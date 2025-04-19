Диана — ваш гид в Казани

Провела экскурсии для 98 туристов

Не люблю Казань, а обожаю. Могу о ней говорить бесконечно. Хочу, чтобы мои экскурсии прибавили вам знаний, осознанности, счастья. Сплотили семью или друзей. Надеюсь, мы интересно проведём вместе драгоценные минуты нашей жизни. И благодарю всех, кто выберет мои экскурсии — ведь от выбора гида зависит то, какие впечатления вы получите от города.