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получили колоссальный объем информации о прошлом, настоящем и будущих перспективах Казани и всего региона. Посетили Вселенский храм (он же Храм всех религий) - уникальный арт объект и художественную галерею, постоянно меняющееся пространство с необычной историей и глубокой концепцией. Далее отправились на пароме в Свияжск, где нас ждала не менее увлекательная экскурсия. Старинное поселение с богатой и непростой историей, очень тихое и душевное. Потрясающие виды, интересный музей, уникальные храмы. Экскурсию рекомендую.