Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
Индивидуальная экскурсия в Казани

На 1 час окунуться в мир высоких технологий и послушать рояль 1910 года

5
1 отзыв
Добро пожаловать в удивительный мир IT! В парке вы увидите интерактивный анатомический стол Пирогова, лазерный принтер и промышленный манипулятор «Эйдос».

Узнаете об анимации, мультипликации, промышленности, программировании, робототехнике и других интересных областях IT-индустрии.
Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
Ближайшие даты:
13
фев
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15
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фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 125 ₽
Дети до 18 лет495 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы исследуете музей Башира Рамеева — учёного, который разработал первый советский компьютер.
  • Увидите самую большую киберспортивную арену Поволжья, где будут проводиться международные «Игры будущего» в 2024 году.
  • Зайдёте в умный магазин без продавца, расслабитесь у автоматической кнопочной стены и узнаете секреты криптополигона.
  • Оцените выставку картин, созданных с помощью искусственного интеллекта.
  • Послушаете рояль 1910 года, играющий адаптированные произведения благодаря специально разработанному боту.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, влюблённый в IT-технологии, и сотрудники IT-парка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Спартаковской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 янв 2024
Необычная и классная экскурсия по новому ИТ-парку. Заинтересовать своей подачей не только родителей, но ребенка школьника - просто браво экскурсоводу Ксении! Технологичный музей, дизайн здания, узнали многое не только из истории ИТ, но и о современных трендах, киберарена - рай для подростков) Спасибо за легкое бронирование! Однозначно придем еще и на квест.

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