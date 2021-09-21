Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе

Открыть тайны самого восточного уголка Казани

5
2 отзыва
Приготовьтесь к непростым шифрам, головоломкам и загадкам! На этом квесте вы лучше узнаете и запомните старинную Казань, познакомитесь с татарской культурой.

Будут истории красочных домов и легенды озера Кабан, мечети, театр и уютные улочки — все 2, 5 часа пройдут в ненавязчивой форме и с живой беседой.
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе

Что вас ожидает

Историческая и живописная часть Казани

Три подлинных здания 19 века, бывшее медресе, театр Камала, традиционная усадьба — вот лишь часть нашего насыщенного маршрута. Шаг за шагом вы узнаете секреты двух старейших мечетей города и легенды озера Кабан, услышите о богатейших жителях слободы. Раскроете, почему Габдулла Тукай литературный гений и почему Шигабутдин Марджани совершил революцию в мусульманском образовании.

Разгадать Казань

Формат прогулки такой: вы получаете записку, в которой зашифровано следующее место, где находится новая записка. В вашем распоряжении будет сумка с дешифровщиками и вспомогательными предметами. Кроме того, можно выбрать один из двух вариантов квеста — с картой сокровищ или без. В первом случае подсказки помогут вам собрать карту, которая приведет к сюрпризу. При выборе любого формата будет познавательно и весело. А еще я с радостью подскажу, где выгоднее купить сувениры и вкуснейший чак-чак.

Кому подойдет квест

Формат понравится людям, которые любят головоломки, но для детей он будет очень сложен! Если что, я предупредил. ) Приветствуется навык владения картами в смартфоне и браузером.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Юнусовской площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Артур
Артур
Всем привет. Меня зовут Артур, я родился и вырос в Казани. Очень интересуюсь городом и его историей. С радостью поделюсь своими знаниями и эмоциями!
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2 настоящих отзыва от туристов

Татьяна
21 сен 2021
Спасибо большое Артуру за потрясающую экскурсию! В первую очередь хотим отметить самого гида. Артур невероятный молодой человек! Мы были впечатлены его придумками, юмором и легкостью! С какой любовью он рассказывал о Казани! И что характерно, отвечал на любые возникшие вопросы. А это показатель не заученного материала, а эрудиции. Во-вторых, сам квест. Артур все здорово придумал. Доя нас он был непростой. Где-то нам даже приходилось обращаться за помощью к Артуру. Квест действительно интересный. Мы очень его всем рекомендуем. Как потом мы узнали, Артуру помогал раскладывать задания младший брат. Нас это так тронуло! Есть же у нас интересные и мотивированные ребята! Такие вызывают уважение и восхищение! И вот еще, в конце квеста нас ждал теплый и сердечный презент. Артур, спасибо Вам!
Я
6 сен 2021
Квест очень интересный. Маршрут, задания-всё продуманно великолепно. В процессе узнали много интересной информации о Казани, даже стихи на татарском Артур нам зачитал. Были с родителями, которые на всех экскурсиях быстро устают, тут же они были веселы и энергичны)Под конец нас ждал сюрприз в виде чак-чака и горячего чая, что пришлось очень кстати)Погода была очень ветреная. Спасибо, Артур. В следующих раз на экскурсию только к вам)Ждём новый квест)

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