3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная

Услышать столичные истории и проникнуться обаянием старины на неспешной прогулке по центру города

Марк
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Марк – ваш гид
На главной площади вы узнаете, сколько интересного повидала Казань за многие века.

А в 3-х минутах ходьбы отсюда официальность растает на глазах – и вы попадете на уютные улочки дворянского центра, в Красную слободу.

Здесь вас будут ждать добрые, страшные и, порой, забавные истории домов, уютные скверы и вид на город с высокого берега реки Казанки.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Свободы
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная

Что вас ожидает

История самой главной площади
Для начала отмотаем историю главной площади Казани на несколько веков назад. Я помогу представить стены средневекового города, которые проходили здесь. Поговорим о нелегкой судьбе актрис крепостного театра. Вы узнаете, как с этой площадью связан инженер, которого называют тюркским Стивом Джобсом, и почему в Казани так и не построили сталинские высотки.

Панорамный вид на реку Казанку и мост «Миллениум»
В любое время года из Фуксовского сада открывается панорамный вид на реку Казанку, мост «Миллениум» и новостройки противоположного берега. Для большинства гостей города это не очевидная локация, но мы обязательно зайдем сюда. Я расскажу о казанском немце Карле Фуксе, историю Федоровского монастыря, основанного будущим патриархом Гермогеном, и покажу место, где едва не погиб будущий писатель Максим Горький.

Спокойные улицы и дома с историей
Напоминанием о былом названии этой местности остаются улицы Большая и Малая Красная. Соседние с ними улицы ещё до революции назвали в честь великих русских писателей: Пушкина, Жуковского, Гоголя. Здесь нет интенсивного дорожного движения, поэтому ничто не помешает вам ощутить атмосферу дремлющего прошлого. Вы услышите самые разные истории старинных домов: и добрые, и страшные, и забавные. Поговорим о том, зачем учитель Ленина поехал воевать против Бисмарка. Разберемся в мотивах преступления, произошедшего в доме профессора-офтальмолога Адамюка. Вы увидите, где в 20-е годы собирались казанские нэпманы. А на улице Бассейной вспомним стихотворение Маршака.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто видел в Казани всё самое основное, и кто хотел бы дополнить и освежить образ нашего города на неторопливой прогулке.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и всесезонная.
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марк
Марк
Меня зовут Марк. Родился в 1980 году в Казани и с тех пор живу здесь. Историк по образованию и по призванию. Аккредитованный экскурсовод. Краеведение – моё многолетнее увлечение. Вожу по городу обзорные экскурсии и разработал несколько авторских тематических маршрутов. Люблю находить и рассказывать интересные истории людей, домов и улиц. Не люблю мучить гостей датами и архитектурными терминами.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Содержание выше похвал. Оказывается, мы - коренные казанцы, филологи, так мало знаем о своём городе. Гид Марк Шишкин пополнил наши знания о родном городе с лихвой. Профессионально и интересно подал информацию, грамотно и содержательно вёл экскурсию. Был внимателен к нашим просьбам по поводу формирования маршрута. Будем рекомендовать Экскурсии с этим гидом.
25 февраля 2020
Рекомендую экскурсию казанцам. Глубокое знание истории в целом и в контексте нашего города. По-новому начинаешь воспринимать место, где живешь. Теперь чувствую связь с историей и теми людьми, которые здесь жили здесь до меня. Спасибо большое Марку очень интересно, узнала много нового. Два прошедших века ожили для меня на этой экскурсии.
9 ноября 2019
Экскурсия очень оригинальная: проходит по маршруту удаленному от обычных экскурсионных маршрутов Казани. Исходя из данного обстоятельства - экскурсия интересная. Гид любит свой город и этим завораживает при проведении экскурсии. Совершенно обычные здания и переулки представляются в совершенно ином свете. Марк, как гид, уважает гостей Казани, в ходе экскурсии не смотрит на часы, что бы формально отработать деньги, если есть необходимость увеличивает ее время. Это говорит о его увлеченности своим занятием и заслуживает уважения. Марк, так держать и дальше. Рекомендую данного гида гостям Казани.

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