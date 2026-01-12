Казанский университет - это не только учебное заведение, но и хранилище множества загадок.
Прогулка по его территории откроет перед вами истории о великих студентах и учёных, таких как Ленин, Толстой и
Прогулка по его территории откроет перед вами истории о великих студентах и учёных, таких как Ленин, Толстой и
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о знаменитых студентах
- 🏛️ Прогуляться по историческим местам
- 🔍 Открыть тайны университетской жизни
- 🕰️ Погрузиться в атмосферу 19 века
- 👩🎓 Почувствовать себя студентом Казанского университета
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Казанского университета - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всей красотой университетского городка. В октябре и ноябре также можно посетить экскурсию, однако стоит учесть, что погода может быть прохладной. В зимние месяцы, с декабря по февраль, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к снегу и холоду. Весной, в марте и апреле, природа оживает, и это время также подходит для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Сковородка
- Главное здание Казанского университета
Описание экскурсии
Вы отправитесь гулять по городку Казанского университета. Узнаете об известных студентах и учёных, университетских зданиях и традициях, а также о неожиданных ситуациях, которые здесь происходили.
Мы расскажем:
- Как молодой Володя Ульянов, что стоит сейчас на площади «Сковородка», получил свою первую ссылку
- Какие предметы давались непросто Льву Толстому
- Почему Николай Лобачевский занимал должность ректора целых 19 лет
- Чем таблица Менделеева обязана местной лаборатории
- Как учился и работал здесь один из участников открытия Антарктиды
- Какой старинный завет можно увидеть над входом в главное здание
Организационные детали
- По запросу можно посетить музеи Казанского университета — зоологический, этнографический и другие. Посещение музеев обговаривается отдельно и зависит от дня недели, времени и количества участников.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Казанского университета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2077 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Встретились мы с нашим экскурсоводом Светланой на площади Сковородка напротив главного здания Университета. Оказалось, что Казанский Университет – это не одно и не два здания, - это целый университетский городок
+1
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Ж
Были в Казани неоднократно. Посещали различные объекты и с гидами, и самостоятельно. В эту поездку захотелось узнать историю знаменитого Казанского университета Единственное, я невнимательно ознакомилась с программой экскурсии, подумала, что
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Дорогие друзья! Всем рекомендуем посетить эту чудесную экскурсию! Невероятное количество самых интересных фактов об университете нам рассказала Айгуль. Территория университета - это город в городе, там интересно побродить и узнать про всех известных людей университета и полюбоваться внутренними двориками. Всем рекомендую!
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27 апреля экскурсия Загадки Казанского университета, проводила Юлия Олеговна. Прекрасно организована экскурсия, Юлия носитель огромного количества знаний об истории университета от решения о его создании и до сегодняшнего дня. Очень
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С
Потрясающая экскурсия и гид Ксения! Эрудированная, не равнодушная к своей профессии и истории. Странно, что экскурсия не пользуется популярностью по сравнению с другими. Маршрут интереснейший, занимательный рассказ о личностях, имеющих отношений к университету и истории России. Спасибо огромное, всем рекомендуем!
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Т
Отличная экскурсия! У нас был экскурсовод Гузелия, хороший разказчик, отлично подготовлена, спокойно и доброжелательно реагировала, на то, что мы вечно встревали с вопросами по теме и не по теме))). Время пролетело незаметно, осталась куча мыслей после. Спасибо огромное за такую экскурсию!
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