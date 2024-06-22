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10%
Групповая
1.5 часа
Групповая прогулка по Волге на теплоходе с живой музыкой из Казани
Погрузитесь в гармонию природы и татарской музыки на теплоходной прогулке по Волге. Полюбуйтесь панорамами Казани и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
4 июля в 20:30
5 июля в 20:30
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения22 июня 2024Очень понравилось, было комфортно, замечательный диджей зажигал мцзыкой!
- ММария22 июня 2024Ожидала интересней мероприятия,понравилась только музыка. На теплоходе сделали только круг по водоему. Так себе…
- ССветлана22 июня 2024Прокатились с ветерком, спасибо всем: экипажу, организаторам за проведенное время вместе с вами, за морскую прогулку
- ТТатьяна22 июня 2024Очень понравилась экскурсия!!! Сочетание познавательной и развлекательной программ оптимально. С удовольствием вернёмся ещё раз!!!
- ИИрина21 июня 2024Все было хорошо,главное чистые туалеты. Было много чаек. Берите с собой батон хлеба,чтобы покормить их.
- ЗЗворыгина21 июня 2024Поездку заказала на сайте, оплатила, билеты сразу пришли. Поездка была великолепна, экскурсия, музыка и игра на гармони. Рекомендую.
- ГГалина19 июня 2024Отличная музыка, веселая компания, вкусная кухня - вечер удался на славу! Спасибо организаторам!
- ТТатьяна19 июня 2024Было необыкновенно, чудесная музыка. великолепные виды, закаты бесподобные. . Время пролетело очень быстро. Спасибо огромное за ваш труд. Очень советуем
- ЕЕлена14 июня 2024Спасибо огромное за доставленное удовольствие. Всё очень понравилось 👍👍👍. Девочкам музыкантам отдельное спасибо 🌹🌹🌹
- ААнастасия12 июня 2024Перед отправкой было бы неплохо подсказать, что выступление артистов будет на первой палубе. Когда только отправились, рассказывали какой то материал по громкоговорителю, но слышно было очень плохо на второй палубе. Сама поездка отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «От Речного вокзала»
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