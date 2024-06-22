Е Евгения Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+) Очень понравилось, было комфортно, замечательный диджей зажигал мцзыкой!

М Мария «Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге Ожидала интересней мероприятия,понравилась только музыка. На теплоходе сделали только круг по водоему. Так себе…

С Светлана Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом Прокатились с ветерком, спасибо всем: экипажу, организаторам за проведенное время вместе с вами, за морскую прогулку

Т Татьяна Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом Очень понравилась экскурсия!!! Сочетание познавательной и развлекательной программ оптимально. С удовольствием вернёмся ещё раз!!!

И Ирина По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани Все было хорошо,главное чистые туалеты. Было много чаек. Берите с собой батон хлеба,чтобы покормить их.

З Зворыгина Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом Поездку заказала на сайте, оплатила, билеты сразу пришли. Поездка была великолепна, экскурсия, музыка и игра на гармони. Рекомендую.

Г Галина Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+) Отличная музыка, веселая компания, вкусная кухня - вечер удался на славу! Спасибо организаторам!

Т Татьяна «Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге Было необыкновенно, чудесная музыка. великолепные виды, закаты бесподобные. . Время пролетело очень быстро. Спасибо огромное за ваш труд. Очень советуем

Е Елена По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани Спасибо огромное за доставленное удовольствие. Всё очень понравилось 👍👍👍. Девочкам музыкантам отдельное спасибо 🌹🌹🌹