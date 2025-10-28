Погрузитесь в историю русского государства на острове Свияжск. Уникальные памятники, фрески и виды ждут вас в этом автопутешествии
Подлинные памятники 16 века, место в списке ЮНЕСКО, дивные виды — вас ждет остров-град Свияжск. Вы перенесетесь во времена развития русского государства на этой земле и узнаете о святынях. Увидите редчайшие фрески и купеческие домики. А во второй части побываете в комплексе Ленивый Торжок.
Лучшие месяцы для автопутешествия в Свияжск - с мая по сентябрь. В это время комфортно изучать исторические достопримечательности и наслаждаться видами природы. (between 150-300 symbols).
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Успенский монастырь
Иоанно-Предтеченский монастырь
Ленивый Торжок
Описание экскурсии
Остров-град: святыни и не только
Любуясь панорамами рек Волга и Свияга, мы доедем до чудо-городка, построенного в 16 веке на маленьком острове. В Свияжске погуляем по посадской части и изучим сохранившиеся святыни: Успенский монастырь 1555 года и женскую обитель Иоанно-Предтеченского монастыря. За колоритом отправимся в стилизованный комплекс исторической реконструкции Ленивый Торжок: здесь можно познакомиться с традиционным русским бытом, увидеть средневековое вооружение и пострелять из лука.
Почти 5 веков истории
Путешествие в Свияжск — это погружение в хроники становления русского государства на ханской земле. Будьте готовы к насыщенной информационной справке, на острове без обращений к датам и событиям не обойтись. Вы узнаете о взятии Казани войсками Ивана Грозного и распространении православной веры, о купеческих временах и революции.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле, это включено в стоимость для группы не более 4 человек
Экскурсию можно провести и для большего количества человек — в этом случае про доплату за автомобиль уточняйте у гида до бронирования
Дополнительно оплачиваются входной билет на остров (100 руб. с человека)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгуль — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1746 туристов
Здравствуйте! Я гид по Казани и окрестностям, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Казанский кремль, Свияжск, Раифский монастырь, Храм всех религий, Иннополис, Лаишево, Семрук, а также организовать экскурсии в любом направлении (Йошкар-Ола, Елабуга).
Я коренная татарка, поэтому знаю о традициях и жизни своего народа не понаслышке. В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Нам очень не повезло с погодой, но даже это не смогло испортить впечатление от экскурсии. Саму экскурсию проводил Марат. По пути мы заехали в Иннополис, интересный город, продуманный, с хорошей инфраструктурой. В Свияжске шел проливной дождь, но мы все обошли и посмотрели. На обратном пути Марат провез нас по Казани и рассказал о городе. Огромное спасибо!!! Было очень интересно! Рекомендую.
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Светлана
Огромное спасибо Айгуль от нашей небольшой, но такой шумной компании. Нам повезло выбрать из большого разнообразия на сайте Экскурсовода с большой буквы! Было невероятно познавательно. Свияжск встретил тепло и раскрыл все читать дальшеуменьшить
свои двери. Советую приезжать туда пораньше. Айгуль учла все наши пожелания и дала рекомендации по посещению интересных мест в Казани. Кто еще сомневается, не сомневайтесь, встречайтесь с Айгуль, с ней будете уверены, что ничего не пропустите. Мы рады что дополнили путешествие посещением Храма всех религий, так как без гида туда лучше не приезжать, только экскурсовод вам сможет объяснить это место так, что вам раскроется его истинный смысл. А как было необычно проехать на пароме от Храма на противоположный берег. Спасибо за отличную идею и прекрасное воплощение в жизнь! Если посчастливится приехать в Казань еще раз, то будем рады встречи с Айгуль. Кто еще так красочно и так разнообразно расскажет про город и весь регион с богатой историей, как не ее коренной житель прекрасно образованный, с объемным багажом знаний и широким кругозором. Благодарим за ваше гостеприимство 🌹
+1
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Елена
Хочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., Айгуль забрала нас от отеля. Мы были с ребёнком 9лет, и что очень приятно, организатор читать дальшеуменьшить
учла это и скорректировала наш маршрут))) мы посетили Свияжск, город будущего Иннополис, обратно доплыли на пароме по Волге. Айгуль очень интересно и непринужденно рассказывала про исторические факты и не только, узнали много интересного! Муж сказал, что это самая лучшая экскурсия, хотя во время экскурсии был достаточно сдержан))) Ребёнку очень запомнился Иннополис и роботы-доставщики, и стрельба из настоящего лука в Свияжске) очень всем рекомендую к посещению данную экскурсию и организатора Айгуль! С благодарностью, Елена!
+1
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Алексей
Отличная и познавательная экскурсия! Спасибо Эльмире!
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Ольга
Нам очень понравилась экскурсия с Айгуль - все наши пожелания были учтены, рассказ и общение непринужденное, информации много и разной, не только по теме экскурсии. Спасибо, Айгуль 👏
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Т
Татьяна
Айгюль-очень приятная девушка, удивительный рассказчик, аккуратный водитель! Прониклись историей Свияжска и Казани, у Айгуль -историческое образование. Она очень тактична, с ней было приятно и интересно! Рекомендуем!