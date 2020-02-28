14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Происхождение слободы

Вы узнаете, что, оказывается, в нашем городе вплоть до 20 века были резервации коренного населения. Я расскажу о причинах этого вынужденного выселения из их родного кремля и образовании татарской слободы на озере Кабан, на дне которого до сих пор отражают солнечный свет ханские сокровища. Вы пройдете по его набережной и заглянете в усадьбу, где познакомитесь с особенностями быта, устройством купеческого дома и сладостями в национальном магазине. А также посмотрите на современных обитателей татарского дворика в контактном зоопарке.

Жизнь казанских татар

Гуляя по пешеходной улице, вы услышите, как в 19 веке проходила свадебная церемония городских татар и были ли среди них многоженцы. Узнаете, чем занимались городские жители и с какими трудностями сталкивались в имперской России, как уезжали учиться за границу и возвращались оттуда уже учеными мужами, которые известны на весь мир и именами которых сегодня называются казанские мечети.

Старинные мечети

Невозможно представить Старо-татарскую слободу без старейшей мечети Казани — Аль Марджани, где для вас, наверняка, станет загадкой, почему городу более 1000 лет, а ей всего 250, и выглядит она как барочный особняк. Осматривая внутреннее убранство, вы узнаете об отличиях ортодоксального ислама от татарского. Подробнее об этом передовом взгляде на повседневную жизнь вам расскажет уже вторая старинная мечеть — Апанаевская, где мы, в частности, поговорим об отношении общества к местным женщинам в первой половине 19 столетия и о достаточно свободных нравах для того времени. А если будет возможность и время, почитаем письма татарских женщин, живших в ту эпоху.

Чайная церемония (дополнительная опция)

По желанию, экскурсию можно продлить душевным чаепитием с татарской выпечкой. В одном из заведений для вас будет организована дегустация душистого чая и традиционных блюд: лепешек с начинками «кыстыбый», пирога «губадия с кортом», а также сладостей «чак-чак» и «талкыш каляве».

Кому подходит экскурсия

Учитывая наполненность темы, прогулка рекомендуется людям старше 16 лет.