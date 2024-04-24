Экскурсии с ужином в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Казани, цены от 1 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
«Ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей»
Завтра в 18:30
13 июня в 17:30
70004 900 за человека
В гости в татарский дом Бая: угощения и беседы
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
В гости в татарский дом Бая: угощения и беседы
За обедом или ужином из национальных блюд послушать о традициях народа
Начало: На улице Каюма Насыри 11 в Казани
«Встреча обещает быть не только интересной, но и вкусной: меню обеда и ужина состоит только из блюд татарской кухни: азу в горшочках, треугольник, кыстыбый, губадия, хворост, чак-чак и чай с травами»
Расписание: в субботу в 20:15
15 июня в 20:15
22 июня в 20:15
3 150 за человека
Эчпочмак своими руками
Групповая
2.5 часа
Эчпочмак своими руками
Ужин в ресторане и мастер-класс по приготовлению самого популярного татарского угощения (в группе)
Начало: У ресторана «Давыл»
«Мастер-класс проходит за ужином в ресторане:»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:45
14 июня в 18:45
15 июня в 18:45
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    В гости в татарский дом Бая: угощения и беседы
    Мероприятие очень понравилось детям 10 лет. Они с удовольствием и пели, и участвовали в конкурсах, и водили хоровод. Угощались тоже
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    с удовольствием. Для взрослых было немного простовато, такая хорошая художественная самодеятельность. Но для семьи, очень хорошо. Погрузились в традиции, послушали национальные песни и в целом остались очень довольны.

  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    В гости в татарский дом Бая: угощения и беседы
    Все понравилось. Интересно, весело, с юмором.
  • Е
    Евгения
    15 июня 2023
    Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
    Экскурсия нам понравилась. Было очень познавательно, интересно. Еда в ресторанчике вкусно приготовлена, поели с удовольствием национальные блюда. Время пролетело очень быстро. Спасибо Аиде за массу новых впечатлений!
  • А
    Александр
    9 июня 2023
    Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
    Аида прекрасная девушка, этакая зажигалка. Своим позитивным настроением заставляет забыть об усталости и заряжает энергией. Экскурсия очень понравилась. Видно, что Аида любит свой город, дорожит своей культурой и хочет поделиться этим с приезжими. Спасибо большое за незабываемое маленькое приключение.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «С ужином»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Эчпочмак своими руками
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 4 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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