1 чел.
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Мини-группа
3 часа
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
На 1 час окунуться в мир высоких технологий и послушать рояль 1910 года
Начало: На Спартаковской улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 950₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве
Начало: В нашей мастерской
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Завтра в 09:30
10 июня в 18:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 3 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Профориентационная экскурсия в особую экономическую зону «Алабуга»
Познакомиться с востребованными профессиями и узнать, как устроено современное производство
Начало: У пешего КПП «Алабуга Политех»
11 июня в 09:00
15 июня в 11:00
670₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
- ЛЛиза30 мая 2024Экскурсию проводила Ксениия. Информация была на столько полноценной, что я до сих пор под впечатлением. Для меня эта экскурсия лучшая
- TTatiana28 мая 2024Давно мечтала попасть на мк, но в моем городе такого мероприятия нет! Классно провела время, переключилась и освоила новое!
- ЕЕвгения27 мая 2024Очень приятное и интересное времяпрепровождение)
- ИИгорь7 мая 2024Были на экскурсии в марте 2024 года, в том числе ради профессионального интереса, так как сами работаем в этой сфере.
- ИИнна9 апреля 2024Большое спасибо за интересно проведенные полтора часа. Творишь, узнаешь новое, а после чая с вкусняшкой получаешь свое творение😉 Большое спасибо
- ККсения4 апреля 2024Это так вдохновляюще, медитативно и, главное, результат сразу 🌷 Мне очень понравилось 🥰
- ИИрина5 декабря 2023Все супер. Интересно было обоим сыновьям: и 11 лет, и 17 лет. Преподаватель не только профессионал, но и очень интересный человек.
- ССветлана2 августа 2023На этот мастер класс пошли наши дети, подростки, после обзорной экскурсии по Иннополису Им очень понравилось! Они собрали и запрограммировали небольшого робота из деталей Лего - это стало логичным и интересным продолжением экскурсии по городу будущего
- ЕЕлена26 июня 2023Спасибо большое, очень понравилось. Хорошая эмоциональная перезагрузка, новые впечатления ни на что не похожие соит попробовать!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В помещении»
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