Чак-чак - это не просто десерт, а сладкая история татарского народа.
На мастер-классе в Казани участники научатся готовить тесто, скатывать палочки и заливать их медовым сиропом. Это мероприятие подходит для взрослых
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍯 Научитесь готовить чак-чак
- 🎉 Узнайте историю десерта
- 👗 Примерьте национальные костюмы
- 📸 Сделайте яркие фотографии
- 🧠 Участвуйте в интерактивном квизе
Ближайшие даты:15
ноя
Время начала: 12:00
Что можно увидеть
- Татарская кухня
Описание мастер-класса
- Вы научитесь готовить тесто, скатывать аккуратные палочки и заливать их медовым сиропом по старинному рецепту.
- Узнаете историю чак-чака и его значение в татарской культуре — от праздничного блюда до символа гостеприимства.
- Попробуете свои кулинарные творения за дружеским чаепитием с другими татарскими сладостями.
- Примерите национальные костюмы и сделаете яркие фотографии на фоне традиционного интерьера (по желанию).
- Поучаствуете в интерактивном квизе и ближе познакомитесь с обрядами, бытом и культурой татарского народа.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет.
- Мастер-класс проведет повар из нашей команды.
- Фото в национальных костюмах — 400 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1615 ₽
|Инвалиды
|1281 ₽
|Участники СВО
|1281 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старо-татарской слободе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1008 туристов
Меня зовут Семён. Я и моя команда профессиональных гидов-специалистов по разным направлениям покажем вам Казань с самых интересных сторон. Мы стремимся сделать каждую экскурсию не просто прогулкой, а настоящим открытием. Наши экскурсии — это сочетание истории и архитектуры, религии и культуры, гастрономии, современных технологий и активных развлечений. Мы знаем, как сделать путешествие насыщенным, комфортным и без лишней суеты.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
3 ноя 2025
Мастер-класс понравился, чак-чак вышел действительно вкусным, соответствующим описанию. Ведущие очень приятные, доброжелательные. Спасибо огромное организаторам!
Н
Наталья
17 окт 2025
Получила массу положительных эмоций и продуктивных знаний от мастер- класса! Девочки - профессионалы своего дела! Спасибо за прекрасный вечер! Всё было вкусно, понятно и красиво!
М
Мария
2 сен 2025
Мастер-класс понравился, чак-чак получился волшебным, пальчики оближешь, чаепитие душевное вышло.
Из того, что можно доработать, чтобы МК были безупречными:
1. Стол для мастер-класса с огромными лавками на 4 человека, из-за которых невозможно
Л
Любовь
26 авг 2025
Отличный мастер-класс. Прекрасные ведущие. Чак-чак получился очень вкусным!
И
Ирина
25 авг 2025
Все просто идеально! От души рекомендую!!! Прийду на другие мастер классы)))
Азизова
8 авг 2025
Было очень интересно и вкусно!
С
Светлана
7 июл 2025
Спасибо за интересную и вкусную экскурсию! Всем советую!
О
Ольга
3 июл 2025
Замечательный мастер-класс для детей и взрослых. Всем интересно и весело! Вам расскажут много интересного о традициях и кухне татар, сможете посоревноваться и потанцевать. А в заключение - чаепитие с чак-чаком собственного приготовления.
Спасибо за приятные впечатления!
А
Алёна
22 июн 2025
Прекрасный мастер-класс,спасибо
Н
Наталия
16 июн 2025
Очень интересный мастер-класс, возможность послушать историю происхождения и самим принять участие в приготовлении чак-чака, а всё заканчивается прекрасным чаяпитеем
