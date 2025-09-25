Во время теплоходной прогулки вы увидите Казань в новом свете.
Вас ждет увлекательное путешествие по реке с увлекательными рассказами об истории города и его достопримечательностях. Не упустите шанс открыть для себя Волгу и Казань вместе с нами!
Описание экскурсииПрогулка на теплоходе — это не только отдых, но и уникальный способ познакомиться с Казанью, увидев ее с самого выигрышного ракурса — с воды! Для тех, кто хочет насладиться красивым видом на город с воды, прогулка на теплоходе по Волге и Казанке — отличный выбор. Теплоход отправляется от Речного вокзала и плывет вдоль главных достопримечательностей города, увидеть которые можно только воды. Выбирайте маршрут, который вам по душе! Благодаря аудиогиду на борту вы узнаете много нового об истории города и его достопримечательностях. Вы сможете насладиться свежим воздухом и прекрасными видами, а лёгкий ветерок станет приятным дополнением к вашему отдыху. Важная информация: Обратите внимание! Речная прогулка проходит с аудиогидом. После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ. На причал необходимо приходить заблаговременно — не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете. На борт запрещено приносить свои продукты питания и напитки (в том числе алкоголь). В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс. Рейс отправляется только при загрузке не менее 10 пассажиров.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волга
- Казанка
- Панорамы города Казань и набережной
Что включено
- Речная прогулка
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на последних 30 из 663 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне понравилось! Величие Волги, сопровождение аудигида, музыкальная подборка!
Все хорошо! С погодой повезло. Ветер с воды не задувал, было прозрачное укрытие ч/з которое была хорошая видимость. И по времени вполне дос аточно. Отлично не могу поставить. Не было показательно инструктажа со спасат. жилетами.
Выбирала экскурсию по Казани. Без предупреждения посадили на маршрут по Волге. . Аудиогид торопится очень сильно. Минут через 10 видишь объект, о котором говорилось. Ну, суда старые, обновить бы, стулья хотя бы. А так неплохо. Единственное, вечером прохладно на воде. И возрастной ценз ввела бы. Ребенок на палубе мешал всем слушать.
Экскурсия немного изменилась,когда подошла к стойке,молодой человек сказал,что экскурсия будет и по Волге и по Казанке и другой теплоход. Народу было немного,погода шикарная,доброжелательный персонал,хорошая музыка, конечно запись типо экскурсовода могла бы и по лучше быть,но что-то новое для себя подчеркнула. Итог - очень хорошая получилась прогулка.
во-первых мы купили билет на сайте за 1200, а оказалось, что другие люди на улице купили за 1000р.
во-вторых - в порту нигде нет указателей, куда идти, все надо бегать искать,
Спасибо за незабываемые впечатления
Ольга молодец экскурсия понравиласьКак
Ваш менеджер поставил не ту аудиозапись. Мы брали тур по Казанке, а он поставил по Волге, соответственно совершенно не совпадали, когда мы ему сказали, он просто выключил. И ничего не
Ездили дети групповом экскурсией с классом 9 класс. Всем понравилось очень. Рекомендую
Все понравилось
