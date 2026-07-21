Озёра, к которым мы направимся, не зря манят жителей и путешественников: вода здесь не замерзает, а её температура сохраняется на уровне 5—7 градусов даже зимой, когда над гладью клубится пар. Добавьте сюда сказочный окружающий лес с краснокнижными растениями — и получите идеальное место для отдыха. При желании вы сможете искупаться в оборудованной купели. А после я угощу вас горячим чаем, проведу по лесным тропам и покажу особенно выразительные уголки этих мест.
Голубые озёра: легенды, были и факты
Наше путешествие будет не только созерцательным, но и познавательным. Я расскажу о возникновении озёр и их особенностях: например, из-за чего здесь не водится рыба, откуда взялся такой яркий лазурный цвет воды и какими целебными свойствами обладает местная глина. Вы оцените оптический эффект, который создает вода Голубых озёр. А ещё услышите легенду о трагичной любви молодого хана, интересные факты из жизни казанских дайверов и другие любопытные детали об этом месте.
Организационные детали
При количестве участников от 5 до 7 доплата — 4000 ₽
Дополнительные траты: вход в заказник — 100 ₽/чел.
Вам нужно взять только купальные костюмы и полотенца (если планируете купаться)
Дорога в один конец займёт примерно 45 мин., на озере мы проведём примерно 2 часа
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чингиз — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5744 туристов
Я аттестованный гид по Казани и Свияжску. Представляю команду профессиональных экскурсоводов, которые делают знакомство с мультикультурным городом по-настоящему глубоким и запоминающимся.
Мы не просто работаем в туризме — мы часть профессионального сообщества, которое формирует образ города.
Автопешеходные экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и минивэнах.
Будем рады стать вашими проводниками в гостеприимную, душевную, яркую и энергичную Казань!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
2
3
–
2
–
1
–
А
Анна
С нами была экскурсовод Снежанна, чудесная поездка, очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Наше путешествие было незабываемым!!! Почитав отзывы, захотелось попасть на эту экскурсию именно к Чингизу. И это оправдало наши ожидания. Чингиз забрал нас прямо от места нашего проживания, что очень удобно. читать дальшеуменьшить
Большой комфортный автомобиль, грамотный экскурсовод с интересной подачей информации, сделали дорогу до озёр очень интересной. Мы приехали в Казань осенью (на фото 1 ноября). Но даже в это время, озера очень красивые. Маршрут достаточно длинный и интересный: родники, мостики, ручейки, небольшие водопады. Оборудованы три места, где можно искупаться. И, конечно, мы это сделали!!! Да-да, мы тоже искупались, хотя на улице осень, температура воды около 5 градусов. Чингиз, спасибо большое за позитивный настрой, экскурсия - это на самом деле большое впечатление!!! Горячий чай и душевная беседа, тоже был очень кстати. Мы остались довольны. И даже позже, обсуждая семьёй, что понравилось в Казани, все подтвердили, что это поездка была одна из самых незабываемых и интересных!!! Благодарим от всей души!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Раиса
Хочу выразить огромную благодарность, Чингизу за экскурсию на Голубые озера! это действительно не экскурсия,а маленькое волшебное путешествие! Чингиз самый лучший гид,рассказы о Казани по дороге слушать одно удовольствие,все четко и читать дальшеуменьшить
понятно,легенда о Голубых озерах-волшебная! Если выберете экскурсию на Голубые озера. рекомендую поехать с Чингизом! Вся поездка проходит на одном дыхании. А окунуться в леденящую кровь и манящую своей голубизной воду озер,не смотря на то,что это середина октября и шел дождь-это шквал непередаваемых эмоций,это просто восторг и восхищение,словно заново родился и понимаешь,что жизнь она здесь и сейчас! Для меня купание в ледяной воде-это первый мой опыт,но оно того стоило! Я второй день под приятными впечатлениями от поездки! Благодарю за очень вкусный чай и интересную беседу! ✨ Это действительно волшебное место! Место уединения и вдохновения на новые свершения 💫
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Надежда
Чингиз отличный рассказчик, заинтересовал даже детей. смело выбирайте его экскурсии, не пожалеете
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталия
хорошая загородная прогулка, отлично «разбавляет» интенсивные экскурсии по городу и музеям
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Огромное спасибо Чингизу за чудесную, красивую и познавательную прогулку к одной из удивительных природных достопримечательностей Татарстана! Искупаться мы не смогли из-за начавшейся сильной грозы, но это даже добавило впечатлений! Вкусный горячий чай был как никогда кстати! Обязательно будем рекомендовать друзьям эту необыкновенную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Путешествие-впечатление к Голубым озёрам»