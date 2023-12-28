Загадки Казанского университета
Индивидуальная экскурсия в Казани

Узнать, какие предметы не понимал Лев Толстой и как Лобачевский руководил вузом 19 лет подряд

А вы знали, что университет Казани полон загадок? Они таятся в его 200-летней истории, строгих колоннах и мудрых взглядах учёных, а ещё — в буднях 19 века и современности.

Вы побываете на любимой студентами площади «Сковородка» и узнаете, как постигали науку в стенах вуза Ленин, Бутлеров и Завойский. И оцените взгляд изнутри, ведь автор экскурсии сама училась здесь.
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
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Описание

Что вас ожидает

Вы отправитесь гулять по городку Казанского университета. Узнаете об известных студентах и учёных, университетских зданиях и традициях, а также о неожиданных ситуациях, которые здесь происходили.

Мы расскажем:

  • Как молодой Володя Ульянов, что стоит сейчас на площади «Сковородка», получил свою первую ссылку
  • Какие предметы давались непросто Льву Толстому
  • Почему Николай Лобачевский занимал должность ректора целых 19 лет
  • Какой элемент таблицы Менделеева был открыт в местной лаборатории
  • Кто из участников открытия Антарктиды учился и работал здесь
  • Какой старинный завет можно увидеть над входом в главное здание

Организационные детали

  • По запросу можно посетить музеи Казанского университета — зоологический, этнографический и другие. Посещение музеев обговаривается отдельно и зависит от дня недели, времени и количества участников.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Казанского университета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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