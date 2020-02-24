21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Центр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один день

Узнать главное о республике, познакомиться с её столицей и проникнуться атмосферой острова-града

Руслан
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Руслан – ваш гид
Тысячелетняя Казань и православный Свияжск — хранители истории Татарстана.

Достопримечательности столицы — Старо-татарская слобода, Кремль, площадь Свободы — станут фоном к рассказу о жизни республики, её главного города и татарстанцев.

Духовную завесу приоткроют Богородицкий монастырь и град Свияжск на Волге, построенный по приказу Ивана Грозного за 4 недели.

Почему русский царь решил воздвигнуть церкви в татарском ханстве? Какие следы прошлого остались на этой сакральной земле? За 7 часов обзорной экскурсии в двух городах вы увидите все стороны Татарстана.
8880 ₽
7992 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.9
Центр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один день
Центр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один день

Что вас ожидает

Знакомство со знаковыми местами Казани и её хрониками
Прогулка начнётся в самом уютном квартале города — Старо-татарской слободе. Вы услышите легенду озёра Кабан, рассмотрите самую старую мечеть и аутентичные дома татарской деревни, узнаете, почему появился этот район и какое место он занимает в истории татар. Православный дух Казани вы ощутите в Богородицком монастыре, где я расскажу о чудесном обретении иконы Казанской Божьей матери и о её роли в судьбе России. Научное «лицо» столицы откроет Университетский городок, я упомяну о его знаменитых студентах и профессорах. Мы остановимся и на площади Свободы, где находится ратуша 19 века, дом Правительства, Большой концертный зал и театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. У Кремля вы «вернётесь» в 16 столетие, во времена походов Ивана Грозного, и поймёте, как крепость выглядела в те дни. Побываете в главной соборной мечети Кул-Шариф и полюбуетесь Казанью с высоты. Завершит знакомство с городом прогулка по кремлевской набережной с осмотром роскошного Дворца земледельцев.

