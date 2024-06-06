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Гидом является студент вуза, который очень увлеченно рассказывает об IT-парке, достаточно доброжелательный, вежливый, видно, что делает это с большим удовольствием и энтузиазмом. Однако в части содержательных программ IT-парка (например, какие программы предлагаются, что именно делают школьники, каких достигают результатов и т. д.), концепции его развития немного «плавает». Тем не менее экскурсия нам понравилась, маршрут построен логично, ребенку 10 лет также было интересно. Если хотите получить первое впечатление о парке, то однозначно рекомендуем.