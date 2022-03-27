Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс

Понять историю края, изучить древние монастыри и сделать сувенир своими руками

4.5
3 отзыва
Индивидуальная
Подлинные памятники 16 века, место в списке ЮНЕСКО, дивные виды — вас ждет остров-град Свияжск.

Вы перенесетесь во времена развития русского государства на этой земле и узнаете о святынях.

Увидите редчайшие фрески и купеческие домики.

А во второй части побываете в комплексе Ленивый Торжок и поучаствуете в мастер-классе — по гончарному, кузнечному делу или лозоплетению.
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Остров-град: святыни и не только

Любуясь панорамами рек Волга и Свияга, мы доедем до чудо-городка, построенного в 16 веке на маленьком острове. В Свияжске погуляем по посадской части и изучим сохранившиеся святыни: Успенский монастырь 1555 года и женскую обитель Иоанно-Предтеченского монастыря. За колоритом отправимся в стилизованный комплекс исторической реконструкции Ленивый Торжок: здесь можно познакомиться с традиционным русским бытом, увидеть средневековое вооружение и пострелять из лука.

Почти 5 веков истории

Путешествие в Свияжск — это погружение в хроники становления русского государства на ханской земле. Будьте готовы к насыщенной информационной справке, на острове без обращений к датам и событиям не обойтись. Вы узнаете о взятии Казани войсками Ивана Грозного и распространении православной веры, о купеческих временах и революции.

Мастер-класс на ваш выбор

Чтобы вы глубже прочувствовали тему ремесленничества, мы заглянем в гости к потомственным мастерам. По желанию вы создадите собственное изделие под руководством гончара, прикоснетесь к кузнечному делу или освоите азы лозоплетения.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, это включено в стоимость для группы не более 4 человек
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек — в этом случае про доплату за автомобиль уточняйте у гида до бронирования
  • Дополнительно оплачиваются входной билет на остров (100 руб. с человека) и мастер-класс (500 руб. с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
М
27 мар 2022
Айгуль мастер своего дела. Экскурсии по существу, логичный рассказ. Знает практически всё. При этом очень приятный в общении человек. Рекомендуем всей семьей.
Е
10 янв 2022
Все прошло отлично, даже не смотря на холодную погоду. Очень приятный гид Ирина.
А
8 янв 2022
Все было супер, кроме погоды. За погоду минус звездочка))
В -25 лучше на эту экскурсию не ездить.
Айгуль супер экскурсовод. Можно поменьше дат. Все-равно больше 1-2 дат не запоминается.

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