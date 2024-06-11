Шамиль — Организатор в Казани

Мы начали проводить экскурсии по ОЭЗ «Алабуга» в декабре 2023 года. Организуемые нами программы носят профориентационный характер. Мы только начинаем развивать данное направление и будем рады обратной связи. Однако с уверенностью можем сказать, что после посещения у вас останутся только приятные впечатления.