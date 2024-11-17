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это была лучшая экскурсия в Казани!!! до сих пор вспоминаем с ностальгией. Прекрасные виды, интересные рассказы, а главное доступным и простым языком! Воспримет даже ребенок. Мы как раз были с двумя детьми (6 и 2 года), старший до сих пор вспоминает! Также пообедали во вкусной трапезной, полюбовались красивыми видами волги и острова Свияжск, а Храм Всех Религий особенно тепло отозвался в нашем путешествии, очень вдохновляющий и величественный памятник архитектуры, интересен каждый зал и удивляешься сколько сил и ручного труда в каждом уголке.