Мои заказы

Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе

Открыть тайны самого восточного уголка Казани - в пешеходном формате
Приготовьтесь к непростым шифрам, головоломкам и загадкам! На этом квесте вы лучше узнаете и запомните старинную Казань, познакомитесь с татарской культурой.

Будут истории красочных домов и легенды озера Кабан, мечети, театр и уютные улочки — все 2 часа пройдут в ненавязчивой форме и с живой беседой.
5
74 отзыва
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе

Описание квеста

Историческая и живописная часть Казани

Три подлинных здания 19 века, бывшее медресе, театр Камала, традиционная усадьба — вот лишь часть нашего насыщенного маршрута. Шаг за шагом вы узнаете секреты двух старейших мечетей города и легенды озера Кабан, услышите о богатейших жителях слободы. Раскроете, почему Габдулла Тукай литературный гений и почему Шигабутдин Марджани совершил революцию в мусульманском образовании.

Разгадать Казань

Формат прогулки такой: вы получаете записку, в которой зашифровано следующее место, где находится новая записка. В вашем распоряжении будет сумка с дешифровщиками и вспомогательными предметами. Кроме того, можно выбрать один из двух вариантов квеста — с картой сокровищ или без. В первом случае подсказки помогут вам собрать карту, которая приведет к сюрпризу. При выборе любого формата будет познавательно и весело. А еще я с радостью подскажу, где выгоднее купить сувениры и вкуснейший чак-чак.

Кому подойдет квест

Формат понравится людям, которые любят головоломки, но для детей он будет очень сложен! Если что, я предупредил!) Приветствуется навык владения картами в смартфоне и браузером.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Юнусовская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 1501 туриста
Всем привет. Меня зовут Артур, я родился и вырос в Казани. Очень интересуюсь городом и его историей. С радостью поделюсь своими знаниями и эмоциями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
73
4
1
3
2
1
М
Артур, спасибо огромное за увлекательную квест-экскурсию! Нашей семье очень понравилось! Было интересно, познавательно и необычно! Будем рекомендовать Вас друзьям и знакомым! 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Были на экскурсии с Артуром 14 июня. Он с первых минут заинтересовал всех - и взрослых, и девочек-подростков своими обширными знаниями, грамотно речью, интересной подачей материала! Узнавать город в формате
читать дальшеуменьшить

квеста - это очень увлекательно, ненавязчиво и максимально интересно! Два часа пролетели очень быстро! Благодаря таким гидам, как Артур, влюбляешься в город! От всей души спасибо за душевное общение, новые знания, интересные места (перемячи были бесподобны;) Артур, желаем вам вдохновения на новые квесты! Вы потрясающий человек! Обязательно увидимся! Спасибо ещё раз!

Были на экскурсии с Артуром 14 июня. Он с первых минут заинтересовал всех - и взрослых,
Были на экскурсии с Артуром 14 июня. Он с первых минут заинтересовал всех - и взрослых,
Были на экскурсии с Артуром 14 июня. Он с первых минут заинтересовал всех - и взрослых,
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Экскурсия - просто пушка, бомба, отвал всего. Мы очень любим брать индивидуальные экскурсии в незнакомых нам городах и в необычном формате, и чудесный гид Артур не подвёл, было интересно узнавать
читать дальшеуменьшить

историю города и отдельные факты, параллельно разбираясь с разнообразными шифрами - представляю, какой объём работы был проделан. Некоторые загадки оказались довольно хитрыми! На следующий день мы продолжили прогулки, но теперь уже - снабженные знаниями об истории и культуре города.
Вкусный чай был очень уместен:)

Экскурсия - просто пушка, бомба, отвал всего. Мы очень любим брать индивидуальные экскурсии в незнакомых нам
Экскурсия - просто пушка, бомба, отвал всего. Мы очень любим брать индивидуальные экскурсии в незнакомых нам
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии - это прежде всего экскурсовод! Поэтому смело бронируйте, не пожалеете. Артур, вам всяческих успехов и благополучия!
Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии
Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии
Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии
Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Были на квесте с двумя детьми 10ти и 13ти лет. Дети активно участвовали и помогали. Артур - позитивный и обаятельный молодой человек. Очень приятно было прогуляться с ним два часа по очень симпатичному району Казани и послушать истории. А куда двигаться и про что будет рассказ-это как раз и нужно было угадать с помощью шифров. Спасибо!
Были на квесте с двумя детьми 10ти и 13ти лет. Дети активно участвовали и помогали. Артур
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень рекомендую тем, кто любит интерактив- прекрасная подготовка, не стандартный креативный подход, интересная тема. Время пролетело незаметно. Такая подача материала создает правильный эмоциональный фон, способствующий погружению в историю и запоминанию фактов.
С удовольствием сходили бы еще на одну экскурсию с Артуром
Очень рекомендую тем, кто любит интерактив- прекрасная подготовка, не стандартный креативный подход, интересная тема. Время пролетело
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии на «Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе»

Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Пешая
2 часа
141 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа - на индивидуальной пешей прогулке
Начало: В сквере Тукая
12 авг в 10:00
14 авг в 15:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Театрализованная прогулка в Казани по Старо-Татарской слободе с фонарщиком Фаролеро
Пешая
1.5 часа
92 отзыва
Аудиогид
Театрализованная прогулка в Казани по Старо-Татарской слободе с фонарщиком Фаролеро
Театрализованная обзорная аудиопрогулка по 1000-летнему городу в компании Фаролеро
Начало: На УЛ.К. Насыри
12 авг в 20:00
15 авг в 20:00
2800 ₽ за человека
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Пешая
2 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Познакомиться с жизнью, культурой и обычаями казанских татар на прогулке по исторической улице
Начало: У театра им. Галиаскара Камала
13 авг в 15:00
16 авг в 10:00
от 5334 ₽ за всё до 10 чел.
Казань с национальным колоритом: Старо-Татарская слобода
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Казань с национальным колоритом: Старо-Татарская слобода
Мечети, купеческие усадьбы, озеро Кабан, дом Шамиля и жизнь в мусульманской части города
Начало: На ул. Татарстан
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани
от 7000 ₽ за экскурсию