Приготовьтесь к непростым шифрам, головоломкам и загадкам! На этом квесте вы лучше узнаете и запомните старинную Казань, познакомитесь с татарской культурой. Будут истории красочных домов и легенды озера Кабан, мечети, театр и уютные улочки — все 2 часа пройдут в ненавязчивой форме и с живой беседой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Историческая и живописная часть Казани

Три подлинных здания 19 века, бывшее медресе, театр Камала, традиционная усадьба — вот лишь часть нашего насыщенного маршрута. Шаг за шагом вы узнаете секреты двух старейших мечетей города и легенды озера Кабан, услышите о богатейших жителях слободы. Раскроете, почему Габдулла Тукай литературный гений и почему Шигабутдин Марджани совершил революцию в мусульманском образовании.

Разгадать Казань

Формат прогулки такой: вы получаете записку, в которой зашифровано следующее место, где находится новая записка. В вашем распоряжении будет сумка с дешифровщиками и вспомогательными предметами. Кроме того, можно выбрать один из двух вариантов квеста — с картой сокровищ или без. В первом случае подсказки помогут вам собрать карту, которая приведет к сюрпризу. При выборе любого формата будет познавательно и весело. А еще я с радостью подскажу, где выгоднее купить сувениры и вкуснейший чак-чак.

Кому подойдет квест

Формат понравится людям, которые любят головоломки, но для детей он будет очень сложен! Если что, я предупредил!) Приветствуется навык владения картами в смартфоне и браузером.