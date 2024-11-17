4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Раифский монастырь и Храм всех религий
Путешествие в Казань с посещением Раифского монастыря и Храма всех религий подарит вам незабываемые впечатления и уникальные знания о культуре и истории
21 фев в 08:30
22 фев в 08:30
8000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Казани: Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа
Откройте для себя самые интересные места Татарстана! Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа ждут вас на увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
22 фев в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 фев в 09:00
22 фев в 09:00
14 400₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Исследуйте древнейший монастырь Поволжья и уникальный Вселенский храм. Узнайте об их истории и создателях, осмотрите святыни и необычные залы
Завтра в 09:30
21 фев в 09:30
6000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Индивидуальная экскурсия по трём уникальным местам Татарстана: Свияжску, Тихому Плесу и Иннополису. Узнайте о религии, природе и инновациях региона
Завтра в 08:00
21 фев в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Групповая
Свияжск + Храм всех религий: на автобусе из Казани
Погулять по старинному острову и посетить самый необычный храм Татарстана
Начало: На ул. Баумана
Расписание: ежедневно в 10:30
21 апр в 10:30
22 апр в 10:30
2600₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
17 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита17 ноября 2024Записались на данную экскурсию, по итогу группа не набралась и организатор преложил нам присоединится к группе то же самое плюс
- ООлеся15 ноября 2024Хорошая организация экскурсии, грамотный экскурсовод. Автобусный и пеший маршруты сбалансированны. Не утомительно и очень интересно.
- ЗЗаришнюк1 ноября 2024В начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившись за 500 метров,сказав:"сбегайте, сделайте
- РРегина12 августа 2024Были на экскурсии с Рефатом в мае. Пишу отзыв в августе, спустя три месяца! И с точностью могу сказать, что
- ЕЕлена5 августа 2024Руфат замечательный экскурсовод, хорошо знающий историю, эрудированный, позитивный, доброжелательный. Идёт навстречу всем пожеланиям и изменениям маршрута, с задержкой времени. Материал
- ССергей30 июля 2024Все понравилось. В Свияжске побывать должен каждый турист посетивший Казань. А экскурсия с Руфатом это самое лучшее провождение времени в Татарстане он все скажет и подскажет. Хороший собеседник. Будем советовать своим знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Культовые места»
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