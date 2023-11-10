Увидеть панораму города с колокольни и побывать в цветочном с привидением
Приглашаю на экскурсию по историческому центру Казани! Вы полюбуетесь видами города с Богоявленской колокольни и казанской чаши и прогуляетесь по парку, где любил бывать Лев Толстой.
Побываете в старинном цветочном магазине, куда наведывается призрак купца-хозяина, и увидите самый роскошный дом города.
Побываете в старинном цветочном магазине, куда наведывается призрак купца-хозяина, и увидите самый роскошный дом города.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Богоявленская колокольня — самая высотная точка старой Казани, видимая почти со всех локаций центра города.
- Панорамная площадка Университетского дворика со зданиями начала 19 века эпохи Николая I.
- Самый старинный фонтан Казани, который чудом сохранился с дореволюционных времён.
- Казанский кремль — древнейшая часть города с большой культурной ценностью.
- Цветочный магазин 19 века, где, по словам работников, регулярно появляется приведение купца-хозяина.
- Старинный парк «Чёрное озеро», где любил прогуливаться живший неподалёку Лев Толстой.
- Два красивейших пассажа с завораживающими легендами.
- Старая Проломная аптека, которой более 150 лет.
- Самый роскошный особняк Казани, который за вековую историю ни разу не закрывался на реставрацию и сохранил первозданную красоту.
- И другие атмосферные локации!
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия с остановками и выходами.
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Orlando. Есть детское кресло.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы — входные билеты:
- Кремль — 150 руб. /взрослый, 130 руб. /детский от 7 до 18 лет, до 7 лет — бесплатно.
- Смотровая площадка на Богоявленской колокольне — 150 руб., до 7 лет — бесплатно.
- Смотровая на чаше — 150 руб., до 7 лет — бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Меня зовут Эльмира Мира — я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызвана в первую очередь тем, что у меня есть возможность создавать для вас посредством этого вау-эмоции. А эмоции — это главное, что вы увозите с собой после каждого путешествия! Наша команда — это профессионалы своего дела, любящие Казань и обожающие знакомить с её особенностями и изюминками гостей.
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