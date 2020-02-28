14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь

О быте, религии и традициях казанского коренного населения в 18-19 веках

Александр
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Александр – ваш гид
Так много татар живет в мире, и там мало о них знают...

И, пожалуй, еще меньше знают о казанских татарах.

А между тем, они составляют ведущую группу второго по численности этноса России, обладают интереснейшей культурой и историей, а тысячелетний путь их традиционного вероисповедания заслуживает отдельного внимания.

На прогулке по кварталу, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети, вы познакомитесь с исконным укладом жизни, узнаете, кем были их предки и какие обычаи соблюдали.

А в завершение, по желанию, примете участие в чайной церемонии с восточной выпечкой.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Встреча на улице Татарстан
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь

Что вас ожидает

Происхождение слободы
Вы узнаете, что, оказывается, в нашем городе вплоть до 20 века были резервации коренного населения. Я расскажу о причинах этого вынужденного выселения из их родного кремля и образовании татарской слободы на озере Кабан, на дне которого до сих пор отражают солнечный свет ханские сокровища. Вы пройдете по его набережной и заглянете в усадьбу, где познакомитесь с особенностями быта, устройством купеческого дома и сладостями в национальном магазине. А также посмотрите на современных обитателей татарского дворика в контактном зоопарке.

Жизнь казанских татар
Гуляя по пешеходной улице, вы услышите, как в 19 веке проходила свадебная церемония городских татар и были ли среди них многоженцы. Узнаете, чем занимались городские жители и с какими трудностями сталкивались в имперской России, как уезжали учиться за границу и возвращались оттуда уже учеными мужами, которые известны на весь мир и именами которых сегодня называются казанские мечети.

Старинные мечети
Невозможно представить Старо-татарскую слободу без старейшей мечети Казани — Аль Марджани, где для вас, наверняка, станет загадкой, почему городу более 1000 лет, а ей всего 250, и выглядит она как барочный особняк. Осматривая внутреннее убранство, вы узнаете об отличиях ортодоксального ислама от татарского. Подробнее об этом передовом взгляде на повседневную жизнь вам расскажет уже вторая старинная мечеть — Апанаевская, где мы, в частности, поговорим об отношении общества к местным женщинам в первой половине 19 столетия и о достаточно свободных нравах для того времени. А если будет возможность и время, почитаем письма татарских женщин, живших в ту эпоху.

Чайная церемония (дополнительная опция)
По желанию, экскурсию можно продлить душевным чаепитием с татарской выпечкой. В одном из заведений для вас будет организована дегустация душистого чая и традиционных блюд: лепешек с начинками «кыстыбый», пирога «губадия с кортом», а также сладостей «чак-чак» и «талкыш каляве».

Кому подходит экскурсия

Учитывая наполненность темы, прогулка рекомендуется людям старше 16 лет.

Организационные детали

  • Вход в мечеть для женщин — строго в платках и в юбках ниже колен (их можно взять при входе).
  • Вход в мечеть для всех — без обуви, поэтому необходимо надеть носочки (их можно купить при входе).
  • Почти все время мы проведём на улице — лучше одеться по погоде.
  • На территории мечети запрещено находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения. При несоблюдении данного условия гид в праве отказать в проведении экскурсии!
  • Во время намаза мечеть закрыта для посещения в полдень в интервале с 11.30 ориентировочно до 13.00.
  • Продолжительность экскурсии с чайной церемонией увеличится на 1 час, в этом случае стоимость составит 3750 рублей (для группы от 1 до 10 человек) + 600 рублей/человека (стоимость дегустации). Обратите внимание: дегустацию необходимо оплатить заранее в полном объеме.
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Татарстан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Писатель. Лицензированный экскурсовод по памятникам ЮНЕСКО Казанский Кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и на Голубые озёра. Я готов помочь вам лучше узнать наш город.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Очень приятно оказаться на экскурсии в формате прогулки с увлеченным хорошо знающим свою историю и культуру гидом, от такой экскурсии остаются очень теплые воспоминания. Александр прекрасный рассказчик, отлично владеет информацией и прогулка с ним больше напоминает интересную беседу, в которой раскрывается история жизни татар.
Александр спасибо, было здорово!
8 февраля 2020
Провели прекрасно время в Старо-татарской слободе с гидом Александром. Замечательный молодой человек, грамотный, знает историю. Интересно рассказывает о традициях татар, посещение действующей мечети тоже очень интересно. Несмотря на зиму прекрасно погуляли по улочкам, а летом и весной там, наверно, супер здорово
7 января 2020
Интереснейшая экскурсия. Ходили с женой и сыном (17 лет). Все в восторге, в том числе, сын. Александр замечательный рассказчик, Чувствуются глубокие знания и умение их преподнести в простой и увлекательной форме.
Александр, огромное спасибо!
12 ноября 2019
Это была прекрасная экскурсия-прогулка по красивейшей старо-татарской слободе. Александр - отличный гид и рассказчик. В завершении экскурсии нас ждало чаепитие с традиционными татарскими сладостями и вкуснейшим чаем. Остались очень довольны!
Оя
7 октября 2019
Экскурсия очень компактная, но узнали много интересного и посетили мечеть
3 сентября 2019
Александр - прекраснейший рассказчик! Всем рекомендую !
25 августа 2019
Александр великолепный гид! его рассказ был информативен, но в то же время увлекателен. На вопросы были даны исчерпывающие ответы . Время пролетело незаметно. На какие -то события мы взглянули с новой для себя стороны.Если еще раз буду в Казани, обязательно обращусь именно к этому гиду.
23 августа 2019
Спасибо экскурсоводу Александру за информативную, интересную прогулку по Старотатарской слободе.
8 августа 2019
Спасибо за экскурсию!..Александр прекрасный рассказчик и собеседник.
Отвечал на вопросы,внимательно слушал нас. Рекомендую экскурсию с Александром,
14 июля 2019
очень понравилась экскурсия по Татарской Слободе... совершенно иное восприятие информации в индивидуальной экскурсии с гидом Александром, по сравнению с тем , когда ходишь в составе группы 30-50 человек. Очень понравилось, что Александр проводит экскурсию в форме неспешной прогулки хороших знакомых. Все было очень здорово!!! Спасибо, Александру!!!
Ещё 4 отзыва

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