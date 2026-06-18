Вас ждёт своеобразное путешествие во времени — по истории Казани 16–20 веков.
Вы увидите самые знаковые достопримечательности этих эпох, узнаете о людях, которые внесли вклад в развитие Казани.
Выполните задания, отгадаете загадки и погрузитесь в атмосферу многонационального города с тысячелетней историей и неповторимым колоритом.
Вы увидите самые знаковые достопримечательности этих эпох, узнаете о людях, которые внесли вклад в развитие Казани.
Выполните задания, отгадаете загадки и погрузитесь в атмосферу многонационального города с тысячелетней историей и неповторимым колоритом.
Описание квеста
Это приключение — не просто экскурсия, а экскурсия-игра, которая увлечёт и детей, и взрослых. Вы будете разгадывать головоломки, шифры, загадки — познакомитесь с историей Казани и узнаете интересные факты и легенды.
Вы увидите:
- стены и башни Казанского кремля (Спасскую, Тайницкую, Преображенскую и другие)
- мечеть Кул-Шариф (с возможностью посещения)
- башню Сююмбике
- Благовещенский собор (с возможностью посещения)
- Пушечный двор
- Дворцовую церковь (с возможностью посещения)
- Президентский дворец
- памятник зодчим Казанского кремля
Не беспокойтесь — вы не останетесь одни! С вами будет профессиональный гид, который ответит на любые вопросы, расскажет о городе и поможет с решением заданий.
Организационные детали
- Вам понадобится телефон с выходом в интернет (достаточно одного на всю группу)
- Дополнительно оплачиваются билеты в Казанский кремль — 300 ₽ за чел.
- В стоимость экскурсии включён сладкий национальный сувенир
- Экскурсия может быть адаптирована под участников любого возраста
- По запросу программу можно провести для школьной или корпоративной группы (любое количество), детали уточняйте в переписке
- Квест-экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 12363 туристов
С 2008 года я вместе со своими друзьями организую в Казани игры по городскому ориентированию и краеведению. Эти игры позволяют узнать историю Казани, познакомиться с её достопримечательностями и ещё сильнее
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 339 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Мы были на квест-экскурсии с детьми (6 и почти 9 лет) 12 июня 2026г. Экскурсию для нас проводила Эльвира. Большое спасибо за интересную экскурсию!
Дети с увлечением искали следующие задания, экскурсия
Дети с увлечением искали следующие задания, экскурсия
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Мы в восторге! Проходили квест по Кремлю с девочками 9 и 10 лет. Дети искали подсказки и решали задания секретного агента погружаясь в историю казанского Кремля, узнавая много новой интересной
Юлия
Ответ организатора:
Ой как здорово!!!!
Спасибо огромное за отзыв! Будем рады видеть Вас снова ❤️
Спасибо огромное за отзыв! Будем рады видеть Вас снова ❤️
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Н
Нашей семье очень понравился квест по Казанскому Кремлю с прекрасным экскурсоводом Эльвирой!! Дети(7,11) были очень заинтересованы, им запомнились многие факты из истории, благодаря игровой форме и даже подростки(14,16 лет) были
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Д
Спасибо экскурсоводу Владе за адаптированную для детей подачу материала и увлекательный квест! И дети, и взрослые получили удовольствие от экскурсии по Казанскому Кремлю.
Юлия
Ответ организатора:
Дарья, спасибо огромное за обратную связь!
Она очень важна для нас!
Будем рады видеть Вас на наших квестах по улице Баумана и в Старо-татарской слободе!
Она очень важна для нас!
Будем рады видеть Вас на наших квестах по улице Баумана и в Старо-татарской слободе!
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Все очень понравилось! И динамика, и объем информации, и интересная подача-все продумано. Мальчишки 10 и 13 лет были увлечены, впитывали всю информацию. Им все понравилось. И мне как взрослому было очень интересно. Спасибо огромное за интересную экскурсию. Сама себе завидую)) Всем рекомендую, это того стоит!
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А
Отличная экскурсия! очень интересный формат - с элементами квеста, что очень порадовало и детей и взрослых! Спасибо гиду Владе и ее помощникам за очень насыщенную познавательную и веселую интерактивную части!
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