Прогуляться по неизведанным местам исторического центра и погрузиться в эпоху
Мы вдумчиво пройдём по улочкам Старой Казани, до которых не часто добираются путешественники. Вас будет окружать старинная застройка. Вы увидите Лядской и Фуксовский сады, пройдёте по улицам Муштари, Большой Красной, Гоголя. Рассматривая детали зданий, узнаете о стилях и идеях того времени. Услышите истории о домах и их обитателях. И представите, какой здесь была жизнь сто лет назад.
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Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Где искать единственную в Казани химеру
- О каком доме шептались, что здесь слишком много масонских символов
- Где в Казани находился дом, очень напоминающий дом Зингера в Петербурге
- В каком скандале оказался замешан будущий писатель Алексей Толстой, будучи в Казани
- Какой знак на всех своих домах оставлял архитектор Олешкевич
- Как расшифровать символику на воротах одного интересного особняка
- Как отличить чебаксинскую ковку и чем она знаменита
- Кого и почему в Казани называли бакыр-бабаем, или «медным дедушкой»
- В чём секрет памятника Карлу Фуксу, ректору Императорского Казанского университета
- Чем любопытен дом, который себе построил в Казани учитель французского
- Где находится один из первых детских садиков города
А ещё вы увидите двор, где сохранились каретники. Встретите несколько уютных памятников. Пройдёте парой неочевидных тропинок. А в конце откроете прекрасный вид на город и реку Казанку.
Организационные детали
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Лядском садике
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 777 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала лучшим экскурсоводом Казани. Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасём город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюблённых в своё дело гидов.
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