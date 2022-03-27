Что вас ожидает

Остров-град: святыни и не только

Любуясь панорамами рек Волга и Свияга, мы доедем до чудо-городка, построенного в 16 веке на маленьком острове. В Свияжске погуляем по посадской части и изучим сохранившиеся святыни: Успенский монастырь 1555 года и женскую обитель Иоанно-Предтеченского монастыря. За колоритом отправимся в стилизованный комплекс исторической реконструкции Ленивый Торжок: здесь можно познакомиться с традиционным русским бытом, увидеть средневековое вооружение и пострелять из лука.

Почти 5 веков истории

Путешествие в Свияжск — это погружение в хроники становления русского государства на ханской земле. Будьте готовы к насыщенной информационной справке, на острове без обращений к датам и событиям не обойтись. Вы узнаете о взятии Казани войсками Ивана Грозного и распространении православной веры, о купеческих временах и революции.

Мастер-класс на ваш выбор

Чтобы вы глубже прочувствовали тему ремесленничества, мы заглянем в гости к потомственным мастерам. По желанию вы создадите собственное изделие под руководством гончара, прикоснетесь к кузнечному делу или освоите азы лозоплетения.

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