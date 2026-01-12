Мои заказы

Загадки Казанского университета

Казанский университет скрывает множество тайн. Узнайте, как учились Ленин и Толстой, и что связывает Менделеева с местной лабораторией
Казанский университет - это не только учебное заведение, но и хранилище множества загадок.

Прогулка по его территории откроет перед вами истории о великих студентах и учёных, таких как Ленин, Толстой и
читать дальшеуменьшить

Лобачевский.

Вы узнаете, как университетская лаборатория повлияла на создание таблицы Менделеева, и какие испытания ждали студентов в XIX веке.

Экскурсия позволяет взглянуть на университетскую жизнь изнутри, благодаря рассказам гида, который сам учился здесь. Площадь «Сковородка» и старинные традиции - всё это станет частью вашего путешествия

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать о знаменитых студентах
  • 🏛️ Прогуляться по историческим местам
  • 🔍 Открыть тайны университетской жизни
  • 🕰️ Погрузиться в атмосферу 19 века
  • 👩‍🎓 Почувствовать себя студентом Казанского университета

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Казанского университета - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всей красотой университетского городка. В октябре и ноябре также можно посетить экскурсию, однако стоит учесть, что погода может быть прохладной. В зимние месяцы, с декабря по февраль, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к снегу и холоду. Весной, в марте и апреле, природа оживает, и это время также подходит для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета
Загадки Казанского университета

Что можно увидеть

  • Площадь Сковородка
  • Главное здание Казанского университета

Описание экскурсии

Вы отправитесь гулять по городку Казанского университета. Узнаете об известных студентах и учёных, университетских зданиях и традициях, а также о неожиданных ситуациях, которые здесь происходили.

Мы расскажем:

  • Как молодой Володя Ульянов, что стоит сейчас на площади «Сковородка», получил свою первую ссылку
  • Какие предметы давались непросто Льву Толстому
  • Почему Николай Лобачевский занимал должность ректора целых 19 лет
  • Чем таблица Менделеева обязана местной лаборатории
  • Как учился и работал здесь один из участников открытия Антарктиды
  • Какой старинный завет можно увидеть над входом в главное здание

Организационные детали

  • По запросу можно посетить музеи Казанского университета — зоологический, этнографический и другие. Посещение музеев обговаривается отдельно и зависит от дня недели, времени и количества участников.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Казанского университета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2077 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из
читать дальшеуменьшить

них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала лучшим экскурсоводом Казани. Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасём город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюблённых в своё дело гидов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Татьяна
Встретились мы с нашим экскурсоводом Светланой на площади Сковородка напротив главного здания Университета. Оказалось, что Казанский Университет – это не одно и не два здания, - это целый университетский городок
читать дальшеуменьшить

недалеко от Кремля, и гулять там можно очень долго.

Светлана очень интересно рассказала не только о самом университете, но и о его знаменитых студентах - Владимире Ульянове, Льве Толстом, Сергее Аксакове… О самом известном ректоре Университета - математике Николае Лобачевском… О парке Чёрное Озеро, об Александровском Пассаже. Погуляли мы и во внутреннем дворике Казанского Университета.

Светлана знает очень много об этих местах не понаслышке: она родилась неподалёку от Чёрного Озера. Нам было очень интересно. Спасибо огромное! Экскурсию рекомендую - очень интересно взрослым и почти взрослым подросткам.

Встретились мы с нашим экскурсоводом Светланой на площади Сковородка напротив главного здания Университета. Оказалось, что Казанский
Встретились мы с нашим экскурсоводом Светланой на площади Сковородка напротив главного здания Университета. Оказалось, что Казанский
Встретились мы с нашим экскурсоводом Светланой на площади Сковородка напротив главного здания Университета. Оказалось, что Казанский
Встретились мы с нашим экскурсоводом Светланой на площади Сковородка напротив главного здания Университета. Оказалось, что Казанский
Встретились мы с нашим экскурсоводом Светланой на площади Сковородка напротив главного здания Университета. Оказалось, что Казанский
Встретились мы с нашим экскурсоводом Светланой на площади Сковородка напротив главного здания Университета. Оказалось, что Казанский
Встретились мы с нашим экскурсоводом Светланой на площади Сковородка напротив главного здания Университета. Оказалось, что Казанский
Встретились мы с нашим экскурсоводом Светланой на площади Сковородка напротив главного здания Университета. Оказалось, что Казанский+1
Встретились мы с нашим экскурсоводом Светланой на площади Сковородка напротив главного здания Университета. Оказалось, что Казанский
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Были в Казани неоднократно. Посещали различные объекты и с гидами, и самостоятельно. В эту поездку захотелось узнать историю знаменитого Казанского университета Единственное, я невнимательно ознакомилась с программой экскурсии, подумала, что
читать дальшеуменьшить

