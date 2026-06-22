Откройте для себя город, где гармонично сосуществуют разные культуры! На экскурсии вы увидите главные достопримечательности, услышите легенды о ханах и зодчих.
Жемчужиной маршрута станет посещение Казанского кремля — места, где рядом стоят православный собор и величественная мечеть Кул-Шариф.
Жемчужиной маршрута станет посещение Казанского кремля — места, где рядом стоят православный собор и величественная мечеть Кул-Шариф.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Казанский кремль с мечетью Кул-Шариф и Благовещенский собор (с посещением).
- башню Сююмбике и памятники древних зодчих.
- озеро Кабан, где, по легенде, спрятаны ханские сокровища.
- татарский театр им. Г. Камала и Старо-Татарскую слободу.
- Богородицкий монастырь, где хранится одна из святынь православного мира — Казанская икона Божьей Матери.
- этно-деревню «Туган Авылым» с деревянными домами, мечетью, мельницей и баней.
- современные площади, бизнес-центры и архитектурные ансамбли города.
И узнаете:
- об истории о создании кремля и его архитектурных памятников.
- легендах башни Сююмбике и озера Кабан.
- традициях и культуре татарского народа.
- знаменитых зданиях и символах города.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автобусе туристического класса и билет в кремль.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Школьники
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 511 туристов
Мы оказываем услуги в сфере туризма и экскурсий с 2018 года. Комфортабельные и современные автобусы и теплоходы делают экскурсии в Казани и за её пределами максимально удобными, интересными и приятными. В наши программы входят обзорные экскурсии по Казани, посещение таких популярных направлений, как Болгар, Свияжск, Раифа, туры в Елабугу и Йошкар-Олу. Все экскурсии проводятся в сопровождении опытного гида.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод - Альбина. Нам очень понравилось и мы взяли дополнительную экскурсию Вечерняя Казань.
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И
Все как и описано в экскурсии. Экскурсовод все время рассказывал об особенностях Казани. Маршрут был организован очень грамотно, конечно очень повезло с погодой. Наша семья осталась под впечатлением!
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Наконец, мы с мужем выбрались на обзорную экскурсию по Казани — и остались в полном восторге!
С самого начала все было организовано на высшем уровне.
Автобус приехал вовремя. Группа была у нас
С самого начала все было организовано на высшем уровне.
Автобус приехал вовремя. Группа была у нас
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С
Хорошая экскурсия. Содержательно, полно, попали в День России, поэтому в Кремль заходили не через Спасскую башню. В целом, интересно, полезно
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Н
Экскурсией остались довольны. Рекомендуем!
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Ю
Нам все понравилось.
Спасибо.
Спасибо.
Борис
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Будем ждать вас ещё.
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