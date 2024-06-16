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главный из которых - неорганизованная посадка на теплоход. Нв пирсе отсутствуют посадочные огражденные "лабиринты", которые позволили бы сформировать организованный поток пассажиров. Вместо этого - толпа людей на два теплохода (посадка осуществлялась на два теплохода одновременно) перед узким проходом на трап, толкучка, неразбериха, путающиеся в списках организаторы, которых абсолютно не слышно. Вот так, с первых минут, подпорчивается общее впечатление.