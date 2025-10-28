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свои двери. Советую приезжать туда пораньше.

Айгуль учла все наши пожелания и дала рекомендации по посещению интересных мест в Казани.

Кто еще сомневается, не сомневайтесь, встречайтесь с Айгуль, с ней будете уверены, что ничего не пропустите.

Мы рады что дополнили путешествие посещением Храма всех религий, так как без гида туда лучше не приезжать, только экскурсовод вам сможет объяснить это место так, что вам раскроется его истинный смысл. А как было необычно проехать на пароме от Храма на противоположный берег. Спасибо за отличную идею и прекрасное воплощение в жизнь!

Если посчастливится приехать в Казань еще раз, то будем рады встречи с Айгуль. Кто еще так красочно и так разнообразно расскажет про город и весь регион с богатой историей, как не ее коренной житель прекрасно образованный, с объемным багажом знаний и широким кругозором.

Благодарим за ваше гостеприимство 🌹