Сколько удивительных историй хранит Ямская слобода! Про ямщиков и старообрядцев, купцов и мещан, просветителей и революционеров.
Вы познакомитесь с людьми, которые жили и работали в этом районе, посетите места, в которых они бывали и творили. Увидите некогда известные на всю Казань типографии, а также купеческие дома и старинные мечети.
Вы познакомитесь с людьми, которые жили и работали в этом районе, посетите места, в которых они бывали и творили. Увидите некогда известные на всю Казань типографии, а также купеческие дома и старинные мечети.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание аудиогида
- Музей чак-чака с экспонатами от эпохи Волжской Булгарии до наших дней.
- Типография братьев Каримовых — первая частная татарская типография.
- Галеевская мечеть, которая была построена в 1798 году и была второй по значимости после мечети Марджани.
- Усадьба купца Сабитова, где вы узнаете об известных производителях татарских головных уборов — калфаков и каляпушей.
- Султановская мечеть, минарет которой напоминает формы булгаро-татарских памятников.
- Молитвенный храм казанской старообрядческой общины.
- Дом Галиаскара Камала, чьим именем назван театр на берегу Кабана.
Вы узнаете:
- о татарском учёном, этнографе и просветителе Каюме Насыри, который открыл в Казани первую школу, где татар учили русскому языку.
- чайном короле Ахметзяне Сайдашеве, чьи добрые дела вызывают восхищение.
- и многом другом.
Организационные детали
- После внесения предоплаты вы получите ссылку на доплату оставшейся суммы. После полной оплаты мы отправим вам ссылку на чат-бот в Телеграме.
- Вы можете отправиться на прогулку в любое удобное вам время.
- Для прогулки вам понадобятся телефон и наушники.
- На случай блокировки интернета скачайте экскурсию в Telegram. Мы оформим возврат, если вы не сможете ей воспользоваться.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея чак-чака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 440 туристов
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по местам с историей и погружаться в атмосферу прошлого. Однажды за чашкой чая мы обсуждали наши поездки, делились впечатлениямиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
5 сен 2025
Так как были в Казани почти неделю и времени хватило, чтобы посмотреть разные районы города, решили сходить на эту экскурсию и рассмотреть Ямскую слободу. Возможно и район не самый привлекательный,
Эльмира
Ответ организатора:
Юлия, добрый день!
Мы всегда рады путешественникам, которые выбирают нас проводниками по нашему прекрасному городу. Спасибо за то, что уже в
Мы всегда рады путешественникам, которые выбирают нас проводниками по нашему прекрасному городу. Спасибо за то, что уже в
Е
Елена
13 мая 2025
Очень интересная экскурсия, прекрасный маршрут. В чат присылают много дополнительной информации, текста, фото. Можно потом дополнительно все изучить.
НО очень неудобное приложение именно для пешей прогулки. Каждая история у объекта -
НО очень неудобное приложение именно для пешей прогулки. Каждая история у объекта -
Е
Евгений
4 мая 2025
Интересная прогулка, но есть пара шумных мест рядом с дорогой. Лучше проходить в теплую погоду)
Е
Евгения
4 мар 2025
Мне очень понравилась экскурсия, так душевно! Во время прогулки посмотрела 2 мечети, и даже услышала призыв к молитве. Атмосферно! А еще заглянула в один старый двор. В экскурсии предупреждали, что там не всегда открыто, но мне повезло. Так круто! Я как будто на машине времени прокатилась)
Е
Евгения
3 мар 2025
Понравился формат экскурсий, и вообще маршрут классный, разнообразный: и мечети, и купеческие усадьбы, а музей чак-чака какой красивый и уютный, мы там попили татарский чай, вкусно)
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Фотопрогулка
Казань в объективе
Индивидуальная прогулка по самым атмосферными локациям центра с гидом-фотографом
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
4100 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Старинные мечети, действующие фабрики и заводы, столетние деревянные дома и атмосферные заброшки
Начало: На улице Cайдашева
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.