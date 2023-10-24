Проследить прошлое татарского народа от Волжской Булгарии до наших дней
История Татарстана насчитывает более десятка веков.
А разобраться в её хитросплетениях вы сможете на экскурсии всего по 2 объектам! В Казанском Кремле поговорим о местных традициях, правилах устройства мечетей и церквей. В музее — об инженерных находках кочевников и вкладе тюрков в военное искусство. Почитаем рекламные надписи 10 века и полюбуемся татарскими украшениями.
А разобраться в её хитросплетениях вы сможете на экскурсии всего по 2 объектам! В Казанском Кремле поговорим о местных традициях, правилах устройства мечетей и церквей. В музее — об инженерных находках кочевников и вкладе тюрков в военное искусство. Почитаем рекламные надписи 10 века и полюбуемся татарскими украшениями.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время экскурсии мы разберёмся во многовековой истории не только Казани, но и всего региона. Поговорим об основных эпохах истории Казанского края и о том, какие изменения происходили здесь от государства к государству. Вспомним о первобытных людях, тюркских кочевниках и монголо-татарах, завоеваниях Ивана Грозного, временах Российской Империи и Советского Союза.
Музей-заповедник Казанский Кремль продемонстрирует нам красоту, историю и религиозную культуру Казани, а Национальный музей познакомит с историей Татарстана от древних времён и до наших дней. Три кладовые — нумизматическая, Татарская золотая и Православная ризница, которые мы посетим, придадут экскурсии особый колорит.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Отдельно оплачиваются входные билеты:
— Казанский Кремль: взрослые 150 руб. /чел., школьники и пенсионеры 130 руб. /чел.
— Национальный музей Республики Татарстан: взрослые 350 руб. /чел., школьники и пенсионеры 250 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Первого мая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 344 туристов
Здравствуйте! Меня зову Светлана, я знакомлю гостей с Казанью уже много лет. Работаю в команде увлечённых гидов. Маршруты наших экскурсий — это, прежде всего, прогулки, наполненные живой, интересной и разнообразной информацией. Каждая встреча — это незабываемое путешествие в мир прошлого, настоящего и даже будущего! Мы с радостью познакомим вас со столицей Татарстана и её окрестностями.
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