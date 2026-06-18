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пролетела незаметно. Все задания были интересные, участвовали и дети, и взрослые. Такого формата экскурсию искала специально для детей, чтобы им было не скучно и чтобы они запомнили хоть какую-то информацию. Но и нам с мужем было интересно, узнали много нового про Казань.

Эльвира - очень приятная в общении и доброжелательная. В конце экскурсии подсказала нам кафе на территории Кремля, где можно пообедать. Мы потом в это кафе возвращались и в другой день. Также подсказала, где найти бесплатные туалеты (что важно с детьми), какие выставки здесь проходят и где что ещё можно посмотреть.

Так как мы были на экскурсии 12 июня в праздник, людей было достаточно много, в мечеть Кул Шариф была очередь, но Эльвира нас туда сводила в конце экскурсии, когда очереди уже не было.

На экскурсии ребёнок так был увлечён заданиями, что потерял свою кепку, Эльвира нам помогала её искать. Кепку, к сожалению, так и не нашли, но мы оценили желание помочь 🙏 В конце квеста мы получили приятные сюрпризы - 4 небольшие упаковочки чак-чака, который оказался очень вкусным! Приятный сюрприз и бонус для нас.

А дети потом делились полученными знаниями и на других экскурсия по Казани, т. е. квест прошёл не зря, много информации мы запомнили!

Однозначно рекомендую данную экскурсию-квест для семей с детьми! И ещё раз большое спасибо Эльвире, нам всё очень понравилось 🙂