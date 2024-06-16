Утренние – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Казани, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
SUP-прогулки
15 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
Прокатиться на сапбордах и насладиться идиллическими пейзажами в дружеской атмосфере
Начало: На озере Средний Кабан
Сегодня в 18:30
Завтра в 06:00
2 610 за человека
Теплоходная прогулка по Волге «С добрым утром, Казань!»
На теплоходе
32 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Теплоходная прогулка по Волге «С добрым утром, Казань!»
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
1 700 за человека
Сап-утро на Казанке
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
Сап-утро на Казанке
Проплыть по реке на сапбордах мимо моста Миллениум, кремля и Чаши
Начало: Под мостом Миллениум
2 авг в 06:00
3 авг в 06:00
2 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    16 июня 2024
    Теплоходная прогулка по Волге «С добрым утром, Казань!»
    Забронированная ранее прогулка по просьбе организатора была заменена на "Две реки". Сама экскурсия оставила хорошее впечатление, но ее организация имеет недостатки,
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    главный из которых - неорганизованная посадка на теплоход. Нв пирсе отсутствуют посадочные огражденные "лабиринты", которые позволили бы сформировать организованный поток пассажиров. Вместо этого - толпа людей на два теплохода (посадка осуществлялась на два теплохода одновременно) перед узким проходом на трап, толкучка, неразбериха, путающиеся в списках организаторы, которых абсолютно не слышно. Вот так, с первых минут, подпорчивается общее впечатление.

  • А
    Анна
    9 августа 2023
    Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
    Прекрасная экскурсия с Ильнуром. Мы все семьёй впервые встали на SUP. Ильнур все прекрасно объяснил. Так что через короткое время
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    мы все могли управлять этим новым для нас средством. Посреди озера насладились вкусным чаем с круассанами. Потрясающе проведённое время! Рекомендуем всем!

    Прекрасная экскурсия с Ильнуром. Мы все семьёй впервые встали на SUP. Ильнур все прекрасно объяснил. Так
  • М
    Москвина
    30 июля 2023
    SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
    Всё очень понравилось. Мы с подругой отлично провели время. Новый интересный опыт. Красивая природа. Внимательный инструктор. Желаем процветания вашему бизнесу:)
  • У
    Умбетов
    29 июля 2023
    SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
    Интересная экскурсия. Саша компетентный инструктор.
  • Ю
    Юлия
    10 июля 2023
    Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
    Прекрасная прогулка на сапах по озеру. Инструктор уточнил где мы хотим провести чаепитие, провел инструктаж.
  • Г
    Гульназ
    10 июля 2023
    SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
    Прекрасная прогулка! Красивая природа, хорошая физическая нагрузка. Тренер Ильнур замечательно проинструктировал и отлично провел прогулку. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
  2. Теплоходная прогулка по Волге «С добрым утром, Казань!»
  3. Сап-утро на Казанке
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 2 950. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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