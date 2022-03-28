Путешествие-впечатление к Голубым озерам

Отдохнуть душой и телом в заповедной зоне Татарстана и раскрыть секреты чудо-водоемов

5
1 отзыв
Индивидуальная
Лазурные воды, первозданный лес, небольшой водопад и целебная глина: приглашаю вас вместе исследовать Голубые озёра, уникальную систему водоемов в сердце Татарстана.

Вы сможете искупаться в прозрачной голубой воде, выпьете горячего чаю на заповедных тропах, встретите редкие растения.

А я дополню волшебные виды рассказами о свойствах озер и традициях местных дайверов.
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
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Что вас ожидает

Детокс в заповедной зоне Татарстана

Озера, к которым мы направимся, не зря манят жителей и путешественников: вода здесь не замерзает, а её температура сохраняется на уровне 5 — 7 градусов даже зимой, когда над гладью клубится пар. Добавьте сюда сказочный окружающий лес с краснокнижными растениями — и получите идеальное место для отдыха. При желании вы сможете искупаться в ярко-синем прозрачном озере и даже переплыть его. А после я угощу вас горячим чаем, проведу по лесным тропам и покажу особенно выразительные уголки этих мест.

Голубые озера: легенды, были и факты

Наше путешествие будет не только созерцательным, но и познавательным. Я расскажу о возникновении озер и их особенностях: например, из-за чего здесь не водится рыба, откуда взялся такой яркий лазурный цвет воды и какими целебными свойствами обладает местная глина. Вы оцените оптический эффект, который создает вода Голубых озер. А еще услышите легенду о трагичной любви молодого хана, интересные факты из жизни казанских дайверов и другие любопытные детали об этом месте.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Caravelle
  • Вам нужно взять с собой только купальные костюмы (если планируете купаться); полотенца и горячий чай я предоставлю
  • Дорога в один конец займет примерно 40 — 45 мин., на озере мы проведем примерно 2 часа
  • Экскурсия актуальна круглый год

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
28 мар 2022
Супер путешествие впечатление с супер гидом, нам все очень понравилось, интересное красивое место, знающий приветливый гид, спасибо Чингизу за экскурсию.
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