Заинтересовать детей экскурсиями бывает так сложно — ведь большинству ребят совсем не хочется слушать исторические факты.
Но всё меняется, когда прогулка по городу проходит в формате квест-игры! Юным путешественникам предстоит непростая задача — нужно узнать место обитания казанского дракона. Их поджидают интересные вопросы, ребусы и загадки, а родители, конечно, помогут.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание квеста
Ребята поучаствуют в небольшой викторине и разгадают несложные загадки! А ещё:
- вместе послушаем голос дракона
- разберёмся, на какой галере Екатерина Вторая приплыла в Казань
- выясним, кем были татарские Ромео и Джульетта
- угадаем, что же делали казанские коты
- и даже станцуем татарский танец
- и многое-многое другое!
А в итоге детки соберут слово по буквам и узнают, где же всё-таки живёт дракон!
Маршрут прогулки
- Здание Национального музея
- Спасская башня
- Улица Кремлёвская
- Улица Баумана
- Памятник Коту Казанскому
- Национальный банк
- Старинная аптека
- Часы с необычным циферблатом
Организационные детали
- Квест подойдёт для детей 6–12 лет и их родителей
- Программа подходит только для групп до 8 человек
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Национального музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 98 туристов
Не люблю Казань, а обожаю. Могу о ней говорить бесконечно. Хочу, чтобы мои экскурсии прибавили вам знаний, осознанности, счастья. Сплотили семью или друзей. Надеюсь, мы интересно проведём вместе драгоценные минуты нашей жизни. И благодарю всех, кто выберет мои экскурсии — ведь от выбора гида зависит то, какие впечатления вы получите от города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
19 апр 2025
Были на экскурсии с ребенком 8 лет, участвовали вместе с ним в поиске ответов на вопросы и загадки. Приятная и интересная экскурсия, не перегруженная информацией, на которую можно смело отправиться с детьми и они будут увлечены квестом!
Д
Диана
7 апр 2025
Спасибо Диане за прекрасную экскурсию! Легкую, теплую, познавательную. Экскурсия проходит в игровой форме. Хорошая подача материала, детям было интересно и не скучно. Нам всем очень понравилось.
