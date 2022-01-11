Вас разделят на 2 группы и расположат в женской и мужской частях дома. Встреча обещает быть не только интересной, но и вкусной: меню обеда и ужина состоит только из блюд татарской кухни. Азу, эчпочмак, чак-чак, кош теле, кыстыбый, чай с курагой — вы попробуете всё это, а также узнаете больше о кушаньях через легенды и сказания.
Хозяева дома расскажут вам, как раньше жил народ и чем промышлял, какие традиции и обряды сохранились по сей день. Не обойдут стороной и праздники: вы узнаете о таких, как Навруз, Нардуган, Сабантуй и многих других. Кроме застольных бесед будут музыка и игры!