1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ЛЛюдмила4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
- ЕЕлена4 июня 2024Добрый день! Пересмотрите маршрут, очень многое не увидели(например, детский кукольный театр). На след. день взяли экскурсию на 2-х этажном автобусе - досмотрели. Достаточно продолжительная по времени, устали. В целом отлично. Спасибо.
- ЮЮлия16 мая 2024Прекрасная, уютная экскурсия. Подробно всё объяснили, ответили на все вопросы. Всё очень понравилось. Спасибо за проведённое время.
- ППавел10 мая 2024Благодарим Арину за проверенную экскурсию! Побывали в Казанском Кремле, Богородицком монастыре, познакомились с основными достопримечательностями и историей Казани! Очень понравилось! Спасибо
- ММария6 мая 2024Увлекательная экскурсия на хорошем автомобиле с эрудированным гидом по известным и не очень широкой публике местам. Путешествие в историю проходит
- ААнна4 мая 2024Все было просто замечательно, очень понравилось, время пролетело незаметно. Спасибо вашей команде и Алле конкретно за этот день ☺️
- ООксана4 мая 2024Экскурсию проводил Вадим, это была неспешная, интересная, приятная во всех отношениях прогулка на комфортном автомобиле по великолепной Казани в компании чудесного молодого парня - обаятельного человека и большого знатока истории своего прекрасного города! Искренне всем рекомендуем!
- ЕЕвгений17 марта 2024Экскурсовод Данил Абдулхаев очень хорошо знает материал и умеет его подать. Также хорошо ориентируется при неожиданных вопросах
- ММарина4 декабря 2023Огромное спасибо Айгуль за прекрасное знакомство с Казанью. Наша семья из 5 человек приехала в Казань первый раз. Это было
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Для гурманов»
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