Мы вдумчиво пройдём по улочкам Старой Казани, до которых не часто добираются путешественники. Вас будет окружать старинная застройка. Вы увидите Лядской и Фуксовский сады, пройдёте по улицам Муштари, Большой Красной, Гоголя. Рассматривая детали зданий, узнаете о стилях и идеях того времени. Услышите истории о домах и их обитателях. И представите, какой здесь была жизнь сто лет назад.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Где искать единственную в Казани химеру
- О каком доме шептались, что здесь слишком много масонских символов
- Где в Казани находился дом, очень напоминающий дом Зингера в Петербурге
- В каком скандале оказался замешан будущий писатель Алексей Толстой, будучи в Казани
- Какой знак на всех своих домах оставлял архитектор Олешкевич
- Как расшифровать символику на воротах одного интересного особняка
- Как отличить чебаксинскую ковку и чем она знаменита
- Кого и почему в Казани называли бакыр-бабаем, или «медным дедушкой»
- В чём секрет памятника Карлу Фуксу, ректору Императорского Казанского университета
- Чем любопытен дом, который себе построил в Казани учитель французского
- Где находится один из первых детских садиков города
А ещё вы увидите двор, где сохранились каретники. Встретите несколько уютных памятников. Пройдёте парой неочевидных тропинок. А в конце откроете прекрасный вид на город и реку Казанку.
Организационные детали
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лядском садике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2065 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из
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