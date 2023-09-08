Татарстан — особенный регион в Европейской части России. Здесь расположен древний перекрёсток торговых дорог мирового масштаба и путей миграций различных этносов. В путешествии по республике вы увидите осколки эпох, дошедшие до нас, побываете в древних городищах и узнаете о сложных взаимосвязях истории народов России, переплетённых в тугую «косу» на пересечении Волги и Камы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Именьковское городище

Вы посетите небольшой городок, где археологи впервые обнаружили следы пребывания славян на территории Татарстана в первой половине первого тысячелетия н. э. По имени городища назвали и соответствующую археологическую культуру. Мы проберёмся через защитный ров, пройдём через ворота крепости и почувствуем себя переселенцами в неизведанные края из далёкого Полесья.

Джукетау

Также мы заедем в булгарский город, где древние воины сторожили северные речные ворота в свою славную страну. Город, который пережил нашествие монголо-татар, восстановился и долгое время участвовал в политических играх современной России. Русские летописцы частенько упоминали его под именем Жукотин. Сегодня от средневековой крепости почти ничего не осталось, но дух её ещё витает в атмосфере пригорода нынешнего Чистополя. Насладимся панорамой камских берегов с исторического холма и вслушаемся в эхо прошлых столетий.

Биляр

Впереди у нас одна из столиц Волжской Булгарии. От неё практическое ничего не сохранились, но город до сих пор впечатляет масштабом, местоположением и атмосферой. А какие виды открываются на долины с башни на холмах! Пройдёмся вдоль валов, увидим руины соборной мечети и дворца, поразмышляем, почему именно здесь древние булгары решили основать свой Великий город. Возможно, даже увидим орлов или оленя — они нередко здесь появляются, особенно когда людей на городище немного.

Сувар

Кроме того, вы побываете в одном из крупнейших мегаполисов Седневековья и «городе воды». Сейчас вода совсем покинула эти края, но мы задействуем воображение и дорисуем к руинам крепостных стен широкие каналы речной долины. Проберёмся к месту одного из крупнейших побоищ времён монголо-татарского нашествия. А после взойдём на один из валов крепостной стены и поговорим о том, почему Сувар считают своей древней столицей современные чуваши и каким образом они причастны к татарской истории.

Балымер

В завершение навестим важный средневековый порт на Волге. Сегодня здесь расположена обыкновенная деревня, однако на берегу всё ещё нависает древний курган Шолом. Учёные считают, что это центр древнерусского капища. Возможно, в Балымере располагалась колония русичей или их «торговое представительство», но как бы то ни было мы снова вдохнём полной грудью русского духа, стоя на вершине древнего кургана. С него так и видится в наступающих вечерних сумерках, как уходят за горизонт струги да ладьи средневековых армий или гостей.

На этом наше путешествие по древним городищам завершится, и мы отправимся в обратный путь — в современную и динамичную Казань.

Организационные детали