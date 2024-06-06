Круизы и туры по воде в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Круизы» в Казани, цены от 1 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Только в тёплый сезон: по желанию и за дополнительную плату часть обратного пути можно осуществить на рейсовом теплоходе»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
«Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
На катере по реке Казанке
🚤 На катере
Круиз
1 час
8 отзывов
В тренде
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова 51
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте по Волге
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Прогулка на парусной яхте по Волге
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
«При желании во время прогулки вы можете поучиться управлять яхтой: помочь капитану отдать якорь при швартовке, постоять у штурвала, узнать, как ловить попутный ветер, и познакомиться с основными принципами хождения под парусом»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 500 за всё до 6 чел.
Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
«На теплоходе вместимостью до 130 человек вы проплывете вдоль ключевых достопримечательностей татарской столицы и сделаете снимки с выгодного ракурса»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю
  • m
    mikhail
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
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    не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
    Руфат очень хороший гид.
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
    Речная прогулка (2 часа так и не состоялась,). Это огорчило больше всего, остальное всё отлично. Но, мааааааало, всего час. А
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    мы хотели два часа. Надеемся, что двухчасовая, об отмене которой мы узнали в день отправления, всё таки появится на вашем сайте, но не в вечернее время, а именно дневная!

  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
    Ездили 23.04. 24 с мужем и сыном 11 лет. Поездка получилось очень насыщенной и увлекательно. Руфат - великолепный рассказчик. Мы
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    получили колоссальный объем информации о прошлом, настоящем и будущих перспективах Казани и всего региона. Посетили Вселенский храм (он же Храм всех религий) - уникальный арт объект и художественную галерею, постоянно меняющееся пространство с необычной историей и глубокой концепцией. Далее отправились на пароме в Свияжск, где нас ждала не менее увлекательная экскурсия. Старинное поселение с богатой и непростой историей, очень тихое и душевное. Потрясающие виды, интересный музей, уникальные храмы. Экскурсию рекомендую.

    Ездили 23.04. 24 с мужем и сыном 11 лет. Поездка получилось очень насыщенной и увлекательно. РуфатЕздили 23.04. 24 с мужем и сыном 11 лет. Поездка получилось очень насыщенной и увлекательно. РуфатЕздили 23.04. 24 с мужем и сыном 11 лет. Поездка получилось очень насыщенной и увлекательно. РуфатЕздили 23.04. 24 с мужем и сыном 11 лет. Поездка получилось очень насыщенной и увлекательно. РуфатЕздили 23.04. 24 с мужем и сыном 11 лет. Поездка получилось очень насыщенной и увлекательно. РуфатЕздили 23.04. 24 с мужем и сыном 11 лет. Поездка получилось очень насыщенной и увлекательно. Руфат
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    На катере по реке Казанке
    Очень понравилось. Отличный катер: чистый, защищенный от ветра и брызг, быстроходный, надежный, тёплый. Отличный капитан: профессиональный, спокойный, внимательный, интересно рассказывает,
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    подстраивает маршрут под зарос клиента. Прекрасная прогулка: получили великолепное впечатление на вид Казани с воды, прокатились и быстро и медленно, организовали в удобное для нас время! Рекомендую 👍

  • Ю
    Юрий
    17 мая 2024
    Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
    👍‼️
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    На катере по реке Казанке
    Выше всяких похвал! Прогулка была яркая, эмоциональная, запоминающаяся! Капитану Игоря отдельное спасибо за эмоции подаренные детям!
  • И
    Ирина
    9 сентября 2023
    Прогулка на парусной яхте по Волге
    Отличная экскурсия, супер впечатления. Капитан 5 звезд.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
  2. Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
  3. На катере по реке Казанке
  4. Прогулка на парусной яхте по Волге
  5. Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Круизы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 700 до 18 670 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 501 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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