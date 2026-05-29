14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Казанские татары — ведущая группа второго по численности этноса России. У них — интересная культура, богатая история и тысячелетний путь традиционного вероисповедания. Идём гулять по кварталу, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети, и знакомиться с исконным укладом жизни, обычаями и нравами тех, кто жил здесь.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я расскажу, как случилось вынужденное выселение коренного народа из их родного кремля и появилась татарская слобода на озере Кабан, на дне которого до сих пор отражают солнечный свет ханские сокровища.

Вы пройдёте по набережной и заглянете в усадьбу, где познакомитесь с особенностями быта и устройством купеческого дома.

Услышите, как в 19 веке проходила свадебная церемония городских татар и были ли среди них многоженцы.

Узнаете, чем занимались горожане, как они уезжали учиться за границу и возвращались оттуда учёными мужами.

Рассмотрите Аль Марджани — старейшую мечеть Казани — и поймёте, почему она намного младше города и выглядит как барочный особняк. А ещё я поделюсь, кому понадобилось строить Сенную мечеть на базаре и как татарский Пушкин искал себе новых родителей.

Организационные детали