Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)

Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Опорная база для взятия Казани, построенная по приказу Ивана Грозного всего за месяц, возможный прототип острова Буяна из «Сказки о царе Салтане» — это всё он, легендарный Свияжск. Приглашаем вас познакомиться со знаменитым комплексом и погрузиться в его летопись. А на обратном пути увидеть, пожалуй, самый толерантный храм в мире.
4.73
37 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы посетите Богородице-Успенский мужской монастырь и древнейший в Казанском крае каменный православный храм — Никольскую церковь из тёсаного известняка, а также осмотрите внешне Успенский собор, сохранивший уникальные росписи эпохи Ивана Грозного.
  • Прогуляетесь по старинной площади Свияжска — Рождественской, полюбуетесь просторами трёх рек — Волги, Свияги и Щуки.
  • Взглянете на церковь Константина и Елены конца 17 века, расположенную на месте самых больших ворот свияжской крепости.
  • Побываете на территории Иоанно-Предтеченского монастыря, где расположился собор Богоматери «Всех Скорбящих Радости», а также древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь — ровесница Свияжска, основанная монахами Троице-Сергиева монастыря.
  • В свободное время отдохнёте в комплексах «Ленивый торжок» и Конный двор. Попробуете чай из угольного самовара с баранками, блинами и сладостями, а также вяленую волжскую рыбу. По желанию заглянете в тир с арбалетами, луками и копьями — проверите свою меткость.
  • На обратном пути рассмотрите снаружи уникальный Храм всех религий — символ конфессиональной толерантности Татарстана. Его возвёл российский художник и скульптор Ильдар Ханов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, все входные билеты.
  • Место начала и окончания экскурсии совпадают.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 900 ₽
Пенсионеры1 700 ₽
Дети от 7 до 14 лет1 700 ₽
Дети от 3 до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Ибис»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 37 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Татьяна
6 июня 2024
Профессионал с большой буквы. Великолепное знание материала сочетается с блестящим умением его донести. Спасибо)
М
2 июня 2024
Это была замечательная экскурсия. Все было на высшем уровне. Организация, маршрут, гид Рустем, четкий интересный рассказ. Все было так легко и не принужденно, что 6 часов пролетели незаметно и мы
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даже не устали. Мой маме 82 года, но и она очень довольна экскурсией и мы потом даже в Петропавловский собор сходили. Приятно удивило и то, что нас в группе было всего четыре человека и экскурсия состоялась! Спасибо! Мы узнали и увидели и запомнили много интересного. Эта экскурсия на всю жизнь нам запомниться. Большая благодарность организаторам и Рустему! Молодцы!

Е
24 мая 2024
очень понравилось, спокойный темп, свободное время. В меру информации и интересных фактов. После экскурсии не чувствуешь себя выжатым лимоном))) Остров просто прекрасен и аутентичен)
В
23 мая 2024
Экскурсия чётко организована. Проводил Рустем. Интересно рассказывал. Очень насыщенная. Чем то похож на Валаам по структуре.
В
21 мая 2024
понравилось все: и экскурсия и гид, и погода и небольшое количество туристов, т. к. были в понедельник….
Марта
21 мая 2024
Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.
Сама экскурсия приятна в теплое время года при хорошей погоде. Городок Свияжск маленький, и мы успели посмотреть все ключевые
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объекты, а также имели более часа свободного времени.
Приятно было медитативно постоять на возвышенном берегу, глядя на реку, ощутить медленное течение времени, рассматривая противоположный берег и суденышки, проплывающие с музыкой по реке.
Рекомендую данную экскурсию в теплое время года.

Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.
Ю
17 мая 2024
Плохо, что не дают свободного времени на острове. Привезли в такую красоту, быстро пробежали за экскурсоводом и поехали обратно. Надо дать людям как минимум час или даже побольше времени погулять в своё удовольствие в таком прекрасном месте. Вернуться обратно и попозже можно.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Юлия, благодарим за обратную связь по экскурсии!)

Понимаем, что Свияжск такое чудное и прекрасное место, где можно провести весь день!

