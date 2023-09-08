Прислушаться к эху великих столетий в путешествии по заповедным историческим местам
Здесь расположен древний перекрёсток торговых дорог мирового масштаба и путей миграций различных этносов.
В путешествии по республике вы увидите осколки эпох, дошедшие до нас, побываете в древних городищах и узнаете о сложных взаимосвязях истории народов России, переплетённых в тугую «косу» на пересечении Волги и Камы.
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Описание
Что вас ожидает
Именьковское городище
Вы посетите небольшой городок, где археологи впервые обнаружили следы пребывания славян на территории Татарстана в первой половине первого тысячелетия н. э. По имени городища назвали и соответствующую археологическую культуру. Мы проберёмся через защитный ров, пройдём через ворота крепости и почувствуем себя переселенцами в неизведанные края из далёкого Полесья.
Джукетау
Также мы заедем в булгарский город, где древние воины сторожили северные речные ворота в свою славную страну. Город, который пережил нашествие монголо-татар, восстановился и долгое время участвовал в политических играх современной России. Русские летописцы частенько упоминали его под именем Жукотин. Сегодня от средневековой крепости почти ничего не осталось, но дух её ещё витает в атмосфере пригорода нынешнего Чистополя. Насладимся панорамой камских берегов с исторического холма и вслушаемся в эхо прошлых столетий.
Биляр
Впереди у нас одна из столиц Волжской Булгарии. От неё практическое ничего не сохранились, но город до сих пор впечатляет масштабом, местоположением и атмосферой. А какие виды открываются на долины с башни на холмах! Пройдёмся вдоль валов, увидим руины соборной мечети и дворца, поразмышляем, почему именно здесь древние булгары решили основать свой Великий город. Возможно, даже увидим орлов или оленя — они нередко здесь появляются, особенно когда людей на городище немного.
Сувар
Кроме того, вы побываете в одном из крупнейших мегаполисов Седневековья и «городе воды». Сейчас вода совсем покинула эти края, но мы задействуем воображение и дорисуем к руинам крепостных стен широкие каналы речной долины. Проберёмся к месту одного из крупнейших побоищ времён монголо-татарского нашествия. А после взойдём на один из валов крепостной стены и поговорим о том, почему Сувар считают своей древней столицей современные чуваши и каким образом они причастны к татарской истории.
Балымер
В завершение навестим важный средневековый порт на Волге. Сегодня здесь расположена обыкновенная деревня, однако на берегу всё ещё нависает древний курган Шолом. Учёные считают, что это центр древнерусского капища. Возможно, в Балымере располагалась колония русичей или их «торговое представительство», но как бы то ни было мы снова вдохнём полной грудью русского духа, стоя на вершине древнего кургана. С него так и видится в наступающих вечерних сумерках, как уходят за горизонт струги да ладьи средневековых армий или гостей.
На этом наше путешествие по древним городищам завершится, и мы отправимся в обратный путь — в современную и динамичную Казань.
Организационные детали
- Если вы не на своём автомобиле, понадобится аренда транспорта, исходя из вашего запроса по машине и итоговой нитки маршрута (стоимость составит от 6500 руб. /день)
- Продолжительность программы зависит от светового дня, летом это часов 13-14, в остальные сезоны меньше
- В зависимости от времени года, погоды и других обстоятельств список посещаемых мест может быть изменён/сокращён. Кроме того, в Татарстане есть и другие древние города, которые по согласованию мы тоже можем посетить. Музеи и Болгар не входят в поездку по городищам, но мы можем обсудить детали такого маршрута.
- Ограничение в 4 человека условное — я могу провести экскурсию для большего количества человек
- Экскурсия проходит за городом, поэтому стоит подобрать соответствующую погоде одежду ближе к походной и особое внимание уделить обуви
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.