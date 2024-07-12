2 часа
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Казани на красном двухэтажном автобусе
Начало: Любая из 15ти остановок указанных в описании
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00. Билет действует весь день!
Завтра в 11:00
2 авг в 11:00
1 200₽ за человека
3 часа
Билет на автобус
Авторская экскурсия на двухэтажном автобусе «Казань - столица ислама»
Погрузиться в мусульманский мир Казани с его легендами, преданиями и глубокой историей
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
«Экскурсия проходит на двухэтажном автобусе с панорамными окнами»
3 авг в 14:00
4 авг в 14:00
1 800₽ за человека
3 часа
Билет на автобус
Групповая экскурсия на двухэтажном автобусе «Казань на стыке эпох и цивилизаций»
Узнать всё самое главное о городе и полюбоваться его знаковыми местами
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
«В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном двухэтажном автобусе»
2 авг в 17:30
3 авг в 10:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯкубович12 июля 2024Все отлично, синхронно с остановками, познавательно
- ЮЮлия25 июня 2024Увидели все, что хотели.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Hop-on hop-off»
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Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "Hop-on hop-off" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 1 800. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите билет на автобус по маршруту Hop-on Hop-off в Казани, вы сможете выходить из автобуса в любой точке маршрута, а после снова сесть в другой автобус по этой системе без доплаты. В автобусах предусмотрены аудиогиды на многих языках и наушники. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024