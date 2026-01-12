Это будет незабываемый день, наполненный татарским колоритом, яркой национальной культурой и глубокой историей, знакомством с гостеприимным хозяином этнодеревни и её жителями, где даже страусы понимают по-татарски. Вы побываете в самобытном селении конца 19 — начала 20 веков, а затем окажетесь в знаменитом Свияжске и услышите рассказы гида, насыщенные событиями пяти столетий.

Описание экскурсии

Татар Авылы

В музее под открытым небом вас встретит хозяин Дамир Абы. В ичигах и тюбетейке, с гармошкой, татарскими песнями и шутками, он погрузит в национальную культуру. Расскажет об обычаях и быте татар: например, почему дом поделён на две половины — мужскую и женскую и что готовили раньше в татарских семьях. А ещё Дамир Абы очень любит делиться воспоминаниями о том, как в Татар Авылы снимали эпизоды сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной.

В этнодеревне вы увидите настоящую ветряную мельницу, мечеть без единого гвоздя, колодец-журавль, дом татарского крестьянина, кузницу и многое другое. По двору бродят куры, гуси, индюки и даже павлины. В загоне скучают коза Машка и козёл Пашка, овца Оксана и страус. Здесь можно всё потрогать руками и даже примерить татарскую одежду.

Остров-град Свияжск

Дальше мы отправимся в знаменитый Свияжск — место, где можно прикоснуться к истории. Почти 500 лет эта земля хранила сокровища, которые сейчас представлены в музее-заповеднике. А местные жители берегли легенды и правдивые истории своего края, которые я перескажу вам на экскурсии. Вы побываете в монастырях и храмах, в Троицкой церкви, собранной за день без единого гвоздя. Полюбуетесь природой с острова Круглая гора, на котором и стоит Свияжск.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

Можем организовать экскурсию для группы от 4 до 7 человек на минивэне. Дополнительно нужно будет оплатить 9000 ₽.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы