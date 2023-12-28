Узнать, какие предметы не понимал Лев Толстой и как Лобачевский руководил вузом 19 лет подряд
А вы знали, что университет Казани полон загадок? Они таятся в его 200-летней истории, строгих колоннах и мудрых взглядах учёных, а ещё — в буднях 19 века и современности.
Вы побываете на любимой студентами площади «Сковородка» и узнаете, как постигали науку в стенах вуза Ленин, Бутлеров и Завойский. И оцените взгляд изнутри, ведь автор экскурсии сама училась здесь.
Вы побываете на любимой студентами площади «Сковородка» и узнаете, как постигали науку в стенах вуза Ленин, Бутлеров и Завойский. И оцените взгляд изнутри, ведь автор экскурсии сама училась здесь.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы отправитесь гулять по городку Казанского университета. Узнаете об известных студентах и учёных, университетских зданиях и традициях, а также о неожиданных ситуациях, которые здесь происходили.
Мы расскажем:
- Как молодой Володя Ульянов, что стоит сейчас на площади «Сковородка», получил свою первую ссылку
- Какие предметы давались непросто Льву Толстому
- Почему Николай Лобачевский занимал должность ректора целых 19 лет
- Какой элемент таблицы Менделеева был открыт в местной лаборатории
- Кто из участников открытия Антарктиды учился и работал здесь
- Какой старинный завет можно увидеть над входом в главное здание
Организационные детали
- По запросу можно посетить музеи Казанского университета — зоологический, этнографический и другие. Посещение музеев обговаривается отдельно и зависит от дня недели, времени и количества участников.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Казанского университета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 777 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала лучшим экскурсоводом Казани. Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасём город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюблённых в своё дело гидов.
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