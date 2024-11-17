Культовые места – экскурсии в Казани

Найдено 8 экскурсий в категории «Культовые места» в Казани, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
На машине
13 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Раифский монастырь и Храм всех религий
Путешествие в Казань с посещением Раифского монастыря и Храма всех религий подарит вам незабываемые впечатления и уникальные знания о культуре и истории
21 фев в 08:30
22 фев в 08:30
8000 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Казани и окрестностям
На машине
27 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
На машине
62 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Казани: Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа
Откройте для себя самые интересные места Татарстана! Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа ждут вас на увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
22 фев в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
На машине
182 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 фев в 09:00
22 фев в 09:00
14 400 за всё до 4 чел.
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
На машине
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Исследуйте древнейший монастырь Поволжья и уникальный Вселенский храм. Узнайте об их истории и создателях, осмотрите святыни и необычные залы
Завтра в 09:30
21 фев в 09:30
6000 за всё до 3 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
На машине
49 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Индивидуальная экскурсия по трём уникальным местам Татарстана: Свияжску, Тихому Плесу и Иннополису. Узнайте о религии, природе и инновациях региона
Завтра в 08:00
21 фев в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Свияжск + Храм всех религий: на автобусе из Казани
На автобусе
4 отзыва
6 часов
Групповая
Свияжск + Храм всех религий: на автобусе из Казани
Погулять по старинному острову и посетить самый необычный храм Татарстана
Начало: На ул. Баумана
Расписание: ежедневно в 10:30
21 апр в 10:30
22 апр в 10:30
2600 за человека
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
На машине
На теплоходе
42 отзыва
7 часов
Водная прогулка
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
17 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    17 ноября 2024
    Свияжск + Храм всех религий: на автобусе из Казани
    Записались на данную экскурсию, по итогу группа не набралась и организатор преложил нам присоединится к группе то же самое плюс
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    Раифский монастырь без доп. платы за ту же сумму. Экскурсия очень интересная, и монастырь и остров и храм, понравилось все. Очень удобно, что всем выдают радиогиды все слышно на достаточном растоянии от экскурсовода. А какие в монастырской лавке пекут петашки, это просто бомба! Брали с двумя видами начинок, просто очень вкусно!!!

  • О
    Олеся
    15 ноября 2024
    Свияжск + Храм всех религий: на автобусе из Казани
    Хорошая организация экскурсии, грамотный экскурсовод. Автобусный и пеший маршруты сбалансированны. Не утомительно и очень интересно.
  • З
    Заришнюк
    1 ноября 2024
    Свияжск + Храм всех религий: на автобусе из Казани
    В начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившись за 500 метров,сказав:"сбегайте, сделайте
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    фото. Только быстро". Гид нас убедил,что фактически 6 мин остановка,но у нас и их не было. Проезжали вечером и ничего не увидели,кроме рассказа никаких впечатлений. Свияжск нам показали полноценно,погода подвела,в целом все хорошо,на обратном пути стояли ждали 40мин теплоход для той части пассажиров,кто должен был возвращаться по реке. Засчет этого по тайменгу немного припоздали назад,вместо 6 часов,провели 7 часов в экскурсии. Гид выдал локонично всю информацию по всем локациям,на все вопросы давал развёрнутый ответ. Слышать было интересно.

    В начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившись
  • Р
    Регина
    12 августа 2024
    Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
    Были на экскурсии с Рефатом в мае. Пишу отзыв в августе, спустя три месяца! И с точностью могу сказать, что
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    это была лучшая экскурсия в Казани!!! до сих пор вспоминаем с ностальгией. Прекрасные виды, интересные рассказы, а главное доступным и простым языком! Воспримет даже ребенок. Мы как раз были с двумя детьми (6 и 2 года), старший до сих пор вспоминает! Также пообедали во вкусной трапезной, полюбовались красивыми видами волги и острова Свияжск, а Храм Всех Религий особенно тепло отозвался в нашем путешествии, очень вдохновляющий и величественный памятник архитектуры, интересен каждый зал и удивляешься сколько сил и ручного труда в каждом уголке.

  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
    Руфат замечательный экскурсовод, хорошо знающий историю, эрудированный, позитивный, доброжелательный. Идёт навстречу всем пожеланиям и изменениям маршрута, с задержкой времени. Материал
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    очень интересный и подаётся легко, с юмором. Даниил в Свияжске также выше всяких похвал! Огромное спасибо за интересную экскурсию! Рекомендую всем к посещению.

  • С
    Сергей
    30 июля 2024
    Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
    Все понравилось. В Свияжске побывать должен каждый турист посетивший Казань. А экскурсия с Руфатом это самое лучшее провождение времени в Татарстане он все скажет и подскажет. Хороший собеседник. Будем советовать своим знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Культовые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
  2. Большое путешествие по Казани и окрестностям
  3. Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
  4. 3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
  5. Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Благовещенский собор
  6. Кул-Шариф
  7. Башня Сююмбике
  8. Кремль
  9. Старая Казань
  10. Улица Баумана
Сколько стоит экскурсия по Казани в феврале 2025
Сейчас в Казани в категории "Культовые места" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2600 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 395 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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