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Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск

Побывать у весёлого Дамира Абы и козы Машки, а потом погрузиться в 500-летнюю историю Свияжска
Это будет незабываемый день, наполненный татарским колоритом, яркой национальной культурой и глубокой историей, знакомством с гостеприимным хозяином этнодеревни и её жителями, где даже страусы понимают по-татарски.

Вы побываете в самобытном селении конца 19 — начала 20 веков, а затем окажетесь в знаменитом Свияжске и услышите рассказы гида, насыщенные событиями пяти столетий.
5
12 отзывов
Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск
Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск
Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск

Описание экскурсии

Татар Авылы

В музее под открытым небом вас встретит хозяин Дамир Абы. В ичигах и тюбетейке, с гармошкой, татарскими песнями и шутками, он погрузит в национальную культуру. Расскажет об обычаях и быте татар: например, почему дом поделён на две половины — мужскую и женскую и что готовили раньше в татарских семьях. А ещё Дамир Абы очень любит делиться воспоминаниями о том, как в Татар Авылы снимали эпизоды сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной.

В этнодеревне вы увидите настоящую ветряную мельницу, мечеть без единого гвоздя, колодец-журавль, дом татарского крестьянина, кузницу и многое другое. По двору бродят куры, гуси, индюки и даже павлины. В загоне скучают коза Машка и козёл Пашка, овца Оксана и страус. Здесь можно всё потрогать руками и даже примерить татарскую одежду.

Остров-град Свияжск

Дальше мы отправимся в знаменитый Свияжск — место, где можно прикоснуться к истории. Почти 500 лет эта земля хранила сокровища, которые сейчас представлены в музее-заповеднике. А местные жители берегли легенды и правдивые истории своего края, которые я перескажу вам на экскурсии. Вы побываете в монастырях и храмах, в Троицкой церкви, собранной за день без единого гвоздя. Полюбуетесь природой с острова Круглая гора, на котором и стоит Свияжск.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Можем организовать экскурсию для группы от 4 до 7 человек на минивэне. Дополнительно нужно будет оплатить 9000 ₽.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в этнодеревню — 350 ₽/взрослый, 300 ₽/детский
  • Экскурсия в этнодеревню с местным экскурсоводом — 3000 ₽
  • Билеты на территорию Свияжска — 170 ₽/взрослый, 150 ₽/пенсионеры, школьники, студенты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 269 туристов
Меня зовут Лариса, приятно познакомиться! В моей команде работают только аккредитованные гиды с опытом работы не менее 5 лет. Имеется аккредитация Казанского Кремля, Свияжска, города Болгар и Национального Музея Республики Татарстан. Чаще всего провожу экскурсии сама на собственной машине.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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1
Татьяна
Елена - замечательный гид. Она забрала нас на машине прямо из дома.

Сначала мы заехали в этнодеревню Татар Авылы. Место очень интересное, пропитанное традициями татарского народа. Очень впечатлила мельница, которую привезли
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из Высокогорского района, - она была построена в 1943 году руками женщин и подростков, пока мужчины были на войне. С удовольствием обошли и посмотрели все здания. Зашли к животным, покормили их, погладили, в том числе страуса, который абсолютно не агрессивен и любит, когда его обнимают и гладят, оленей, но они немножко опасаются рук людей, хотя за едой подходят без сомнений. Потом поели вкуснейшие эчпочмаки и элеши, суп-лапшу и запили горячим чаем. После прогулки это было очень кстати. Очень интересная лавочка сувениров, - удалось купить такие сувениры, которых в других местах мы не видели.

Всю дорогу от Казани Елена нам рассказывала интересные истории, историю возникновения Свияжска, как крепости-форпоста перед взятием Казани. Несмотря на мороз, мы замечательно прогулялись по красивейшему острову Свияжску, узнали море информации, побывали в монастырях, купили местного хлеба и пастилы, зашли на "Ленивый Торжок", который воспроизводит атмосферу средневекового Свияжска с его повседневной жизнью.

Обратно также доехали до дома на машине Елены. Спасибо большое, Елена! Это был прекрасный день, благодаря Вам. Очень рекомендую.

