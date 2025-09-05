Мои заказы

Ямская слобода с аудиогидом: район извозчиков, рынков и старинных типографий

Здесь настоящая, атмосферная Казань. Вроде бы центр города, но одновременно портал в прошлое
Сколько удивительных историй хранит Ямская слобода! Про ямщиков и старообрядцев, купцов и мещан, просветителей и революционеров.

Вы познакомитесь с людьми, которые жили и работали в этом районе, посетите места, в которых они бывали и творили. Увидите некогда известные на всю Казань типографии, а также купеческие дома и старинные мечети.
4.4
5 отзывов
Ямская слобода с аудиогидом: район извозчиков, рынков и старинных типографий© Эльмира
Ямская слобода с аудиогидом: район извозчиков, рынков и старинных типографий© Эльмира
Ямская слобода с аудиогидом: район извозчиков, рынков и старинных типографий© Эльмира
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание аудиогида

  • Музей чак-чака с экспонатами от эпохи Волжской Булгарии до наших дней.
  • Типография братьев Каримовых — первая частная татарская типография.
  • Галеевская мечеть, которая была построена в 1798 году и была второй по значимости после мечети Марджани.
  • Усадьба купца Сабитова, где вы узнаете об известных производителях татарских головных уборов — калфаков и каляпушей.
  • Султановская мечеть, минарет которой напоминает формы булгаро-татарских памятников.
  • Молитвенный храм казанской старообрядческой общины.
  • Дом Галиаскара Камала, чьим именем назван театр на берегу Кабана.

Вы узнаете:

  • о татарском учёном, этнографе и просветителе Каюме Насыри, который открыл в Казани первую школу, где татар учили русскому языку.
  • чайном короле Ахметзяне Сайдашеве, чьи добрые дела вызывают восхищение.
  • и многом другом.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты вы получите ссылку на доплату оставшейся суммы. После полной оплаты мы отправим вам ссылку на чат-бот в Телеграме.
  • Вы можете отправиться на прогулку в любое удобное вам время.
  • Для прогулки вам понадобятся телефон и наушники.
  • На случай блокировки интернета скачайте экскурсию в Telegram. Мы оформим возврат, если вы не сможете ей воспользоваться.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Музея чак-чака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 440 туристов
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по местам с историей и погружаться в атмосферу прошлого. Однажды за чашкой чая мы обсуждали наши поездки, делились впечатлениями
читать дальше

и немного грустили, что не можем подобрать для себя идеальный способ знакомства с новыми городами. Групповые экскурсии нам не по душе, а на подготовку маршрута под свои интересы уходит слишком много времени. Мы подумали, как было бы здорово не выстраивать маршрут заранее, не гуглить историю каждого здания, а просто спокойно гулять — чтобы кто-то вёл за руку по нужным локациям и рассказывал простым языком интересные факты. В любое время: в обеденный перерыв, когда есть с кем оставить малыша или во время пересадки в городе. Так родились наши экскурсии с виртуальным гидом!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
1
2
1
Ю
Юлия
5 сен 2025
Так как были в Казани почти неделю и времени хватило, чтобы посмотреть разные районы города, решили сходить на эту экскурсию и рассмотреть Ямскую слободу. Возможно и район не самый привлекательный,
читать дальше

и с локациями пришлось немного помучаться, так как какие-то дома уже снесены, а другие не всегда удавалось определить по гугл-картам, хотя это наша третья экскурсия от Эльмиры и опыт уже кое-какой имелся, поэтому только 3*. Как писала в предыдущих отзывах, с моей точки зрения, необходимо указывать актуальный современный адрес места, о котором идёт повествование.
В плане рассказчика и знания темы у Эльмиры всё отлично. Слушать приятно и интересно. А вот улицу Ямскую можно было бы из маршрута исключить. Нет в ней ничего привлекательного)))
Спасибо за интересный формат экскурсии. Очень выручает, если ограничен во времени или наоборот, хочется неспешно и с пользой прогуляться по городу. Удачи и новых маршрутов!

Эльмира
Эльмира
Ответ организатора:
Юлия, добрый день!
Мы всегда рады путешественникам, которые выбирают нас проводниками по нашему прекрасному городу. Спасибо за то, что уже в
читать дальше

третий раз вы с нами!

Жаль, что в случае с Ямской слободой не все ваши ожидания оправдались. Эта прогулка действительно специфичная, мы не советуем ее туристам, особенно для первого знакомства с городом. Этот момент мы отразили в описании на сайте. Мы создавали ее для путешественников, которые любят атмосферу заброшек и рынков. Несмотря на то, что на маршруте есть и красивые мечети, старинные купеческие усадьбы и мещанские дома, все же район не туристический, но с интересными историями. Улицы Ямская и Нариманова также важны, чтобы их передать. На маршруте действительно присутствует один дом-фантом - его сейчас нет, но мы показываем место, где он находился. Мы включили его в маршрут, потому что хотели поделиться историей завода Щербакова и показать дом, где жила мама Рудольфа Нуриева.

Спасибо вам за доверие! Будем ждать вас на экскурсиях в других городах. У нас есть прогулка по Арзамасу, а еще мы готовим экскурсии по Мурому и Ульяновску.

Е
Елена
13 мая 2025
Очень интересная экскурсия, прекрасный маршрут. В чат присылают много дополнительной информации, текста, фото. Можно потом дополнительно все изучить.
НО очень неудобное приложение именно для пешей прогулки. Каждая история у объекта -
читать дальше

несколько минут, а потом надо постоянно нажимать кнопки о переходе на следующую локацию, следить, чтобы телеграмм не начал проигрывать рассказ о предыдущей локации. Получается много суеты, которая отвлекает от погружения в истории. Постоянно что-то надо нажимать, переключать.

Е
Евгений
4 мая 2025
Интересная прогулка, но есть пара шумных мест рядом с дорогой. Лучше проходить в теплую погоду)
Е
Евгения
4 мар 2025
Мне очень понравилась экскурсия, так душевно! Во время прогулки посмотрела 2 мечети, и даже услышала призыв к молитве. Атмосферно! А еще заглянула в один старый двор. В экскурсии предупреждали, что там не всегда открыто, но мне повезло. Так круто! Я как будто на машине времени прокатилась)
Е
Евгения
3 мар 2025
Понравился формат экскурсий, и вообще маршрут классный, разнообразный: и мечети, и купеческие усадьбы, а музей чак-чака какой красивый и уютный, мы там попили татарский чай, вкусно)

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

Казань в объективе
Пешая
30 минут
20 отзывов
Фотопрогулка
Казань в объективе
Индивидуальная прогулка по самым атмосферными локациям центра с гидом-фотографом
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
4100 ₽ за человека
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Пешая
3 часа
6 отзывов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Старинные мечети, действующие фабрики и заводы, столетние деревянные дома и атмосферные заброшки
Начало: На улице Cайдашева
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:00
700 ₽ за человека
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани