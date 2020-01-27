3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть город в новом свете, наблюдая танец ночных огней, прокатиться по центру и узнать его историю

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
Взору предстанет красавица Казань в ночном будуаре — с россыпью ярких огней у озера Кабан и неповторимой иллюминацией исторических зданий.

Вы убедитесь, что ночные прогулки хороши не только летом.

Любуясь голубыми минаретами мечети Кул-Шариф, декоративными ажурными фонарями у мостиков и яркими проспектами, вы ощутите себя героем восточной сказки.
550 ₽
495 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 2 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча — недалеко от станции метро «Кремлевская»
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Один вечер в Казани
Один вечер в Казани

Что вас ожидает

Город на фоне ночи
Вы осмотрите самые красивые исторические здания и достопримечательности столицы Республики. Полюбуетесь визитной карточкой города — великолепной мечетью Кул-Шариф, и узнаете о ее непростой истории и реконструкции. Далее навестим местную «Пизанскую» башню Сююмбике и поговорим о секретных документах, по преданию спрятанных в ее «яблоке». Сделаем остановку у знаменитого Дворца земледельцев, который покорит вас неординарным экстерьером: элементы ампира и классицизма напомнят Малый Дворец в Париже и замок Хофбург в Вене, а могучее бронзовое дерево, будто бы ведущее в мир фантазий и грез, напомнит иллюстрации из детских книжек.

Соседство старины и современности
Вы узнаете, как на берегу Казанки появилась Чаша Любви, увидите «изумрудный город» и спортивные объекты универсиады 2013: «Казань-Арена», Дворец водных видов спорта и другие. Во время экскурсии гид расскажет об истории города, об «особенной жизни добронравных и ласковых людей в Старо-татарской слободе», как говорил о ней М. Горький, и поделится старинными татарскими легендами о сокровищах озера Кабан.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия автобусно-пешеходная, 3 выхода на маршруте: Дворец земледельцев, Центр семьи, Театр Кукол «Экият»
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
Один вечер в Казани
Один вечер в Казани
Один вечер в Казани
Один вечер в Казани
Один вечер в Казани
Один вечер в Казани
Один вечер в Казани
Один вечер в Казани
Один вечер в Казани
Один вечер в Казани

Экскурсия проводится ежедневно в 19:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура — недалеко от станции метро «Кремлевская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким, как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и ее достопримечательностях много интересного!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Отличная экскурсия! Выражаем благодарность экскурсоводу Алсу за очень интересную и содержательную экскурсию по вечерней Казани. Узнали много нового и познавательного! Спасибо! Бухара, Узбекистан.
4 января 2020
Из плюсов- посещение интересных и красивых мест, но все эти места можно осмотреть самостоятельно.
Минусы - отсутствие гида как такового, заггязненные окна автобуса, на остановках туристы предоставлены сами себе, со словами "у вас пятнадцать минут и ждем вас у автобуса", отсутствие любой информации о достопримечательностях
17 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод очень знающая, грамотная, зовут Ирина Павловна. Отвечала на все вопросы, которые мы задавали. Мы рады, что поехали по вечерней Казани, это очень зрелищно. Спасибо огромное ща вашу работу, узнали много интересных фактов о вашем прекрасном городе. 😊

Анна проводит ещё 1 экскурсию

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