Елена - замечательный гид. Она забрала нас на машине прямо из дома.
Елена - замечательный гид. Она забрала нас на машине прямо из дома.
Елена - замечательный гид. Она забрала нас на машине прямо из дома.
Елена - замечательный гид. Она забрала нас на машине прямо из дома.
Елена - замечательный гид. Она забрала нас на машине прямо из дома.
Елена - замечательный гид. Она забрала нас на машине прямо из дома.
Елена - замечательный гид. Она забрала нас на машине прямо из дома.
Елена - замечательный гид. Она забрала нас на машине прямо из дома.+2
Елена - замечательный гид. Она забрала нас на машине прямо из дома.
Елена - замечательный гид. Она забрала нас на машине прямо из дома.
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Е
Вот мы и навестили славный остров- град Свияжск.
Выбирала экскурсию из множества предложений и не ошиблась.
Понравилось все: комфорт, отличная подача материала, внимание гида.
Этно-деревню тоже могу рекомендовать для посещения.
Спасибо за интересную поездку.
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Ольга
Экскурсия длительная, но хорошо спланирована, есть где передохнуть, освежиться. Когда мы ездили, был заглушен интернет, при себе лучше иметь наличность. На корм животным в деревне, на сувениры, если планируете покупать.
В Свияжске народу много, приготовиться морально надо, что припарковаться близко может не получиться и потребуется идти. Плюс подъём по лестнице может быть проблемой. Хотя не сложнее,чем на ЖД мост залезть.
Экскурсия длительная, но хорошо спланирована, есть где передохнуть, освежиться. Когда мы ездили, был заглушен интернет, при
Экскурсия длительная, но хорошо спланирована, есть где передохнуть, освежиться. Когда мы ездили, был заглушен интернет, при
Экскурсия длительная, но хорошо спланирована, есть где передохнуть, освежиться. Когда мы ездили, был заглушен интернет, при
Экскурсия длительная, но хорошо спланирована, есть где передохнуть, освежиться. Когда мы ездили, был заглушен интернет, при
Экскурсия длительная, но хорошо спланирована, есть где передохнуть, освежиться. Когда мы ездили, был заглушен интернет, при
Экскурсия длительная, но хорошо спланирована, есть где передохнуть, освежиться. Когда мы ездили, был заглушен интернет, при
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Евгения
Экскурсовод Анна на своем Ниссан Джук сама прокатила нас сначала до этнодеревни, в которой снимали сериал «Зулкйха открывает глаза», а потом и к стенам Свияжска.
В этнодеревне с настоящей деревянной мельницей
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и утварью из домов народа мишары нас сопровождал и рассказывал про быт и традиции бывший директор местной школы, который и организовал все. Исполнил народную песни под гармошку вместе со своей женой, одеты в национальные костюмы. Можно было остаться на мастер-класс по приготовлению лепешок.
В Свияжске больше всего поразили старые фрески, занесенные в список ЮНЕСКО. К ним пускают в ограниченном количестве по сеансам, потому большие группы туда вообще не попадают. Анна очень интересно про них рассказывала. Спасибо!
По пути еще про Иннополис нам поведала и про достопримечательности Казани, мимо которых мы проезжали.

Экскурсовод Анна на своем Ниссан Джук сама прокатила нас сначала до этнодеревни, в которой снимали сериал
Экскурсовод Анна на своем Ниссан Джук сама прокатила нас сначала до этнодеревни, в которой снимали сериал
Экскурсовод Анна на своем Ниссан Джук сама прокатила нас сначала до этнодеревни, в которой снимали сериал
Экскурсовод Анна на своем Ниссан Джук сама прокатила нас сначала до этнодеревни, в которой снимали сериал
Экскурсовод Анна на своем Ниссан Джук сама прокатила нас сначала до этнодеревни, в которой снимали сериал
Экскурсовод Анна на своем Ниссан Джук сама прокатила нас сначала до этнодеревни, в которой снимали сериал
Экскурсовод Анна на своем Ниссан Джук сама прокатила нас сначала до этнодеревни, в которой снимали сериал
Экскурсовод Анна на своем Ниссан Джук сама прокатила нас сначала до этнодеревни, в которой снимали сериал+1
Экскурсовод Анна на своем Ниссан Джук сама прокатила нас сначала до этнодеревни, в которой снимали сериал
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Воробьева
Замечательный динамичный маршрут, максимально лёгкие восприятие и доступность информации. Очень интересный рассказ гида, за что отдельное спасибо! Осталось желание вернуться вновь)) мальчики подростки были в восторге, а их сложно удивить в этом возрасте! Аделя - самый чудесный гид! Проказы погоды (дождь, гроза, местами ливень) остались незамеченными в течении всего маршрута)) огромное спасибо вашей команде и такому красивому маршруту!
Замечательный динамичный маршрут, максимально лёгкие восприятие и доступность информации. Очень интересный рассказ гида, за что отдельное
Замечательный динамичный маршрут, максимально лёгкие восприятие и доступность информации. Очень интересный рассказ гида, за что отдельное
Замечательный динамичный маршрут, максимально лёгкие восприятие и доступность информации. Очень интересный рассказ гида, за что отдельное
Замечательный динамичный маршрут, максимально лёгкие восприятие и доступность информации. Очень интересный рассказ гида, за что отдельное
Замечательный динамичный маршрут, максимально лёгкие восприятие и доступность информации. Очень интересный рассказ гида, за что отдельное
Замечательный динамичный маршрут, максимально лёгкие восприятие и доступность информации. Очень интересный рассказ гида, за что отдельное
Замечательный динамичный маршрут, максимально лёгкие восприятие и доступность информации. Очень интересный рассказ гида, за что отдельное
Замечательный динамичный маршрут, максимально лёгкие восприятие и доступность информации. Очень интересный рассказ гида, за что отдельное+2
Замечательный динамичный маршрут, максимально лёгкие восприятие и доступность информации. Очень интересный рассказ гида, за что отдельное
Замечательный динамичный маршрут, максимально лёгкие восприятие и доступность информации. Очень интересный рассказ гида, за что отдельное
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Ольга
Хорошая экскурсия, чтобы без толпы в своём темпе погрузиться в атмосферу Свияжска и познакомиться с народным татарским бытом в этномузее. Лариса рассказала много интересной информации и по дороге, и в ходе самой экскурсии по Свияжску. Очень красивые виды, на фоне рассказа и атмосферы места хочется перечитать учебник истории.
Хорошая экскурсия, чтобы без толпы в своём темпе погрузиться в атмосферу Свияжска и познакомиться с народным
Хорошая экскурсия, чтобы без толпы в своём темпе погрузиться в атмосферу Свияжска и познакомиться с народным
Хорошая экскурсия, чтобы без толпы в своём темпе погрузиться в атмосферу Свияжска и познакомиться с народным
Хорошая экскурсия, чтобы без толпы в своём темпе погрузиться в атмосферу Свияжска и познакомиться с народным
Хорошая экскурсия, чтобы без толпы в своём темпе погрузиться в атмосферу Свияжска и познакомиться с народным
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