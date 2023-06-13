40- минутное путешествие по Казанке начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города – Центра семьи Казан. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Что вас ожидает:
- «Центр семьи Казан» — ЗАГС "Чаша"
- Панорама Кремлёвской набережной
- Экстрим-парк "УРАМ"
- Казанский Цирк
- “Летающая тарелка” Казани
- «Дворец земледельцев»
- Казанский Кремль
- Кремлёвский мост
- Храм-памятник воинам
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем вас на 40- минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города – Центра семьи Казан. Стоят рядом на высоких постаментах, отлитые из бронзы парные фигуры мифических барса и зиланта, величественные стражи города, панорамой которого мы будем любоваться с борта прогулочного теплохода.
Вид на известные достопримечательности города, который открывается исключительно со стороны реки, может удивить не только гостей столицы, но и коренных казанцев.
Именно река придает городу особую живописность. Здесь многовековая история переплетается с современной урбанизацией.
Во время прогулки, подставив лицо свежему ветерку, вслушиваясь в плеск воды, вы не только полюбуетесь открыточными видами Казани с воды, но и узнаете:
- какой была Казанка чуть более, чем полвека назад;
- сколько мостов соединяют берега Казанки в черте города;
- какое благоустройство ждет эти берега в ближайшем будущем.
А еще вы сможете загадать желания, проходя под мостами - а эти желания всегда сбываются!
Рассказ экскурсовода наполнит прогулку интересными фактами о столице Татарстана.
Программа
- «Центр семьи Казан» — ЗАГС "Чаша";
- Панорама Кремлёвской набережной — центр уличной молодежной культуры – экстрим-парк "УРАМ";
- Казанский Цирк — “летающая тарелка” Казани;
- «Дворец земледельцев»;
- Казанский Кремль;
- Кремлёвский мост;
- Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет на прогулочный теплоход Экскурсионное обслуживание профессиональным гидом
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход в платные объекты посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.