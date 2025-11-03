читать дальше

выйти не потревожив остальных сидящих на ней людей. В ходе МК нужно было несколько раз вставать, но сделать это комфортно нереально. Хотелось бы, чтобы были стулья персональные у участников.

2. Не продуман тайминг экскурсии, мы ее не дослушали до конца и нас пригласили вернуться на МК, так и не продолжим после чаепития начатую экскурсию.