Приглашаем вас на 40- минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города – Центра семьи Казан. Стоят рядом на высоких постаментах, отлитые из бронзы парные фигуры мифических барса и зиланта, величественные стражи города, панорамой которого мы будем любоваться с борта прогулочного теплохода.

Вид на известные достопримечательности города, который открывается исключительно со стороны реки, может удивить не только гостей столицы, но и коренных казанцев.

Именно река придает городу особую живописность. Здесь многовековая история переплетается с современной урбанизацией.

Во время прогулки, подставив лицо свежему ветерку, вслушиваясь в плеск воды, вы не только полюбуетесь открыточными видами Казани с воды, но и узнаете:

какой была Казанка чуть более, чем полвека назад;

сколько мостов соединяют берега Казанки в черте города;

какое благоустройство ждет эти берега в ближайшем будущем.

А еще вы сможете загадать желания, проходя под мостами - а эти желания всегда сбываются!

Рассказ экскурсовода наполнит прогулку интересными фактами о столице Татарстана.