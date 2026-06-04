Три подлинных здания 19 века, бывшее медресе, театр Камала, традиционная усадьба — вот лишь часть нашего насыщенного маршрута. Шаг за шагом вы узнаете секреты двух старейших мечетей города и легенды озера Кабан, услышите о богатейших жителях слободы. Раскроете, почему Габдулла Тукай литературный гений и почему Шигабутдин Марджани совершил революцию в мусульманском образовании.
Разгадать Казань
Формат прогулки такой: вы получаете записку, в которой зашифровано следующее место, где находится новая записка. В вашем распоряжении будет сумка с дешифровщиками и вспомогательными предметами. Кроме того, можно выбрать один из двух вариантов квеста — с картой сокровищ или без. В первом случае подсказки помогут вам собрать карту, которая приведет к сюрпризу. При выборе любого формата будет познавательно и весело. А еще я с радостью подскажу, где выгоднее купить сувениры и вкуснейший чак-чак.
Кому подойдет квест
Формат понравится людям, которые любят головоломки, но для детей он будет очень сложен! Если что, я предупредил!) Приветствуется навык владения картами в смартфоне и браузером.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Юнусовская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 1501 туриста
Всем привет. Меня зовут Артур, я родился и вырос в Казани. Очень интересуюсь городом и его историей. С радостью поделюсь своими знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Артур, спасибо огромное за увлекательную квест-экскурсию! Нашей семье очень понравилось! Было интересно, познавательно и необычно! Будем рекомендовать Вас друзьям и знакомым! 😊
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Екатерина
Были на экскурсии с Артуром 14 июня. Он с первых минут заинтересовал всех - и взрослых, и девочек-подростков своими обширными знаниями, грамотно речью, интересной подачей материала! Узнавать город в формате читать дальшеуменьшить
квеста - это очень увлекательно, ненавязчиво и максимально интересно! Два часа пролетели очень быстро! Благодаря таким гидам, как Артур, влюбляешься в город! От всей души спасибо за душевное общение, новые знания, интересные места (перемячи были бесподобны;) Артур, желаем вам вдохновения на новые квесты! Вы потрясающий человек! Обязательно увидимся! Спасибо ещё раз!
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Ольга
Экскурсия - просто пушка, бомба, отвал всего. Мы очень любим брать индивидуальные экскурсии в незнакомых нам городах и в необычном формате, и чудесный гид Артур не подвёл, было интересно узнавать читать дальшеуменьшить
историю города и отдельные факты, параллельно разбираясь с разнообразными шифрами - представляю, какой объём работы был проделан. Некоторые загадки оказались довольно хитрыми! На следующий день мы продолжили прогулки, но теперь уже - снабженные знаниями об истории и культуре города. Вкусный чай был очень уместен:)
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Елена
Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии - это прежде всего экскурсовод! Поэтому смело бронируйте, не пожалеете. Артур, вам всяческих успехов и благополучия!
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Екатерина
Были на квесте с двумя детьми 10ти и 13ти лет. Дети активно участвовали и помогали. Артур - позитивный и обаятельный молодой человек. Очень приятно было прогуляться с ним два часа по очень симпатичному району Казани и послушать истории. А куда двигаться и про что будет рассказ-это как раз и нужно было угадать с помощью шифров. Спасибо!
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Елена
Очень рекомендую тем, кто любит интерактив- прекрасная подготовка, не стандартный креативный подход, интересная тема. Время пролетело незаметно. Такая подача материала создает правильный эмоциональный фон, способствующий погружению в историю и запоминанию фактов. С удовольствием сходили бы еще на одну экскурсию с Артуром
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