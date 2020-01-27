3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город на фоне ночи

Вы осмотрите самые красивые исторические здания и достопримечательности столицы Республики. Полюбуетесь визитной карточкой города — великолепной мечетью Кул-Шариф, и узнаете о ее непростой истории и реконструкции. Далее навестим местную «Пизанскую» башню Сююмбике и поговорим о секретных документах, по преданию спрятанных в ее «яблоке». Сделаем остановку у знаменитого Дворца земледельцев, который покорит вас неординарным экстерьером: элементы ампира и классицизма напомнят Малый Дворец в Париже и замок Хофбург в Вене, а могучее бронзовое дерево, будто бы ведущее в мир фантазий и грез, напомнит иллюстрации из детских книжек.

Соседство старины и современности

Вы узнаете, как на берегу Казанки появилась Чаша Любви, увидите «изумрудный город» и спортивные объекты универсиады 2013: «Казань-Арена», Дворец водных видов спорта и другие. Во время экскурсии гид расскажет об истории города, об «особенной жизни добронравных и ласковых людей в Старо-татарской слободе», как говорил о ней М. Горький, и поделится старинными татарскими легендами о сокровищах озера Кабан.