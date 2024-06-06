1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Только в тёплый сезон: по желанию и за дополнительную плату часть обратного пути можно осуществить на рейсовом теплоходе»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
«Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Круиз
1 час
В тренде
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова 51
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте по Волге
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
«При желании во время прогулки вы можете поучиться управлять яхтой: помочь капитану отдать якорь при швартовке, постоять у штурвала, узнать, как ловить попутный ветер, и познакомиться с основными принципами хождения под парусом»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
«На теплоходе вместимостью до 130 человек вы проплывете вдоль ключевых достопримечательностей татарской столицы и сделаете снимки с выгодного ракурса»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
- mmikhail6 июня 2024всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
- ЕЕвгения5 июня 2024Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
- ТТатьяна1 июня 2024Руфат очень хороший гид.
- ММарина26 мая 2024Речная прогулка (2 часа так и не состоялась,). Это огорчило больше всего, остальное всё отлично. Но, мааааааало, всего час. А
- ВВиктория23 мая 2024Ездили 23.04. 24 с мужем и сыном 11 лет. Поездка получилось очень насыщенной и увлекательно. Руфат - великолепный рассказчик. Мы
- ООльга19 мая 2024Очень понравилось. Отличный катер: чистый, защищенный от ветра и брызг, быстроходный, надежный, тёплый. Отличный капитан: профессиональный, спокойный, внимательный, интересно рассказывает,
- ЮЮрий17 мая 2024👍‼️
- ООксана13 мая 2024Выше всяких похвал! Прогулка была яркая, эмоциональная, запоминающаяся! Капитану Игоря отдельное спасибо за эмоции подаренные детям!
- ИИрина9 сентября 2023Отличная экскурсия, супер впечатления. Капитан 5 звезд.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Круизы»
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