Экскурсии в помещении Казани

Найдено 7 экскурсий в категории «В помещении» в Казани, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Мини-группа
3 часа
30 отзывов
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950 за человека
Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
На 1 час окунуться в мир высоких технологий и послушать рояль 1910 года
Начало: На Спартаковской улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 950 за всё до 50 чел.
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве
Начало: В нашей мастерской
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900 за человека
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Завтра в 09:30
10 июня в 18:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 3 200 за всё до 8 чел.
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400 за всё до 6 чел.
Профориентационная экскурсия в особую экономическую зону «Алабуга»
Индивидуальная
3 часа
Профориентационная экскурсия в особую экономическую зону «Алабуга»
Познакомиться с востребованными профессиями и узнать, как устроено современное производство
Начало: У пешего КПП «Алабуга Политех»
11 июня в 09:00
15 июня в 11:00
670 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
    Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
  • Л
    Лиза
    30 мая 2024
    Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
    Экскурсию проводила Ксениия. Информация была на столько полноценной, что я до сих пор под впечатлением. Для меня эта экскурсия лучшая
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    в Казани. Я оказалась в момент в будущем. Рекомендую посетить это волшебное место всем. Даже если Вы далеки от ай ти сферы. Экскурсовод сделала невозможное. Увлекла меня. Надеюсь, перед отъездом прийти в этот парк на шопинг.

  • T
    Tatiana
    28 мая 2024
    Мастер-класс по ботаническому барельефу
    Давно мечтала попасть на мк, но в моем городе такого мероприятия нет! Классно провела время, переключилась и освоила новое!
  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Интуитивная живопись в волшебной Казани
    Очень приятное и интересное времяпрепровождение)
  • И
    Игорь
    7 мая 2024
    Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
    Были на экскурсии в марте 2024 года, в том числе ради профессионального интереса, так как сами работаем в этой сфере.
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    Гидом является студент вуза, который очень увлеченно рассказывает об IT-парке, достаточно доброжелательный, вежливый, видно, что делает это с большим удовольствием и энтузиазмом. Однако в части содержательных программ IT-парка (например, какие программы предлагаются, что именно делают школьники, каких достигают результатов и т. д.), концепции его развития немного «плавает». Тем не менее экскурсия нам понравилась, маршрут построен логично, ребенку 10 лет также было интересно. Если хотите получить первое впечатление о парке, то однозначно рекомендуем.

  • И
    Инна
    9 апреля 2024
    Мастер-класс по ботаническому барельефу
    Большое спасибо за интересно проведенные полтора часа. Творишь, узнаешь новое, а после чая с вкусняшкой получаешь свое творение😉 Большое спасибо
  • К
    Ксения
    4 апреля 2024
    Мастер-класс по ботаническому барельефу
    Это так вдохновляюще, медитативно и, главное, результат сразу 🌷 Мне очень понравилось 🥰
    Это так вдохновляюще, медитативно и, главное, результат сразу 🌷 Мне очень понравилось 🥰
  • И
    Ирина
    5 декабря 2023
    Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
    Все супер. Интересно было обоим сыновьям: и 11 лет, и 17 лет. Преподаватель не только профессионал, но и очень интересный человек.
  • С
    Светлана
    2 августа 2023
    Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
    На этот мастер класс пошли наши дети, подростки, после обзорной экскурсии по Иннополису Им очень понравилось! Они собрали и запрограммировали небольшого робота из деталей Лего - это стало логичным и интересным продолжением экскурсии по городу будущего
  • Е
    Елена
    26 июня 2023
    Интуитивная живопись в волшебной Казани
    Спасибо большое, очень понравилось. Хорошая эмоциональная перезагрузка, новые впечатления ни на что не похожие соит попробовать!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В помещении»

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  1. Интуитивная живопись в волшебной Казани
  2. Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
  3. Мастер-класс по ботаническому барельефу
  4. Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
  5. Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "В помещении" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 670 до 32 400. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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