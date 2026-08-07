Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы вдумчиво пройдём по улочкам Старой Казани, до которых не часто добираются путешественники. Вас будет окружать старинная застройка. Вы увидите Лядской и Фуксовский сады, пройдёте по улицам Муштари, Большой Красной, Гоголя. Рассматривая детали зданий, узнаете о стилях и идеях того времени. Услышите истории о домах и их обитателях. И представите, какой здесь была жизнь сто лет назад.