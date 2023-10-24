История Татарстана насчитывает более десятка веков. А разобраться в её хитросплетениях вы сможете на экскурсии всего по 2 объектам! В Казанском Кремле поговорим о местных традициях, правилах устройства мечетей и церквей. В музее — об инженерных находках кочевников и вкладе тюрков в военное искусство. Почитаем рекламные надписи 10 века и полюбуемся татарскими украшениями.

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Описание

Что вас ожидает

Во время экскурсии мы разберёмся во многовековой истории не только Казани, но и всего региона. Поговорим об основных эпохах истории Казанского края и о том, какие изменения происходили здесь от государства к государству. Вспомним о первобытных людях, тюркских кочевниках и монголо-татарах, завоеваниях Ивана Грозного, временах Российской Империи и Советского Союза.

Музей-заповедник Казанский Кремль продемонстрирует нам красоту, историю и религиозную культуру Казани, а Национальный музей познакомит с историей Татарстана от древних времён и до наших дней. Три кладовые — нумизматическая, Татарская золотая и Православная ризница, которые мы посетим, придадут экскурсии особый колорит.

Организационные детали