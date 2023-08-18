Увидеть, как старинные здания, разрушаясь, продолжают украшать город, и узнать их историю и судьбу
Разрушающиеся дома подобны умирающим титанам: им не нашли нового применения, но именно благодаря им в городе сохраняется особая атмосфера. В отличие от отреставрированных, покрытых свежей краской зданий здесь всё дышит историей.
Я покажу вам живописные руины, расскажу, кто в них жил, почему они были заброшены и в чём ценность их архитектуры.
Я покажу вам живописные руины, расскажу, кто в них жил, почему они были заброшены и в чём ценность их архитектуры.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Моя экскурсия посвящена старинным зданиям Казани, которые разрушаются, не функционируют, но при этом составляют историческую и культурную канву нашего города. Вы услышите истории домов, которые принадлежали богатейшим купцам, дворянам и другим выдающимся жителям.
- Так, осыпающаяся кладка монастыря перенесёт вас во времена, когда монахини наполняли скромной жизнью стены обители. А у театрального общежития можно представить, как будущие служители Мельпомены одалживали друг у друга соль….
- На этой прогулке вы узнаете много нового о Казани, а после неё сможете ответить на вопрос: восстановить, разрушить или не трогать эти странные пустынные дома в самом сердце нашего города?
В программе экскурсии
- Александровский пассаж (торговое здание).
- Мергасовский дом (первый дом-коммуна в Казани).
- Петропавловский переулок (руины Дворянского собрания и купеческих домов, пострадавших при пожаре).
- Дом Свешникова (бывшее общежитие актёров).
- Дом Щетинкина.
- Руины Николо-Тульского монастыря и многое другое.
Организационные детали
- Мы рассматриваем руины снаружи, со стороны улицы, не посещая сами разрушающиеся здания.
- Экскурсия длится 1 час 45 минут, в середине можно сделать перерыв в кафе.
в будние дни в 19:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Кремлёвская
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 19:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 18:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Казани
Меня зовут Екатерина, я окончила Казанский университет по специальности культурология. Всю жизнь я интересовалась историей искусств и архитектуры. Мне нравятся необычные и загадочные места нашего города, и я хотела бы показать их таким же любопытным людям, как и я сама:)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
18 авг 2023
Очень приятная экскурсия. Екатерина рассказывает интересно, легко и с удовольствием. Являясь жителями Казани, открыли для себя новое в истории города, посмотрели на город с иной - не туристической фасадной и не обыденной стороны. Чувствуется любовь и бережное отношение гида к городу и его истории, и эти чувства передаются слушателям.
Б
Богдана
10 авг 2023
Очень интересная экскурсия. Прогулка по центру с интересным рассказом. Всем советую. Екатерина хорошо рассказывает, очень комфортный темп и атмосфера
А
Анастасия
6 авг 2023
Супер интересная экскурсия! Сама не ожидала. Очень сомневалась- идти или нет. Но эта оказалась одна из лучших экскурсий по Казани. Столько всего интересного и впечатляющего мы увидели. Были с дочкой 14 лет, которой экскурсия очень понравилась. Спасибо организаторам и прекрасному гиду - Екатерине🙂
Г
Гульнара
28 июля 2023
Екатерина - отличный экскурсовод. Маршрут хорошо продуман. Слушать Екатерину легко и интересно. Понравилось, что рассказ был и об истории, и об архитектуре, и о культурной жизни. Рекомендуем экскурсию! Намного интереснее стандартных маршрутов по Казани.
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