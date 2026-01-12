Вы побываете в самобытном селении конца 19 — начала 20 веков, а затем окажетесь в знаменитом Свияжске и услышите рассказы гида, насыщенные событиями пяти столетий.
Описание экскурсии
Татар Авылы
В музее под открытым небом вас встретит хозяин Дамир Абы. В ичигах и тюбетейке, с гармошкой, татарскими песнями и шутками, он погрузит в национальную культуру. Расскажет об обычаях и быте татар: например, почему дом поделён на две половины — мужскую и женскую и что готовили раньше в татарских семьях. А ещё Дамир Абы очень любит делиться воспоминаниями о том, как в Татар Авылы снимали эпизоды сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной.
В этнодеревне вы увидите настоящую ветряную мельницу, мечеть без единого гвоздя, колодец-журавль, дом татарского крестьянина, кузницу и многое другое. По двору бродят куры, гуси, индюки и даже павлины. В загоне скучают коза Машка и козёл Пашка, овца Оксана и страус. Здесь можно всё потрогать руками и даже примерить татарскую одежду.
Остров-град Свияжск
Дальше мы отправимся в знаменитый Свияжск — место, где можно прикоснуться к истории. Почти 500 лет эта земля хранила сокровища, которые сейчас представлены в музее-заповеднике. А местные жители берегли легенды и правдивые истории своего края, которые я перескажу вам на экскурсии. Вы побываете в монастырях и храмах, в Троицкой церкви, собранной за день без единого гвоздя. Полюбуетесь природой с острова Круглая гора, на котором и стоит Свияжск.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Можем организовать экскурсию для группы от 4 до 7 человек на минивэне. Дополнительно нужно будет оплатить 9000 ₽.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в этнодеревню — 350 ₽/взрослый, 300 ₽/детский
- Экскурсия в этнодеревню с местным экскурсоводом — 3000 ₽
- Билеты на территорию Свияжска — 170 ₽/взрослый, 150 ₽/пенсионеры, школьники, студенты
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Отзывы и рейтинг
Сначала мы заехали в этнодеревню Татар Авылы. Место очень интересное, пропитанное традициями татарского народа. Очень впечатлила мельница, которую привезли
Выбирала экскурсию из множества предложений и не ошиблась.
Понравилось все: комфорт, отличная подача материала, внимание гида.
Этно-деревню тоже могу рекомендовать для посещения.
Спасибо за интересную поездку.
В Свияжске народу много, приготовиться морально надо, что припарковаться близко может не получиться и потребуется идти. Плюс подъём по лестнице может быть проблемой. Хотя не сложнее,чем на ЖД мост залезть.
В этнодеревне с настоящей деревянной мельницей