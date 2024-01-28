На 1 час окунуться в мир высоких технологий и послушать рояль 1910 года
Добро пожаловать в удивительный мир IT! В парке вы увидите интерактивный анатомический стол Пирогова, лазерный принтер и промышленный манипулятор «Эйдос».
Узнаете об анимации, мультипликации, промышленности, программировании, робототехнике и других интересных областях IT-индустрии.
Узнаете об анимации, мультипликации, промышленности, программировании, робототехнике и других интересных областях IT-индустрии.
Ближайшие даты:
13
фев
фев
14
фев
фев
15
фев
фев
16
фев
фев
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 125 ₽
|Дети до 18 лет
|495 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы исследуете музей Башира Рамеева — учёного, который разработал первый советский компьютер.
- Увидите самую большую киберспортивную арену Поволжья, где будут проводиться международные «Игры будущего» в 2024 году.
- Зайдёте в умный магазин без продавца, расслабитесь у автоматической кнопочной стены и узнаете секреты криптополигона.
- Оцените выставку картин, созданных с помощью искусственного интеллекта.
- Послушаете рояль 1910 года, играющий адаптированные произведения благодаря специально разработанному боту.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, влюблённый в IT-технологии, и сотрудники IT-парка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Спартаковской улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 639 туристов
Мы — команда жителей и студентов Иннополиса, влюблённых в этот город. Проводим экскурсии, мастер-классы и влюбляем людей в высокие технологии. С нами вы окунётесь в мир IT, увидите роботов, прокатитесь на беспилотнике и точно захотите остаться здесь подольше! До встречи в Инно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
28 янв 2024
Необычная и классная экскурсия по новому ИТ-парку. Заинтересовать своей подачей не только родителей, но ребенка школьника - просто браво экскурсоводу Ксении! Технологичный музей, дизайн здания, узнали многое не только из истории ИТ, но и о современных трендах, киберарена - рай для подростков) Спасибо за легкое бронирование! Однозначно придем еще и на квест.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Похожие туры из Казани
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
по договоренности
Сегодня
Завтра
16 фев
18 фев
93908 451₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: лучшее за три часа
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
Сегодня
20 фев
21 фев
25 фев
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Влюбиться в Казань за 3 часа»: погружение в историю
Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией «Влюбиться в Казань за 3 часа» - путешествие по историческим местам
Ваш отель в центре города
Завтра
15 фев
16 фев
21 фев
5 200₽ за всё до 3 чел.