читать дальше

третий раз вы с нами!



Жаль, что в случае с Ямской слободой не все ваши ожидания оправдались. Эта прогулка действительно специфичная, мы не советуем ее туристам, особенно для первого знакомства с городом. Этот момент мы отразили в описании на сайте. Мы создавали ее для путешественников, которые любят атмосферу заброшек и рынков. Несмотря на то, что на маршруте есть и красивые мечети, старинные купеческие усадьбы и мещанские дома, все же район не туристический, но с интересными историями. Улицы Ямская и Нариманова также важны, чтобы их передать. На маршруте действительно присутствует один дом-фантом - его сейчас нет, но мы показываем место, где он находился. Мы включили его в маршрут, потому что хотели поделиться историей завода Щербакова и показать дом, где жила мама Рудольфа Нуриева.



Спасибо вам за доверие! Будем ждать вас на экскурсиях в других городах. У нас есть прогулка по Арзамасу, а еще мы готовим экскурсии по Мурому и Ульяновску.