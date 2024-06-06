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мы стараемся давать 1 час свободного времени в Свияжске, однако в тот день было затрудненное движение на трассе и со стороны гида было опасение, что наша группа приедет с опозданием в исходную точку отправки, а в этой группе были туристы, которые после экскурсии должны были ехать в аэропорт. Тем не менее, когда есть возможность и никто из туристов не спешит в аэропрорт/вокзал/др., мы всегда продлеваем время работы автобуса и гида. В любом случае, мы прислушиваемся к Вам и будем просить наших экскурсоводов увеличивать свободное время до полутора часов.



Ждем Вас вновь в Казани и наших увлекательных экскурсиях Трипстер!:)