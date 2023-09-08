По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана

Прислушаться к эху великих столетий в путешествии по заповедным историческим местам

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Татарстан — особенный регион в Европейской части России.

Здесь расположен древний перекрёсток торговых дорог мирового масштаба и путей миграций различных этносов.

В путешествии по республике вы увидите осколки эпох, дошедшие до нас, побываете в древних городищах и узнаете о сложных взаимосвязях истории народов России, переплетённых в тугую «косу» на пересечении Волги и Камы.
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
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Описание

Что вас ожидает

Именьковское городище

Вы посетите небольшой городок, где археологи впервые обнаружили следы пребывания славян на территории Татарстана в первой половине первого тысячелетия н. э. По имени городища назвали и соответствующую археологическую культуру. Мы проберёмся через защитный ров, пройдём через ворота крепости и почувствуем себя переселенцами в неизведанные края из далёкого Полесья.

Джукетау

Также мы заедем в булгарский город, где древние воины сторожили северные речные ворота в свою славную страну. Город, который пережил нашествие монголо-татар, восстановился и долгое время участвовал в политических играх современной России. Русские летописцы частенько упоминали его под именем Жукотин. Сегодня от средневековой крепости почти ничего не осталось, но дух её ещё витает в атмосфере пригорода нынешнего Чистополя. Насладимся панорамой камских берегов с исторического холма и вслушаемся в эхо прошлых столетий.

Биляр

Впереди у нас одна из столиц Волжской Булгарии. От неё практическое ничего не сохранились, но город до сих пор впечатляет масштабом, местоположением и атмосферой. А какие виды открываются на долины с башни на холмах! Пройдёмся вдоль валов, увидим руины соборной мечети и дворца, поразмышляем, почему именно здесь древние булгары решили основать свой Великий город. Возможно, даже увидим орлов или оленя — они нередко здесь появляются, особенно когда людей на городище немного.

Сувар

Кроме того, вы побываете в одном из крупнейших мегаполисов Седневековья и «городе воды». Сейчас вода совсем покинула эти края, но мы задействуем воображение и дорисуем к руинам крепостных стен широкие каналы речной долины. Проберёмся к месту одного из крупнейших побоищ времён монголо-татарского нашествия. А после взойдём на один из валов крепостной стены и поговорим о том, почему Сувар считают своей древней столицей современные чуваши и каким образом они причастны к татарской истории.

Балымер

В завершение навестим важный средневековый порт на Волге. Сегодня здесь расположена обыкновенная деревня, однако на берегу всё ещё нависает древний курган Шолом. Учёные считают, что это центр древнерусского капища. Возможно, в Балымере располагалась колония русичей или их «торговое представительство», но как бы то ни было мы снова вдохнём полной грудью русского духа, стоя на вершине древнего кургана. С него так и видится в наступающих вечерних сумерках, как уходят за горизонт струги да ладьи средневековых армий или гостей.

На этом наше путешествие по древним городищам завершится, и мы отправимся в обратный путь — в современную и динамичную Казань.

Организационные детали

  • Если вы не на своём автомобиле, понадобится аренда транспорта, исходя из вашего запроса по машине и итоговой нитки маршрута (стоимость составит от 6500 руб. /день)
  • Продолжительность программы зависит от светового дня, летом это часов 13-14, в остальные сезоны меньше
  • В зависимости от времени года, погоды и других обстоятельств список посещаемых мест может быть изменён/сокращён. Кроме того, в Татарстане есть и другие древние города, которые по согласованию мы тоже можем посетить. Музеи и Болгар не входят в поездку по городищам, но мы можем обсудить детали такого маршрута.
  • Ограничение в 4 человека условное — я могу провести экскурсию для большего количества человек
  • Экскурсия проходит за городом, поэтому стоит подобрать соответствующую погоде одежду ближе к походной и особое внимание уделить обуви

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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