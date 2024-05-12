Захотели провести День Победы в незабываемой атмосфере, в компании друзей и родных? Тогда присоединяйтесь к нам на прогулке по реке Волге на теплоходах «Москва-29» и «Дельфин».
Ближайшие даты:9
мая
Время начала: 20:45, 21:00
Описание водной прогулки
Что вас ждёт:
- Поездка на комфортабельных теплоходах «Москва-29», «Дельфин» по реке Волге.
- Прекрасные виды на набережные города и природу.
- Профессиональный комментарий гида, рассказывающего о достопримечательностях реки Волги.
- Дискотека на борту. Проведите День Победы в уникальной атмосфере!
9 мая в 20:38
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Просмотр праздничного салюта
Что не входит в цену
- Питание, напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Речной вокзал Казань
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:38
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
12 мая 2024
Очень понравилась прогулка на теплоходе. И даже отмена салюта не испортила настроение. Диджей супер,обслуживание отличное. Спасибо 😇
С
Светлана
12 мая 2024
Добрый день. Очень понравилась поездка на теплоходе с дискотекой. Жаль,конечно,что был отмене салют,но это не испортило настроение. Классный диджей,хорошая атмосфера. Спасибо!!
Д
Денис
12 мая 2024
L
Lenuska
12 мая 2024
Супер дискотека. Музыка подборки огонь, диджей чувствует публику. Жалко был салют отменен, это был бы высший пилотаж
Ю
Юлия
10 мая 2024
Чудесная космическая дискотека! Благодарю диджея, было очень весело. Он создал незабываемую праздничную атмосферу. Прошу премировать диджея)))))
Похожие экскурсии из Казани
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
30 мар в 15:15
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие во времени в Казани
Национальный музей Казани предлагает уникальную экскурсию по залам с тысячами экспонатов. Узнайте, как заселялись берега Волги и какие тайны хранит история
Начало: Около музея
31 мар в 10:00
14 апр в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое путешествие в Свияжск
Узнайте о важнейших страницах истории Свияжска, осмотрите древние церкви и монастыри, насладитесь видами Волги и Свияги, погрузитесь в татарскую культуру
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 мар в 08:00
16 667 ₽ за всё до 4 чел.