она будет проходить в стенах университета. Но мы ходили по улице, осматривали локации, связанные с историей как самого учебного заведения, так и с знаменитыми студентами и преподавателями. Наша гид Светлана показала нам места, где проходила ее студенческая жизнь и где любили и любят проводить свободное и не только время учащиеся университета. Узнали много интересных фактов, с некоторыми культовыми личностями как-будто познакомились заново. Нас Светлана так заинтересовала своим рассказом, что решили еще и посетить музей истории Казанского университета, и тоже прекрасно провели время, закрепили и дополнили информацию, донесенную нам Светланой. Однозначно рекомендуем данную экскурсию к посещению!

Вам был полезен этот отзыв?
Павел
Дорогие друзья! Всем рекомендуем посетить эту чудесную экскурсию! Невероятное количество самых интересных фактов об университете нам рассказала Айгуль. Территория университета - это город в городе, там интересно побродить и узнать про всех известных людей университета и полюбоваться внутренними двориками. Всем рекомендую!
Дорогие друзья! Всем рекомендуем посетить эту чудесную экскурсию! Невероятное количество самых интересных фактов об университете нам
Дорогие друзья! Всем рекомендуем посетить эту чудесную экскурсию! Невероятное количество самых интересных фактов об университете нам
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
27 апреля экскурсия Загадки Казанского университета, проводила Юлия Олеговна. Прекрасно организована экскурсия, Юлия носитель огромного количества знаний об истории университета от решения о его создании и до сегодняшнего дня. Очень
читать дальшеуменьшить

интересно и продуманно построен рассказ, много показано, хотя в корпуса камбуза нет разрешения на проход, заход только до турникетов. У Юлии есть исторические фотографии не только камбуза, но и прилегающей части города. Рассказ получился не только об университете, но и о городе и его выдающихся людях. Огромное спасибо, мы не только не разочаровались (так как спрос на эту экскурсию минимальный), но и очаровались. Без рассказа Юлии представление о Казани было бы какое-то неполное, необъемное, а после экскурсии столько стало понятно не только в истории Казани, но всей нашей страны. После таких рассказов возникают новые мысли в понимании нашего прошлого и соответственно приходит понимание настоящего. Спасибо вам. Рекомендую однозначно всем, кто ищет ответов в истории нашей страны, она огромна и не все доходит до нашего понимания

Вам был полезен этот отзыв?
С
Потрясающая экскурсия и гид Ксения! Эрудированная, не равнодушная к своей профессии и истории. Странно, что экскурсия не пользуется популярностью по сравнению с другими. Маршрут интереснейший, занимательный рассказ о личностях, имеющих отношений к университету и истории России. Спасибо огромное, всем рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Отличная экскурсия! У нас был экскурсовод Гузелия, хороший разказчик, отлично подготовлена, спокойно и доброжелательно реагировала, на то, что мы вечно встревали с вопросами по теме и не по теме))). Время пролетело незаметно, осталась куча мыслей после. Спасибо огромное за такую экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии на «Загадки Казанского университета»

Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
Пешая
2 часа
339 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
Разгадать необычные загадки и шифры и познакомиться с историей города (для всей семьи)
Начало: У метро «Кремлёвская»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 7620 ₽ за всё до 6 чел.
Казанское трио: экскурсия по классическому пешему маршруту
Пешая
3 часа
34 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Казанское трио: экскурсия по классическому пешему маршруту
Познакомиться с главными местами - Казанским кремлём, улицей Баумана и Старо-Татарской слободой
Начало: У Казанского кремля
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
2750 ₽ за человека
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
1 час
30 отзывов
Квест
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
В Казани вас ждет уникальный квест-экскурсия, где вы станете частью захватывающего расследования исчезновения иконы. Присоединяйтесь к сыщику Кошко
Начало: В Музее Казанской иконы
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 500 ₽ за человека
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Погрузитесь в атмосферу Казани, пройдя по её древним улицам и узнав тайны Казанского кремля и Кремлёвской улицы. История и архитектура ждут вас
Начало: В районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани
от 6000 ₽ за экскурсию