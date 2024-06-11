ОЭЗ «Алабуга» — настоящий город в городе. Здесь функционируют 38 заводов, на которых работает более 16 000 человек.
На экскурсии вы посетите наш корпоративный центр подготовки, выясните, какие промышленные и инженерные профессии актуальны сейчас, поучаствуете в познавательных интерактивах и мастер-классах.
На экскурсии вы посетите наш корпоративный центр подготовки, выясните, какие промышленные и инженерные профессии актуальны сейчас, поучаствуете в познавательных интерактивах и мастер-классах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Программа в будний день включает в себя:
- Обзорную экскурсию для знакомства с нашей ОЭЗ и резидентами
- Посещение корпоративного центра подготовки «Алабуга Политех»
- Посещение полностью роботизированного завода «Робоподдоны» (при предварительном согласовании)
Программа в выходной день включает в себя:
- Обзорную экскурсию для знакомства с нашей ОЭЗ и резидентами
- Посещение корпоративного центра подготовки «Алабуга Политех» и прослушивание докладов студентов
- Мастер-классы по направлениям (на выбор), на которых участники
— поуправляют промышленным роботом или дроном в компьютерной симуляции
— запрограммируют светофор
— познакомятся с химической лабораторией и процессами очистки воды и стоков
— создадут BIM-модель загородного дома
— попробуют себя в роли медсестры/медбрата для пациентов-фантомов
— пообщаются со студентами и смогут задать им любые вопросы
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, участие в мастер-классах и интерактивах, обед, аренда автобуса для перемещения по ОЭЗ
- Экскурсию можно провести для организованной группы до 30 человек. Программа ориентирована на учащихся 8–11 классов (14–18 лет) в сопровождении педагога. Мы также будем рады видеть ребят в компании своих родителей.
- Минимум за неделю до экскурсии нужно подать личные данные участников согласно анкете, которую мы вышлем на почту после бронирования
- Документы для оплаты оставшейся стоимости будут отправлены в течении 2–5 дней после подписания договора оказания услуг
- В редких случаях служба безопасности ОЭЗ «Алабуга» может отказать в посещении
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Будний день
|670 ₽
|Выходной день
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пешего КПП «Алабуга Политех»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамиль — Организатор в Казани
Мы начали проводить экскурсии по ОЭЗ «Алабуга» в декабре 2023 года. Организуемые нами программы носят профориентационный характер. Мы только начинаем развивать данное направление и будем рады обратной связи. Однако с уверенностью можем сказать, что после посещения у вас останутся только приятные впечатления.Задать вопрос
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