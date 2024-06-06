Для гурманов – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Для гурманов» в Казани, цены от 1 615 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Казанью и чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
13 отзывов
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Тайная жизнь Казани 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
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    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • Л
    Людмила
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Добрый день! Пересмотрите маршрут, очень многое не увидели(например, детский кукольный театр). На след. день взяли экскурсию на 2-х этажном автобусе - досмотрели. Достаточно продолжительная по времени, устали. В целом отлично. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Знакомство с Казанью и чаепитие
    Прекрасная, уютная экскурсия. Подробно всё объяснили, ответили на все вопросы. Всё очень понравилось. Спасибо за проведённое время.
  • П
    Павел
    10 мая 2024
    Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
    Благодарим Арину за проверенную экскурсию! Побывали в Казанском Кремле, Богородицком монастыре, познакомились с основными достопримечательностями и историей Казани! Очень понравилось! Спасибо
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
    Увлекательная экскурсия на хорошем автомобиле с эрудированным гидом по известным и не очень широкой публике местам. Путешествие в историю проходит
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    на одном дыхании. Спасибо гиду Елене!! Однозначно рекомендую для путешественников, которые впервые в Казани, заказать экскурсию на начало отдыха, чтобы потом было проще самим ориентироваться в городе

  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
    Все было просто замечательно, очень понравилось, время пролетело незаметно. Спасибо вашей команде и Алле конкретно за этот день ☺️
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Знакомство с Казанью и чаепитие
    Экскурсию проводил Вадим, это была неспешная, интересная, приятная во всех отношениях прогулка на комфортном автомобиле по великолепной Казани в компании чудесного молодого парня - обаятельного человека и большого знатока истории своего прекрасного города! Искренне всем рекомендуем!
  • Е
    Евгений
    17 марта 2024
    Тайная жизнь Казани 18+
    Экскурсовод Данил Абдулхаев очень хорошо знает материал и умеет его подать. Также хорошо ориентируется при неожиданных вопросах
  • М
    Марина
    4 декабря 2023
    Знакомство с Казанью и чаепитие
    Огромное спасибо Айгуль за прекрасное знакомство с Казанью. Наша семья из 5 человек приехала в Казань первый раз. Это было
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    удивительное путешествие по городу, очень познавательное, интересное. Айгуль - большая умница, с глубокими познаниями татарской и российской истории, культуры и религии,с хорошим чувством юмора и огромным позитивом. Если приедем ещё раз в Казань, а это обязательно произойдёт, то экскурсовод-это обязательно Айгуль.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Для гурманов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с Казанью и чаепитие
  2. Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
  3. Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
  4. Тайная жизнь Казани 18+
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Для гурманов" можно забронировать 4 экскурсии от 1 615 до 8 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 838 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год для гурманов, 838 ⭐ отзывов, цены от 1615₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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