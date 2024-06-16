1.5 часа
Водная прогулка
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
Прокатиться на сапбордах и насладиться идиллическими пейзажами в дружеской атмосфере
Начало: На озере Средний Кабан
Сегодня в 18:30
Завтра в 06:00
2 610₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Теплоходная прогулка по Волге «С добрым утром, Казань!»
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
1 700₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Сап-утро на Казанке
Проплыть по реке на сапбордах мимо моста Миллениум, кремля и Чаши
Начало: Под мостом Миллениум
2 авг в 06:00
3 авг в 06:00
2 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман16 июня 2024Забронированная ранее прогулка по просьбе организатора была заменена на "Две реки". Сама экскурсия оставила хорошее впечатление, но ее организация имеет недостатки,
- ААнна9 августа 2023Прекрасная экскурсия с Ильнуром. Мы все семьёй впервые встали на SUP. Ильнур все прекрасно объяснил. Так что через короткое время
- ММосквина30 июля 2023SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанамиВсё очень понравилось. Мы с подругой отлично провели время. Новый интересный опыт. Красивая природа. Внимательный инструктор. Желаем процветания вашему бизнесу:)
- УУмбетов29 июля 2023SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанамиИнтересная экскурсия. Саша компетентный инструктор.
- ЮЮлия10 июля 2023Прекрасная прогулка на сапах по озеру. Инструктор уточнил где мы хотим провести чаепитие, провел инструктаж.
- ГГульназ10 июля 2023SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанамиПрекрасная прогулка! Красивая природа, хорошая физическая нагрузка. Тренер Ильнур замечательно проинструктировал и отлично провел прогулку. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Утренние»
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