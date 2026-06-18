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Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»

Разгадать необычные загадки и шифры и познакомиться с историей города (для всей семьи)
Вас ждёт своеобразное путешествие во времени — по истории Казани 16–20 веков.

Вы увидите самые знаковые достопримечательности этих эпох, узнаете о людях, которые внесли вклад в развитие Казани.

Выполните задания, отгадаете загадки и погрузитесь в атмосферу многонационального города с тысячелетней историей и неповторимым колоритом.
4.9
339 отзывов
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»

Описание квеста

Это приключение — не просто экскурсия, а экскурсия-игра, которая увлечёт и детей, и взрослых. Вы будете разгадывать головоломки, шифры, загадки — познакомитесь с историей Казани и узнаете интересные факты и легенды.

Вы увидите:

  • стены и башни Казанского кремля (Спасскую, Тайницкую, Преображенскую и другие)
  • мечеть Кул-Шариф (с возможностью посещения)
  • башню Сююмбике
  • Благовещенский собор (с возможностью посещения)
  • Пушечный двор
  • Дворцовую церковь (с возможностью посещения)
  • Президентский дворец
  • памятник зодчим Казанского кремля

Не беспокойтесь — вы не останетесь одни! С вами будет профессиональный гид, который ответит на любые вопросы, расскажет о городе и поможет с решением заданий.

Организационные детали

  • Вам понадобится телефон с выходом в интернет (достаточно одного на всю группу)
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Казанский кремль — 300 ₽ за чел.
  • В стоимость экскурсии включён сладкий национальный сувенир
  • Экскурсия может быть адаптирована под участников любого возраста
  • По запросу программу можно провести для школьной или корпоративной группы (любое количество), детали уточняйте в переписке
  • Квест-экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 12363 туристов
С 2008 года я вместе со своими друзьями организую в Казани игры по городскому ориентированию и краеведению. Эти игры позволяют узнать историю Казани, познакомиться с её достопримечательностями и ещё сильнее
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полюбить свою малую родину. Так я пришла к мысли, что можно рассказывать о городе в интересной форме. С 2013 наша команда стала проводить квест-экскурсии. Все гиды в команде — аккредитованные профессионалы, которые умеют работать и с детьми, и со взрослыми. Мы создали особый формат, где участник не просто слушает, а сам добывает информацию через загадки, легенды и реквизит. Его, кстати, мы сами разрабатываем и создаём в нашей мастерской. Используем в основном дерево, кожу, экологически чистые материалы, приятные тактильно. Получается живое погружение в культуру, где история запоминается через игру, поиск и прикосновение к настоящим предметам.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 339 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мы были на квест-экскурсии с детьми (6 и почти 9 лет) 12 июня 2026г. Экскурсию для нас проводила Эльвира. Большое спасибо за интересную экскурсию!
Дети с увлечением искали следующие задания, экскурсия
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пролетела незаметно. Все задания были интересные, участвовали и дети, и взрослые. Такого формата экскурсию искала специально для детей, чтобы им было не скучно и чтобы они запомнили хоть какую-то информацию. Но и нам с мужем было интересно, узнали много нового про Казань.
Эльвира - очень приятная в общении и доброжелательная. В конце экскурсии подсказала нам кафе на территории Кремля, где можно пообедать. Мы потом в это кафе возвращались и в другой день. Также подсказала, где найти бесплатные туалеты (что важно с детьми), какие выставки здесь проходят и где что ещё можно посмотреть.
Так как мы были на экскурсии 12 июня в праздник, людей было достаточно много, в мечеть Кул Шариф была очередь, но Эльвира нас туда сводила в конце экскурсии, когда очереди уже не было.
На экскурсии ребёнок так был увлечён заданиями, что потерял свою кепку, Эльвира нам помогала её искать. Кепку, к сожалению, так и не нашли, но мы оценили желание помочь 🙏 В конце квеста мы получили приятные сюрпризы - 4 небольшие упаковочки чак-чака, который оказался очень вкусным! Приятный сюрприз и бонус для нас.
А дети потом делились полученными знаниями и на других экскурсия по Казани, т. е. квест прошёл не зря, много информации мы запомнили!
Однозначно рекомендую данную экскурсию-квест для семей с детьми! И ещё раз большое спасибо Эльвире, нам всё очень понравилось 🙂

