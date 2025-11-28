Мы пройдём по исторической части Казани — от улицы Карла Маркса до Стрелецкой слободы, где в 16 веке была обретена чудотворная икона, — и погрузимся в её многовековую жизнь. Вы увидите собор Казанской иконы Божьей Матери и Богородицкий монастырь.
Исследователь Василий Егерев называл ансамбль этих улиц архитектурной жемчужиной города — и вы поймёте почему!
Исследователь Василий Егерев называл ансамбль этих улиц архитектурной жемчужиной города — и вы поймёте почему!
Описание экскурсии
- Мы погуляем по Большой Красной улице и поговорим об истории тысячелетней Казани — вспомним важнейшие страницы её прошлого
- Вы узнаете об обретении чудотворной Казанской иконы Божьей Матери и побываете на месте её появления. Познакомитесь с Богородицким монастырём, где икона хранится сегодня, и увидите главную святыню
- Пройдём по красивейшей улице города — Федосеевской, где сливаются старинная и современная Казань. Нас ждёт архитектура 18–19 веков и яркие примеры новейших городских решений
- При желании посетим музей Казанской Иконы
- Экскурсия завершится на Кремлёвской набережной
Организационные детали
Билет в музей оплачивается отдельно — 250 ₽, льготный — 150 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Якова Шейнкмана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 48 туристов
Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Смогу ответить почти на все вопросы о татарах, их уникальной истории
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
Прогулка по Казани раскрывает её архитектурные тайны и истории жителей. Окунитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:30, в среду в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00
28 ноя в 12:30
30 ноя в 14:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Все архитектурные шедевры Казани за один день
Исследовать культовые места - от кремля до Вселенского храма
Начало: Возле Спасской башни
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
17 100 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
Казань в объективе
Индивидуальная прогулка по самым атмосферными локациям центра с гидом-фотографом
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
4100 ₽ за человека