких популярных направлений, как Болгар, Свияжск, Раифа, туры в Елабугу и Йошкар-Олу. Все экскурсии проводятся в сопровождении опытного гида.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Римма
Очень понравился гид Ильяс. Весёлый, артистичеый, отлично управлялся с большой группой. Всё оперативно, кратко, по делу. Даже все дети в нашей группе были очень довольны. Спасибо большое за отличный вечер в Казани!
Очень понравился гид Ильяс. Весёлый, артистичеый, отлично управлялся с большой группой. Всё оперативно, кратко, по делу.
Очень понравился гид Ильяс. Весёлый, артистичеый, отлично управлялся с большой группой. Всё оперативно, кратко, по делу.
Очень понравился гид Ильяс. Весёлый, артистичеый, отлично управлялся с большой группой. Всё оперативно, кратко, по делу.
Очень понравился гид Ильяс. Весёлый, артистичеый, отлично управлялся с большой группой. Всё оперативно, кратко, по делу.
Очень понравился гид Ильяс. Весёлый, артистичеый, отлично управлялся с большой группой. Всё оперативно, кратко, по делу.
Борис
Борис
Ответ организатора:
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Б
Отличная экскурсия, отличный гид Ильгиз
Борис
Борис
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв.
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