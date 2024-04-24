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Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
«Ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей»
Завтра в 18:30
13 июня в 17:30
70004 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
В гости в татарский дом Бая: угощения и беседы
За обедом или ужином из национальных блюд послушать о традициях народа
Начало: На улице Каюма Насыри 11 в Казани
«Встреча обещает быть не только интересной, но и вкусной: меню обеда и ужина состоит только из блюд татарской кухни: азу в горшочках, треугольник, кыстыбый, губадия, хворост, чак-чак и чай с травами»
Расписание: в субботу в 20:15
15 июня в 20:15
22 июня в 20:15
3 150₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Эчпочмак своими руками
Ужин в ресторане и мастер-класс по приготовлению самого популярного татарского угощения (в группе)
Начало: У ресторана «Давыл»
«Мастер-класс проходит за ужином в ресторане:»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:45
14 июня в 18:45
15 июня в 18:45
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 апреля 2024В гости в татарский дом Бая: угощения и беседыМероприятие очень понравилось детям 10 лет. Они с удовольствием и пели, и участвовали в конкурсах, и водили хоровод. Угощались тоже
- ССветлана10 марта 2024В гости в татарский дом Бая: угощения и беседыВсе понравилось. Интересно, весело, с юмором.
- ЕЕвгения15 июня 2023Экскурсия нам понравилась. Было очень познавательно, интересно. Еда в ресторанчике вкусно приготовлена, поели с удовольствием национальные блюда. Время пролетело очень быстро. Спасибо Аиде за массу новых впечатлений!
- ААлександр9 июня 2023Аида прекрасная девушка, этакая зажигалка. Своим позитивным настроением заставляет забыть об усталости и заряжает энергией. Экскурсия очень понравилась. Видно, что Аида любит свой город, дорожит своей культурой и хочет поделиться этим с приезжими. Спасибо большое за незабываемое маленькое приключение.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «С ужином»
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