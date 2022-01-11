Это групповая экскурсия в главный дом татарского села. На встрече вы поймёте, почему гостеприимство татар известно на всю Россию. Хозяева увлекут вас рассказами об укладе жизни народа, познакомят с местной кухней и поднимут настроение разными играми и забавами.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Яства и колорит

Вас разделят на 2 группы и расположат в женской и мужской частях дома. Встреча обещает быть не только интересной, но и вкусной: меню обеда и ужина состоит только из блюд татарской кухни. Азу, эчпочмак, чак-чак, кош теле, кыстыбый, чай с курагой — вы попробуете всё это, а также узнаете больше о кушаньях через легенды и сказания.

Погружение в культуру татар

Хозяева дома расскажут вам, как раньше жил народ и чем промышлял, какие традиции и обряды сохранились по сей день. Не обойдут стороной и праздники: вы узнаете о таких, как Навруз, Нардуган, Сабантуй и многих других. Кроме застольных бесед будут музыка и игры!

Организационные детали