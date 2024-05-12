Прогулка по Волге на теплоходе в День победы 9 мая

Захотели провести День Победы в незабываемой атмосфере, в компании друзей и родных? Тогда присоединяйтесь к нам на прогулке по реке Волге на теплоходах «Москва-29» и «Дельфин».
5
5 отзывов
Прогулка по Волге на теплоходе в День победы 9 мая
Прогулка по Волге на теплоходе в День победы 9 мая
Прогулка по Волге на теплоходе в День победы 9 мая
Ближайшие даты:
9
мая
Время начала: 20:45, 21:00

Описание водной прогулки

Что вас ждёт:

  • Поездка на комфортабельных теплоходах «Москва-29», «Дельфин» по реке Волге.
  • Прекрасные виды на набережные города и природу.
  • Профессиональный комментарий гида, рассказывающего о достопримечательностях реки Волги.
  • Дискотека на борту. Проведите День Победы в уникальной атмосфере!

9 мая в 20:38

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Просмотр праздничного салюта
Что не входит в цену
  • Питание, напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Речной вокзал Казань
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:38
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
С
12 мая 2024
Очень понравилась прогулка на теплоходе. И даже отмена салюта не испортила настроение. Диджей супер,обслуживание отличное. Спасибо 😇
С
12 мая 2024
Добрый день. Очень понравилась поездка на теплоходе с дискотекой. Жаль,конечно,что был отмене салют,но это не испортило настроение. Классный диджей,хорошая атмосфера. Спасибо!!
Д
12 мая 2024
L
12 мая 2024
Супер дискотека. Музыка подборки огонь, диджей чувствует публику. Жалко был салют отменен, это был бы высший пилотаж
Ю
10 мая 2024
Чудесная космическая дискотека! Благодарю диджея, было очень весело. Он создал незабываемую праздничную атмосферу. Прошу премировать диджея)))))

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