Средневековый остров-град Свияжск и его судьба
Мы пройдёмся по территории Успенского монастыря, где я объясню, за какую его уникальность он включён в список ЮНЕСКО. Любуясь сохранившейся с XVI столетия церковью Святой Троицы, единственной деревянной постройкой острова, вы раскроете секрет, как её удалось возвести за один день без единого гвоздя. Если нам повезёт, мы попадём внутрь и рассмотрим зал, в котором молился Иван Грозный перед походом на Казань. Собор «Всех скорбящих Радость» удивит необычной архитектурой — я расскажу, почему его построили в неовизантийском стиле и что было внутри в советское время. Вы заглянете в Ленивый торжок, аутентичное место, пропитанное стариной, насладитесь панорамой устья реки Волги и Свияги и прочувствуете атмосферу 500-летнего священного острова.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены входные билеты на все объекты по маршруту.
  • Транспортные расходы оплачиваются отдельно — 1500 рублей. Обед в национальном кафе также не включен в стоимость (по желанию) — 300-400 рублей с человека.
  • Экскурсия авто-пешеходная, рекомендую одеться по погоде и выбрать удобную обувь.
  • Программа может быть дополнена посещением: удивительного Храма всех религий, живописного Раифского монастыря или современного города Иннополис. Условия оговариваются отдельно в переписке.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в любом удобном для вас месте
Центр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один день
Центр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один день
Центр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один день
Центр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один день
Центр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один день
Центр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один день
Центр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
С самого детства изучаю историю и архитектуру родного края. Вот уже 4 года профессионально занимаюсь экскурсиями по Казани и её окрестностям. В последнее время провожу индивидуальные экскурсии на автомобиле, чтобы гости нашей столицы без спешки и толпы людей осмотрели все достопримечательности. Моя цель — индивидуальный подход, море впечатлений, хорошее настроение и желание вернуться вновь...
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Приятно услышать рассказ от человека, который действительно влюблён в свой город, и сделал все, чтоб в Казань влюбились и мы!!! Спасибо за грамотные ответы на наши многочисленные вопросы, интересную экскурсию, и прекрасный день, который вы провели с нами! Обязательно вернёмся.
23 января 2020
2 января прошел замечательно! Добавляли в наш экскурсию Храм всех Религий, и Руслан составил маршрут настолько продуманно, что мы везде успели до появления огромных экскурсионных автобусов со всем содержимым) Гид прекрасно водит автомобиль, паралельно рассказывая и отвечая на вопросы о городе и его окрестностях, в определенные моменты дополняя рассказ фотографиями. Целый день пролетает незаметно, информации много, но нам было так интересно, что даже не стали тратить время на обед) Экскурсия достойная, гид профессиональный, рекомендую! Руслан, спасибо!
4 октября 2019
Экскурсия произвела на нас прекрасное впечатление. Руслан оказался прекрасным рассказчиком, владеющим информацией по истории Казани, Свияжска, Раифского монастыря. Экскурсия длилась 10 часов, но это пролетело как один миг. Спасибо за интересную и содержательную экскурсию.
1 сентября 2019
Экскурсия очень содержательная. Продумана до мелочей. Информации достаточно. Прекрасный и знающий, интеллигентный и спокойный экскурсовод, не смотря на молодой возраст. Рекомендуем всем, кому просто интересно все новое и неизведанное, лучше всего подходит парам, либо семье с ребенком-подростком. Очень познавательно окунуться в историю. Замечательно провели время и получили массу положительных эмоций и впечатлений.
26 августа 2019
Руслан грамотный, эрудированный гид.
Приятно радует, что экскурсия на ходу адаптировалась по нашим пожеланиям. Очень довольны.
13 августа 2019
Очень насыщенная, замечательная, увлекательная экскурсия и прекрасный гид Руслан - эрудированный, внимательный рассказчик. Масса познавательных и интересных подробностей, подкрепление рассказа историческими фотографиями. Вся красота и разнообразие города Казани, и удивительный Свияжск.
Анна
10 августа 2019
Это экскурсия для тех, кто впервые приехал в Казань на 1-2 дня. Вы получаете представление о городе, месторасположении его достопримечательностей и знаковых мест, посещаете Кремль и замечательный Свияжск, а вечером можно уже самостоятельно пройтись по пешеходным маршрутам центра Казани и насладиться видами с красивейшей подсветкой.
На мой взгляд, можно было бы дополнить экскурсию посещением Храма всех религий.
10 августа 2019
Выражаем огромную благодарность гиду Руслану! Спасибо за увлекательную, отлично организованную экскурсию для нашей компании! Благодаря его профессионализму, мы полюбили город Казань всем сердцем! Мы обязательно вернёмся сюда, что бы именно с Русланом продолжить знакомиться с городом ещё ближе и рекомендуем всем выбрать именно его.
26 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Очень много всего узнал о истории, культуре и современном этапе развития города. Везде успели.
Думаю, эта экскурсия идеальный вариант для тех кто всего 2-3 дня в Казани и хочет все посмотреть по максимуму. Ну и конечно Руслан отличный гид. Рекомендую.
2 июня 2019
Руслану огромное спасибо за прекрасные идеи для адаптации маршрута и содержания по нашим пожеланиям. Прибыли мы в Свияжск по Волге на кораблике от Речного порта Казани где нас ждал наш гид. Хороший баланс между объёмом информации и доходчивостью. Прекрасное сопровождение и советы. Исключительно безопасное вождение автомобиля. По-моему, это самый лучший визит, который у нас был через Трипстер за несколько лет. Руслан показал нам также Иннополис. Мы изначально и не думали туда заезжать, но оказалось, это нас впечатлило больше всего из четырех объектов, которые мы посетили за день! Руслан детально знает свой регион и его историю, излагает её гостям в такой форме, что хочется посетить Казань, Татарстан ещё раз!
Ещё 11 отзывов

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