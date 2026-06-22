читать дальше уменьшить небольшая (около 30 человек).

С гидом нам повезло. Он не ограничивался сухим изложением фактов, а вдохновенно и ярко рассказывал историю города, заставляя нас буквально «видеть» прошлое в его улицах. Мы узнали много интересного о Казанском кремле, его архитектурных памятниках, символах города и традициях татарского народа. Было видно, что гид искренне любит Казань.

Маршрут был продуман идеально. Мы увидели все ключевые достопримечательности и успели сделать отличные фото. Экскурсия получилась познавательной, но совсем не утомительной.

Большое спасибо «Хан туру» за прекрасно проведённое время!

Наконец, мы с мужем выбрались на обзорную экскурсию по Казани — и остались в полном восторге!С самого начала все было организовано на высшем уровне.Автобус приехал вовремя. Группа была у нас