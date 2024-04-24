В гости в татарский дом Бая: угощения и беседы

читать дальше с удовольствием. Для взрослых было немного простовато, такая хорошая художественная самодеятельность. Но для семьи, очень хорошо. Погрузились в традиции, послушали национальные песни и в целом остались очень довольны.

Мероприятие очень понравилось детям 10 лет. Они с удовольствием и пели, и участвовали в конкурсах, и водили хоровод. Угощались тоже