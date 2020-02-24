21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство со знаковыми местами Казани и её хрониками

Прогулка начнётся в самом уютном квартале города — Старо-татарской слободе. Вы услышите легенду озёра Кабан, рассмотрите самую старую мечеть и аутентичные дома татарской деревни, узнаете, почему появился этот район и какое место он занимает в истории татар. Православный дух Казани вы ощутите в Богородицком монастыре, где я расскажу о чудесном обретении иконы Казанской Божьей матери и о её роли в судьбе России. Научное «лицо» столицы откроет Университетский городок, я упомяну о его знаменитых студентах и профессорах. Мы остановимся и на площади Свободы, где находится ратуша 19 века, дом Правительства, Большой концертный зал и театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. У Кремля вы «вернётесь» в 16 столетие, во времена походов Ивана Грозного, и поймёте, как крепость выглядела в те дни. Побываете в главной соборной мечети Кул-Шариф и полюбуетесь Казанью с высоты. Завершит знакомство с городом прогулка по кремлевской набережной с осмотром роскошного Дворца земледельцев.

Средневековый остров-град Свияжск и его судьба

Мы пройдёмся по территории Успенского монастыря, где я объясню, за какую его уникальность он включён в список ЮНЕСКО. Любуясь сохранившейся с XVI столетия церковью Святой Троицы, единственной деревянной постройкой острова, вы раскроете секрет, как её удалось возвести за один день без единого гвоздя. Если нам повезёт, мы попадём внутрь и рассмотрим зал, в котором молился Иван Грозный перед походом на Казань. Собор «Всех скорбящих Радость» удивит необычной архитектурой — я расскажу, почему его построили в неовизантийском стиле и что было внутри в советское время. Вы заглянете в Ленивый торжок, аутентичное место, пропитанное стариной, насладитесь панорамой устья реки Волги и Свияги и прочувствуете атмосферу 500-летнего священного острова.