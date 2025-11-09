Легендарная стендап-экскурсия добралась до улиц Казани, и у вас есть уникальный шанс взглянуть на главные достопримечательности города по-новому — непринужденно и с юмором! Вас ждет исторический стендап-концерт: будем узнавать интересные факты, искать потайные уголки и памятники Ленину (да, он не один!), и все это — в компании комика-экскурсовода.
Описание экскурсии
По Казани с юмором
Легендарная стендап-экскурсия теперь и в Казани! Стендап уже давно завоёвывает сцены российских городов, а сейчас еще и выходит и на улицы. У вас есть уникальный шанс взглянуть на главные достопримечательности города новым взглядом — легко, непринужденно и с юмором. От Чёрного озера до реки Казанка, от бронзовых учёных до пластмассовых китайцев, от безумных выходок Лобачевского-студента до истории успеха Габдуллы Тукая, от памятника Ленину до… памятника Ленину (да, у нас реально много памятников Ленину). Казань не только древняя, но и прикольная — и на экскурсии вы убедитесь в этом сами. Интересные исторические факты, казанские достопримечательности, которые вы раньше не видели или не придавали им значения — и всё это в сопровождении комика-экскурсовода. По сути, вас ждет исторический стендап-концерт. Мы открыли новую страницу познавательных развлечений! Будь среди первых, кто это увидит! Важная информация: Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждому участнику экскурсии выдадут специальный радиогид и наушники.
Оплатить остаток суммы за билет можно переводом на месте. В летний период обязательно надевайте головной убор! При высоких температурах берите с собой воду, при дожде — зонт. При сильном дожде сеанс экскурсии отменяется! Информация об отмене появляется не менее чем за час до мероприятия, вам сообщат от отмене на почту, смс или звонком. Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить их на сеанс экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Влюблённых и парк «Чёрное озеро»
- Дом Ушковой
- Студгородок КФУ
- Ленинский сад
- Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
- Площадь Свободы
- Памятник Карлу Фуксу
Что включено
- Прогулка с комиком-экскурсоводом
- Радиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Лобачевского, 5, арка влюбленных в парке «Чёрное озеро»
Завершение: Памятник Карлу Фуксу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждому участнику экскурсии выдадут специальный радиогид и наушники
- Оплатить остаток суммы за билет можно переводом на месте
- В летний период обязательно надевайте головной убор! При высоких температурах берите с собой воду, при дожде - зонт
- При сильном дожде сеанс экскурсии отменяется! Информация об отмене появляется не менее чем за час до мероприятия, вам сообщат от отмене на почту, смс или звонком
- Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить их на сеанс экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
9 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, стендап разминка, знакомство группы! Как сглаживались паузы, реплики. И по информации по знакомым местам тоже супер! Мы заценили!
Л
Людмила
5 ноя 2025
Интересно, познавательно, необычно и с шуточками🙃
Л
Людмила
3 ноя 2025
Е
Елена
27 окт 2025
Спасибо большое Матвею Ромашкину, за супер экскурсию по городу с юмором! Было реально смешно и интересно! Потом ещё пошли в Камеди-клаб и там от души посмеялись! Экскурсию обязательно рекомендую всем!
И
Инна
14 окт 2025
Очень классно провели время с друзьями, насладились видами Казани, интересной, познавательной экскурсией, приправленной прекрасным чувством юмора Матвея. Благодаря этой прогулке полюбили Казань еще больше!) здОрово, что для стендап экскурсии выбран такой неизбитый, не попсовый маршрут. Однозначно рекомендую!
Е
Екатерина
10 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Алиса профессионал! Душевно, очень познавательно, для обзорной глубина достойная!
Е
Елена
10 окт 2025
Потрясающая экскурсия, рекомендую!
Интересно, весело, интерактивно
Спасибо Матвею Ромашкину за шутки-прибаутки и много нового и интересного, что можно было узнать о Казани в непривычном нудном ключе со стандартным экскурсоводом, а вот так с драйвом, кайфом и зарядом хорошего настроения 🫶 процветания этому формату экскурсий и лично Матвею 🙌
Интересно, весело, интерактивно
Спасибо Матвею Ромашкину за шутки-прибаутки и много нового и интересного, что можно было узнать о Казани в непривычном нудном ключе со стандартным экскурсоводом, а вот так с драйвом, кайфом и зарядом хорошего настроения 🫶 процветания этому формату экскурсий и лично Матвею 🙌
Г
Галина
6 окт 2025
Очень интересно прошла экскурсия! Это было сочетание рассказов туристического гида с большим количеством шуток. Очень необычно. Советую сходить и попробовать такой вариант экскурсии
Е
Евгения
14 сен 2025
В целом было интересно и достаточно весело, атмосфера легкая, без излишнего пафоса. Экскурсовод умело сочетал информацию о городе с юмористическими вставками, что делало прогулку более живой и ненавязчивой. Подойдет для тех, кто хочет познакомиться с Казанью в необычном формате и провести время с улыбкой.
А
Алина
11 сен 2025
Очень советую всем гостям города — особенно тем, кто любит нестандартные форматы. Хороший звук через радиогид, всё слышно чётко. Даже в толпе было комфортно. Редко когда экскурсия вызывает столько смеха и удовольствия!
Е
Елена
9 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Весело, занимательно, необычно. Запомнили много интересной информации и по-другому взглянули на Казань. Рекомендую!
Н
Наталья
4 сен 2025
Т
Тага
31 авг 2025
Эта экскурсия — просто супер! Комик-экскурсовод так держал внимание, что я не заметил, как пролетело время. Даже будучи местным, узнал кучу нового о Казани. Было весело и совсем не скучно,
С
Самира
31 авг 2025
Порадовало, что экскурсия для 18+, и никто не “зажимался”. Шутки были уместны и без перегибов. Сразу чувствуется живой формат — это не просто рассказ, а настоящее выступление, в которое вовлечён каждый.
М
Мила
28 авг 2025
Спасибо за крутой вечер! Было весело, местами прям угарно 😂 И при этом — по делу
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 3 чел.
История Казани в лицах
Узнайте, как развивалась Казань через призму истории. От Кремля до IT-парка - вас ждут удивительные открытия и захватывающие рассказы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6933 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
Коренная татарка расскажет о жизни Казани, её истории и традициях. Побывайте в исторических местах и насладитесь татарским чаем с национальной выпечкой
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и легенды Казани: индивидуальная экскурсия
Казань хранит множество тайн, которые можно раскрыть на этой увлекательной экскурсии. Откройте для себя мистические истории и легенды города
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.