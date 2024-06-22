От Речного вокзала – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «От Речного вокзала» в Казани, цены от 1 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Групповая прогулка по Волге на теплоходе с живой музыкой из Казани
Погрузитесь в гармонию природы и татарской музыки на теплоходной прогулке по Волге. Полюбуйтесь панорамами Казани и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260 за человека
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
355 отзывов
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
84 отзыва
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
4 июля в 20:30
5 июля в 20:30
1 200 за человека
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
86 отзывов
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «От Речного вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
  2. Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
  3. Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
  4. «Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Озеро Кабан
  6. Благовещенский собор
  7. Кремль
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "От Речного вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 1 260 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 532 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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