Мы были на квест-экскурсии с детьми (6 и почти 9 лет) 12 июня 2026г. Экскурсию для нас проводила Эльвира. Большое спасибо за интересную экскурсию!
Мы были на квест-экскурсии с детьми (6 и почти 9 лет) 12 июня 2026г. Экскурсию для нас проводила Эльвира. Большое спасибо за интересную экскурсию!
Мы были на квест-экскурсии с детьми (6 и почти 9 лет) 12 июня 2026г. Экскурсию для нас проводила Эльвира. Большое спасибо за интересную экскурсию!
Мы были на квест-экскурсии с детьми (6 и почти 9 лет) 12 июня 2026г. Экскурсию для нас проводила Эльвира. Большое спасибо за интересную экскурсию!
Мы были на квест-экскурсии с детьми (6 и почти 9 лет) 12 июня 2026г. Экскурсию для нас проводила Эльвира. Большое спасибо за интересную экскурсию!
Мы были на квест-экскурсии с детьми (6 и почти 9 лет) 12 июня 2026г. Экскурсию для нас проводила Эльвира. Большое спасибо за интересную экскурсию!
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Лидия
Мы в восторге! Проходили квест по Кремлю с девочками 9 и 10 лет. Дети искали подсказки и решали задания секретного агента погружаясь в историю казанского Кремля, узнавая много новой интересной
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информации. Что показательно, девочки запомнили информацию и по возвращению домой пересказывали бабушке истрию Кремля) В ходе экскурсии погуляли по Кремлю, посетили мечеть в конце, распутав все загадки получили сладкий и вкусный подарок. Пока дети были заняты, мы взрослые могли задать вопросы экскурсоводу и получить исчерпывающие ответы. Огромное спасибо нашему гиду Эльвира, которая смогла провести экскурсию так, чтобы заинтересовать детей и дать много информации взрослым. С удовольствием посетим и другие ваши экскурсии в следующую поездку!

Мы в восторге! Проходили квест по Кремлю с девочками 9 и 10 лет. Дети искали подсказки
Мы в восторге! Проходили квест по Кремлю с девочками 9 и 10 лет. Дети искали подсказки
Мы в восторге! Проходили квест по Кремлю с девочками 9 и 10 лет. Дети искали подсказки
Мы в восторге! Проходили квест по Кремлю с девочками 9 и 10 лет. Дети искали подсказки
Мы в восторге! Проходили квест по Кремлю с девочками 9 и 10 лет. Дети искали подсказки
Мы в восторге! Проходили квест по Кремлю с девочками 9 и 10 лет. Дети искали подсказки
Мы в восторге! Проходили квест по Кремлю с девочками 9 и 10 лет. Дети искали подсказки
Мы в восторге! Проходили квест по Кремлю с девочками 9 и 10 лет. Дети искали подсказки
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Ой как здорово!!!!
Спасибо огромное за отзыв! Будем рады видеть Вас снова ❤️
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Н
Нашей семье очень понравился квест по Казанскому Кремлю с прекрасным экскурсоводом Эльвирой!! Дети(7,11) были очень заинтересованы, им запомнились многие факты из истории, благодаря игровой форме и даже подростки(14,16 лет) были
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неравнодушны, активно принимали участие в разгадках тайн Кремля!!! В конце все получили вкусные подарочки🤩Благодарим организаторов этой экскурсии и особенно Эльвиру, за создание незабываемой атмосферы и за полученные знания!!
Наши искренние рекомендации к посещению этой экскурсии-квеста!

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Д
Спасибо экскурсоводу Владе за адаптированную для детей подачу материала и увлекательный квест! И дети, и взрослые получили удовольствие от экскурсии по Казанскому Кремлю.
Спасибо экскурсоводу Владе за адаптированную для детей подачу материала и увлекательный квест! И дети, и взрослые
Спасибо экскурсоводу Владе за адаптированную для детей подачу материала и увлекательный квест! И дети, и взрослые
Спасибо экскурсоводу Владе за адаптированную для детей подачу материала и увлекательный квест! И дети, и взрослые
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Дарья, спасибо огромное за обратную связь!
Она очень важна для нас!
Будем рады видеть Вас на наших квестах по улице Баумана и в Старо-татарской слободе!
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Нонна
Все очень понравилось! И динамика, и объем информации, и интересная подача-все продумано. Мальчишки 10 и 13 лет были увлечены, впитывали всю информацию. Им все понравилось. И мне как взрослому было очень интересно. Спасибо огромное за интересную экскурсию. Сама себе завидую)) Всем рекомендую, это того стоит!
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А
Отличная экскурсия! очень интересный формат - с элементами квеста, что очень порадовало и детей и взрослых! Спасибо гиду Владе и ее помощникам за очень насыщенную познавательную и веселую интерактивную части!
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