Казанский университет - это не только учебное заведение, но и хранилище множества загадок.Прогулка по его территории откроет перед вами истории о великих студентах и учёных, таких как Ленин, Толстой и

Лобачевский. Вы узнаете, как университетская лаборатория повлияла на создание таблицы Менделеева, и какие испытания ждали студентов в XIX веке. Экскурсия позволяет взглянуть на университетскую жизнь изнутри, благодаря рассказам гида, который сам учился здесь. Площадь «Сковородка» и старинные традиции - всё это станет частью вашего путешествия

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Казанского университета - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всей красотой университетского городка. В октябре и ноябре также можно посетить экскурсию, однако стоит учесть, что погода может быть прохладной. В зимние месяцы, с декабря по февраль, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к снегу и холоду. Весной, в марте и апреле, природа оживает, и это время также подходит для посещения.

Сейчас август — это идеальное время.