Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Прогулка на теплоходе.

40- минутное путешествие по Казанке начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города – Центра семьи Казан. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»

Что вас ожидает:

  • «Центр семьи Казан» — ЗАГС "Чаша"
  • Панорама Кремлёвской набережной
  • Экстрим-парк "УРАМ"
  • Казанский Цирк
  • “Летающая тарелка” Казани
  • «Дворец земледельцев»
  • Казанский Кремль
  • Кремлёвский мост
  • Храм-памятник воинам
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас на 40- минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города – Центра семьи Казан. Стоят рядом на высоких постаментах, отлитые из бронзы парные фигуры мифических барса и зиланта, величественные стражи города, панорамой которого мы будем любоваться с борта прогулочного теплохода.

Вид на известные достопримечательности города, который открывается исключительно со стороны реки, может удивить не только гостей столицы, но и коренных казанцев.

Именно река придает городу особую живописность. Здесь многовековая история переплетается с современной урбанизацией.

Во время прогулки, подставив лицо свежему ветерку, вслушиваясь в плеск воды, вы не только полюбуетесь открыточными видами Казани с воды, но и узнаете:

  • какой была Казанка чуть более, чем полвека назад;
  • сколько мостов соединяют берега Казанки в черте города;
  • какое благоустройство ждет эти берега в ближайшем будущем.

А еще вы сможете загадать желания, проходя под мостами - а эти желания всегда сбываются!

Рассказ экскурсовода наполнит прогулку интересными фактами о столице Татарстана.

Программа

  • «Центр семьи Казан» — ЗАГС "Чаша";
  • Панорама Кремлёвской набережной — центр уличной молодежной культуры – экстрим-парк "УРАМ";
  • Казанский Цирк — “летающая тарелка” Казани;
  • «Дворец земледельцев»;
  • Казанский Кремль;
  • Кремлёвский мост;
  • Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на прогулочный теплоход Экскурсионное обслуживание профессиональным гидом
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход в платные объекты посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Пешеходные
Водные развлечения
Можно с детьми
История и архитектура
История и культура
По рекам и каналам
Речные прогулки
На теплоходе

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