Побывать у весёлого Дамира Абы и козы Машки, а потом погрузиться в 500-летнюю историю Свияжска
Вы побываете в самобытном селении конца 19 — начала 20 веков, а затем окажетесь в знаменитом Свияжске и услышите рассказы гида, насыщенные событиями пяти столетий.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Татар Авылы
В музее под открытым небом вас встретит хозяин Дамир Абы. В ичигах и тюбетейке, с гармошкой, татарскими песнями и шутками, он погрузит в национальную культуру. Расскажет об обычаях и быте татар: например, почему дом поделён на две половины — мужскую и женскую и что готовили раньше в татарских семьях. А ещё Дамир Абы очень любит делиться воспоминаниями о том, как в Татар Авылы снимали эпизоды сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной.
В этнодеревне вы увидите настоящую ветряную мельницу, мечеть без единого гвоздя, колодец-журавль, дом татарского крестьянина, кузницу и многое другое. По двору бродят куры, гуси, индюки и даже павлины. В загоне скучают коза Машка и козел Пашка, овца Оксана и страус. Здесь можно всё потрогать руками и даже примерить татарскую одежду.
Остров-град Свияжск
Дальше мы отправимся в знаменитый Свияжск — место, где можно прикоснуться к истории. Почти 500 лет эта земля хранила сокровища, которые сейчас представлены в музее-заповеднике. А местные жители берегли легенды и правдивые истории своего края, которые я перескажу вам на экскурсии. Вы побываете в монастырях и храмах, в Троицкой церкви, собранной за день без единого гвоздя. Полюбуетесь природой с острова Круглая гора, на котором и стоит Свияжск.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Можем организовать экскурсию для группы от 4 до 7 человек на минивэне. Дополнительно нужно будет оплатить 6 000 руб.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в этнодеревню — 250 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Экскурсия по этнодеревне — 1 500 руб. /группа/1 час
- Билеты на территорию Свияжска — 130 руб. /взрослый, 100 руб. /пенсионеры, школьники, студенты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.