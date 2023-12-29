Казань на рубеже 19-20 веков
Индивидуальная экскурсия в Казани

Прогуляться по неизведанным местам исторического центра и погрузиться в эпоху

Мы вдумчиво пройдём по улочкам Старой Казани, до которых не часто добираются путешественники. Вас будет окружать старинная застройка. Вы увидите Лядской и Фуксовский сады, пройдёте по улицам Муштари, Большой Красной, Гоголя. Рассматривая детали зданий, узнаете о стилях и идеях того времени. Услышите истории о домах и их обитателях. И представите, какой здесь была жизнь сто лет назад.
Казань на рубеже 19-20 веков
Казань на рубеже 19-20 веков
Казань на рубеже 19-20 веков
Казань на рубеже 19-20 веков
Казань на рубеже 19-20 веков
Казань на рубеже 19-20 веков
Ближайшие даты:
29
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30
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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Где искать единственную в Казани химеру
  • О каком доме шептались, что здесь слишком много масонских символов
  • Где в Казани находился дом, очень напоминающий дом Зингера в Петербурге
  • В каком скандале оказался замешан будущий писатель Алексей Толстой, будучи в Казани
  • Какой знак на всех своих домах оставлял архитектор Олешкевич
  • Как расшифровать символику на воротах одного интересного особняка
  • Как отличить чебаксинскую ковку и чем она знаменита
  • Кого и почему в Казани называли бакыр-бабаем, или «медным дедушкой»
  • В чём секрет памятника Карлу Фуксу, ректору Императорского Казанского университета
  • Чем любопытен дом, который себе построил в Казани учитель французского
  • Где находится один из первых детских садиков города

А ещё вы увидите двор, где сохранились каретники. Встретите несколько уютных памятников. Пройдёте парой неочевидных тропинок. А в конце откроете прекрасный вид на город и реку Казанку.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Лядском садике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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