В гости в татарский дом Бая: угощения и беседы

За обедом или ужином из национальных блюд послушать о традициях народа

5
1 отзыв
Это групповая экскурсия в главный дом татарского села. На встрече вы поймёте, почему гостеприимство татар известно на всю Россию.

Хозяева увлекут вас рассказами об укладе жизни народа, познакомят с местной кухней и поднимут настроение разными играми и забавами.
В гости в татарский дом Бая: угощения и беседы
В гости в татарский дом Бая: угощения и беседы
В гости в татарский дом Бая: угощения и беседы
В гости в татарский дом Бая: угощения и беседы
Ближайшие даты:
10
сен
11
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Яства и колорит

Вас разделят на 2 группы и расположат в женской и мужской частях дома. Встреча обещает быть не только интересной, но и вкусной: меню обеда и ужина состоит только из блюд татарской кухни. Азу, эчпочмак, чак-чак, кош теле, кыстыбый, чай с курагой — вы попробуете всё это, а также узнаете больше о кушаньях через легенды и сказания.

Погружение в культуру татар

Хозяева дома расскажут вам, как раньше жил народ и чем промышлял, какие традиции и обряды сохранились по сей день. Не обойдут стороной и праздники: вы узнаете о таких, как Навруз, Нардуган, Сабантуй и многих других. Кроме застольных бесед будут музыка и игры!

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • В зависимости от времени экскурсии, вас будут угощать обедом или ужином

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Университетская в Казани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
О
11 янв 2022
Интересно!спасибо за впечатления

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