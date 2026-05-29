14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу, как случилось вынужденное выселение коренного народа из их родного кремля и появилась татарская слобода на озере Кабан, на дне которого до сих пор отражают солнечный свет ханские сокровища.
Вы пройдёте по набережной и заглянете в усадьбу, где познакомитесь с особенностями быта и устройством купеческого дома.
Услышите, как в 19 веке проходила свадебная церемония городских татар и были ли среди них многоженцы.
Узнаете, чем занимались горожане, как они уезжали учиться за границу и возвращались оттуда учёными мужами.
Рассмотрите Аль Марджани — старейшую мечеть Казани — и поймёте, почему она намного младше города и выглядит как барочный особняк. А ещё я поделюсь, кому понадобилось строить Сенную мечеть на базаре и как татарский Пушкин искал себе новых родителей.
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 16 лет
Мечеть осматриваем снаружи
По желанию экскурсию можно дополнить душевным чаепитием с татарской выпечкой. Доплата — от 2000 ₽ за 5 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6850 туристов
Мне не нравятся скучные и академические экскурсии, поэтому я превращаю классическую экскурсию в дружескую прогулку. При этом являюсь лицензированным гидом I категории по памятникам ЮНЕСКО: Казанский кремль, остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и Национальный музей Республики Татарстан.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ксения
Познавательный и увлекательный экскурс в историю Казани. Александр - эрудированный рассказчик, охотно делится своими знаниями и отвечает на все вопросы. При этом формат общения легкий и дружелюбный, время пролетает незаметно. Рекомендую
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Виктория
Из всех экскурсоводов, с которыми нам довелось познакомиться в Казани, больше всех запомнился нам Александр! Чувствуется, что у человека много знаний по истории края, его культурных традициях и особенностях. В читать дальшеуменьшить
Старо-татарской слободе получилось окунуться в жизнь того времени и быт татар, проживающих в этих деревянных домиках. Александр интересный рассказчик и человек с юмором (что всегда приятно и делает экскурсию лёгкой и увлекательной). В завершение экскурсии все вместе заглянули в чайную и угостились татарскими сладостями и выпечкой. Очень рекомендуем и экскурсию и гида!
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А
Анна
Отлично провели время вместе с нашим гидом Александром! Весело, с задором и юмором наш гид вёл по маршруту, время пролетело незаметно. Даже часто скучающие на экскурсиях подростки были в восторге! Спасибо Александру за интересный рассказ!
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Е
Евгения
Благодарим Александра за экскурсию. Советуем не только взрослым группам но и группам с детьми. Александр интересный рассказчик -скучно ни кому не будет. Советуем
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Светлана
Александр - интересный рассказчик. Исторические факты, обычаи и обряды подавались нескучно - тонкий юмор, живые примеры и тактильные предметы. Многое и запомнилось благодаря наглядности, которую можно было увидеть, пощупать и даже ощутить запах. Понравилось и то, что можно задать любой вопрос. И Александр "не полезет в карман" за ответом. Спасибо
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Диана
Отличная экскурсия, Александр провёл её с юмором, интересно, непринуждённо, не информация из Википедии, а своя авторская подача! Рекомендую.
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