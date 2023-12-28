Юлия — ваша команда гидов в Казани

Провели экскурсии для 777 туристов

Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала лучшим экскурсоводом Казани. Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасём город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюблённых в своё дело гидов.

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