Hop-on Hop-off в Казани – познакомьтесь с городом на двухэтажных автобусах с аудиогидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Hop-on hop-off» в Казани, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Казани на красном двухэтажном автобусе
На автобусе
Hop-on hop-off
137 отзывов
2 часа
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Казани на красном двухэтажном автобусе
Начало: Любая из 15ти остановок указанных в описании
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00. Билет действует весь день!
Завтра в 11:00
2 авг в 11:00
1 200 за человека
Авторская экскурсия на двухэтажном автобусе «Казань - столица ислама»
На автобусе
Hop-on hop-off
3 часа
Билет на автобус
Авторская экскурсия на двухэтажном автобусе «Казань - столица ислама»
Погрузиться в мусульманский мир Казани с его легендами, преданиями и глубокой историей
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
«Экскурсия проходит на двухэтажном автобусе с панорамными окнами»
3 авг в 14:00
4 авг в 14:00
1 800 за человека
Групповая экскурсия на двухэтажном автобусе «Казань на стыке эпох и цивилизаций»
На автобусе
Hop-on hop-off
3 часа
Билет на автобус
Групповая экскурсия на двухэтажном автобусе «Казань на стыке эпох и цивилизаций»
Узнать всё самое главное о городе и полюбоваться его знаковыми местами
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
«В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном двухэтажном автобусе»
2 авг в 17:30
3 авг в 10:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Hop-on hop-off»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Казани на красном двухэтажном автобусе
  2. Авторская экскурсия на двухэтажном автобусе «Казань - столица ислама»
  3. Групповая экскурсия на двухэтажном автобусе «Казань на стыке эпох и цивилизаций»
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "Hop-on hop-off" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 1 800. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите билет на автобус по маршруту Hop-on Hop-off в Казани, вы сможете выходить из автобуса в любой точке маршрута, а после снова сесть в другой автобус по этой системе без доплаты. В автобусах предусмотрены аудиогиды на многих языках и наушники. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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