Согласно программы
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мы стараемся давать 1 час свободного времени в Свияжске, однако в тот день было затрудненное движение на трассе и со стороны гида было опасение, что наша группа приедет с опозданием в исходную точку отправки, а в этой группе были туристы, которые после экскурсии должны были ехать в аэропорт. Тем не менее, когда есть возможность и никто из туристов не спешит в аэропрорт/вокзал/др., мы всегда продлеваем время работы автобуса и гида. В любом случае, мы прислушиваемся к Вам и будем просить наших экскурсоводов увеличивать свободное время до полутора часов.

Ждем Вас вновь в Казани и наших увлекательных экскурсиях Трипстер!:)

Е
15 мая 2024
Очень внимательный гид, экскурсия супер, не помешал дождь, профессионал своего дела, умеющий ориентироваться на внешние ситуации и на аудиторию! Топ!
В
15 мая 2024
Огромное спасибо за экскурсию Гульфие. Прекрасно владеет материалом, очень много интересной информации из своего жизненного опыта. Отличная экскурсия. Рекомендую всем. Старайтесь попасть к ней на экскурсию. Не пожалеете.
С
15 мая 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия, замечательный гид Рустэм. Обязательно посетите Свияжск!
Е
14 мая 2024
Были с экскурсоводом Екатериной, очень приятный рассказчик.
Обратите внимание, что в Храм всех религий внутрь на этой экскурсии вы не попадете, только посмотрите снаружи.
Учитывайте, что в Свияжске очень ветренно и холоднее, чем в Казани.
Нам повезло и была небольшая группа (17 человек), автобус был полупустой (максимальная вместимость 50 человек), поэтому было комфортно.
А
13 мая 2024
Во время экскурсии по Свияжску не удалось зайти в два самых интересных храма - один с сохранившимися фресками, второй деревянный 16 века. Сказали, что в дождливый день туда не пускают. Я, конечно, понимаю, что это нужно для сохранности, но НИГДЕ об этом не предупреждали. Если бы я знала заранее, то постаралась бы выбрать для экскурсии другой день.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Анна, благодарим Вас за обратную связь! Нам очень жаль, что Вам не удалось посетить деревянную Троицкую церковь, однако хотим отметить,
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что согласно правилам сохранности культурных и религиозных объектов, установленных в Свияжске, настоящий храм закрывают для посещения без предварительного уведомления в зависимости от погодный условий (относительная влажность, пасмурная либо дождливая погода). Касательно Успенского Собора 16 века, который является объектом культурного наследия ЮНЕСКО, согласно программе мы осматриваем только внешне, поскольку требования посещения более жесткие и непредсказуемые для сохранения древней святыни и уникальных фресок для наших потомков и будущих поколений. Заранее благодарны за понимание!

Ждем Вас на других не менее интересных экскурсиях Трипстер!)

O
12 мая 2024
Впечатлила экскурсовод своими обширными познаниями истории Казани, очень интересный и насыщенный рассказ!
Елена
10 мая 2024
Были на экскурсии 2 мая. Да,было холодно,но с этим ничего не поделаешь. Экскурсия замечательная,только вот непонятно-почему она ограничена временем? Мы вернулись в Казань в 16 часов. А что бы изменилось,если
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бы нам дали 2 часа свободного времени и мы вернулись бы в 17?А то час на все про все. Времени хватило пообедать и посетить туалет,да обратно 20 мин идти. Уважаемые организаторы! Вы читаете отзывы? Сделайте подороже стоимость и дайте насладится без спешки!!! Оценку снизила только за это!

Анна
10 мая 2024
Весьма и весьма познавательная экскурсия. Великолепный Свияжск. Интереснейшее место. Я изначально не хотела ехать, мне не интересны храмы и монастыри, но муж хотел, и я не пожалела ни разу. Даже
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не ожидала, что мне так понравится. Ну и, конечно, экскурсовод по дороге так много рассказывала о Казани… И историю, и современную жизнь города, и даже про климат, флору и фауну Татарстана. В дороге никто не скучал!
В Свияжске очень рекомендую монастырские снуды, теплейшие, шерсть на флисе. Кафе Буян, куда нас привела экскурсовод, порадовал вкусной ухой и солянкой. Большое СПАСИБО!

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