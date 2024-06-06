Опорная база для взятия Казани, построенная по приказу Ивана Грозного всего за месяц, возможный прототип острова Буяна из «Сказки о царе Салтане» — это всё он, легендарный Свияжск. Приглашаем вас познакомиться со знаменитым комплексом и погрузиться в его летопись. А на обратном пути увидеть, пожалуй, самый толерантный храм в мире.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы посетите Богородице-Успенский мужской монастырь и древнейший в Казанском крае каменный православный храм — Никольскую церковь из тёсаного известняка, а также осмотрите внешне Успенский собор, сохранивший уникальные росписи эпохи Ивана Грозного.
- Прогуляетесь по старинной площади Свияжска — Рождественской, полюбуетесь просторами трёх рек — Волги, Свияги и Щуки.
- Взглянете на церковь Константина и Елены конца 17 века, расположенную на месте самых больших ворот свияжской крепости.
- Побываете на территории Иоанно-Предтеченского монастыря, где расположился собор Богоматери «Всех Скорбящих Радости», а также древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь — ровесница Свияжска, основанная монахами Троице-Сергиева монастыря.
- В свободное время отдохнёте в комплексах «Ленивый торжок» и Конный двор. Попробуете чай из угольного самовара с баранками, блинами и сладостями, а также вяленую волжскую рыбу. По желанию заглянете в тир с арбалетами, луками и копьями — проверите свою меткость.
- На обратном пути рассмотрите снаружи уникальный Храм всех религий — символ конфессиональной толерантности Татарстана. Его возвёл российский художник и скульптор Ильдар Ханов.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, все входные билеты.
- Место начала и окончания экскурсии совпадают.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
|Пенсионеры
|1 700 ₽
|Дети от 7 до 14 лет
|1 700 ₽
|Дети от 3 до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ибис»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 28953 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 37 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Татьяна
6 июня 2024
Профессионал с большой буквы. Великолепное знание материала сочетается с блестящим умением его донести. Спасибо)
М
Марина
2 июня 2024
Это была замечательная экскурсия. Все было на высшем уровне. Организация, маршрут, гид Рустем, четкий интересный рассказ. Все было так легко и не принужденно, что 6 часов пролетели незаметно и мы
Е
Евгения
24 мая 2024
очень понравилось, спокойный темп, свободное время. В меру информации и интересных фактов. После экскурсии не чувствуешь себя выжатым лимоном))) Остров просто прекрасен и аутентичен)
В
Виктория
23 мая 2024
Экскурсия чётко организована. Проводил Рустем. Интересно рассказывал. Очень насыщенная. Чем то похож на Валаам по структуре.
В
Вадим
21 мая 2024
понравилось все: и экскурсия и гид, и погода и небольшое количество туристов, т. к. были в понедельник….
Марта
21 мая 2024
Первым делом хочу отметить профессионализм гида Рустема. Внимательный, знающий, с размеренной подачей.
Сама экскурсия приятна в теплое время года при хорошей погоде. Городок Свияжск маленький, и мы успели посмотреть все ключевые
Сама экскурсия приятна в теплое время года при хорошей погоде. Городок Свияжск маленький, и мы успели посмотреть все ключевые
Ю
Юлия
17 мая 2024
Плохо, что не дают свободного времени на острове. Привезли в такую красоту, быстро пробежали за экскурсоводом и поехали обратно. Надо дать людям как минимум час или даже побольше времени погулять в своё удовольствие в таком прекрасном месте. Вернуться обратно и попозже можно.
Ольга
Ответ организатора:
Юлия, благодарим за обратную связь по экскурсии!)
Понимаем, что Свияжск такое чудное и прекрасное место, где можно провести весь день!
Согласно программы
Понимаем, что Свияжск такое чудное и прекрасное место, где можно провести весь день!
Согласно программы
Е
Екатерина
15 мая 2024
Очень внимательный гид, экскурсия супер, не помешал дождь, профессионал своего дела, умеющий ориентироваться на внешние ситуации и на аудиторию! Топ!
В
Виктория
15 мая 2024
Огромное спасибо за экскурсию Гульфие. Прекрасно владеет материалом, очень много интересной информации из своего жизненного опыта. Отличная экскурсия. Рекомендую всем. Старайтесь попасть к ней на экскурсию. Не пожалеете.
С
Светлана
15 мая 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия, замечательный гид Рустэм. Обязательно посетите Свияжск!
Е
Елена
14 мая 2024
Были с экскурсоводом Екатериной, очень приятный рассказчик.
Обратите внимание, что в Храм всех религий внутрь на этой экскурсии вы не попадете, только посмотрите снаружи.
Учитывайте, что в Свияжске очень ветренно и холоднее, чем в Казани.
Нам повезло и была небольшая группа (17 человек), автобус был полупустой (максимальная вместимость 50 человек), поэтому было комфортно.
Обратите внимание, что в Храм всех религий внутрь на этой экскурсии вы не попадете, только посмотрите снаружи.
Учитывайте, что в Свияжске очень ветренно и холоднее, чем в Казани.
Нам повезло и была небольшая группа (17 человек), автобус был полупустой (максимальная вместимость 50 человек), поэтому было комфортно.
А
Анна
13 мая 2024
Во время экскурсии по Свияжску не удалось зайти в два самых интересных храма - один с сохранившимися фресками, второй деревянный 16 века. Сказали, что в дождливый день туда не пускают. Я, конечно, понимаю, что это нужно для сохранности, но НИГДЕ об этом не предупреждали. Если бы я знала заранее, то постаралась бы выбрать для экскурсии другой день.
Ольга
Ответ организатора:
Анна, благодарим Вас за обратную связь! Нам очень жаль, что Вам не удалось посетить деревянную Троицкую церковь, однако хотим отметить,
O
Oksana
12 мая 2024
Впечатлила экскурсовод своими обширными познаниями истории Казани, очень интересный и насыщенный рассказ!
Елена
10 мая 2024
Были на экскурсии 2 мая. Да,было холодно,но с этим ничего не поделаешь. Экскурсия замечательная,только вот непонятно-почему она ограничена временем? Мы вернулись в Казань в 16 часов. А что бы изменилось,если
Анна
10 мая 2024
Весьма и весьма познавательная экскурсия. Великолепный Свияжск. Интереснейшее место. Я изначально не хотела ехать, мне не интересны храмы и монастыри, но муж хотел, и я не пожалела ни разу. Даже
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