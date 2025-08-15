-
Казанская обсерватория Энгельгардта
Удивительное путешествие в Казанскую обсерваторию Энгельгардта, где вас ждут раритетные телескопы и чарующее ночное небо вдали от городских огней
Начало: Заберем вас от отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
15 000 ₽
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки Казанского университета
Казанский университет скрывает множество тайн. Узнайте, как учились Ленин и Толстой, и что связывает Менделеева с местной лабораторией
Начало: В районе Казанского университета
Завтра в 10:00
17 авг в 10:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм науки: экскурсия в Казанский университет
Раскрыть тайны самого восточного университета Российской империи
Начало: Перед Главным зданием университета
20 авг в 10:30
21 авг в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
В тюркско-татарскую юрту - за историей и чашкой чая с чак-чаком
Познакомиться с традициями и обычаями древнего народа
Начало: В районе улицы Каюма Насыри
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
17 авг в 10:30
1000 ₽ за человека
